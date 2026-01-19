Estado de sitio en Guatemala: ejemplos de cómo cinco gobiernos, de Colom a Arévalo, lo aplicaron frente a crisis

Bernardo Arévalo, presidente de la República, declaró estado de sitio en todo el territorio nacional mediante el Decreto Gubernativo 1-2026, publicado este lunes 19 de enero en el Diario de Centro América.

La medida tendrá una vigencia de 30 días y responde a una crisis de seguridad provocada por motines simultáneos en centros penitenciarios.

¿Por qué se decretó el estado de sitio en 2026?

El presidente Bernardo Arévalo anunció la decisión en cadena nacional el domingo 18 de enero, luego de que se registraran motines en tres cárceles del país, el sábado 17 de enero.

El orden en los centros carcelarios fue restablecido el 18 de enero por la mañana, lo que permitió la liberación de las personas retenidas en los centros penitenciarios.

No obstante, los motines derivaron en 13 ataques directos y violentos contra las fuerzas de seguridad y en el asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintas zonas del país.

Los disturbios ocurrieron el sábado 17 de enero en los siguientes centros penitenciarios:

Centro de Detención Renovación 1, en Escuintla

Centro Preventivo Fraijanes 2

Centro Preventivo para Varones de la zona 18, donde se tomaron rehenes

En el decreto, la Presidencia de la República indica que la declaratoria del estado de sitio se fundamenta en la comprobación de acciones coordinadas de grupos criminales autodenominados maras o pandillas, responsables de ataques armados contra las fuerzas de seguridad y autoridades del Estado.

El Ejecutivo subrayó que las medidas excepcionales están dirigidas exclusivamente contra estructuras criminales, y no contra la población en general. Por ello, la vida cotidiana, las actividades económicas y los eventos previamente programados pueden desarrollarse con normalidad, sin restricciones para la ciudadanía.

¿Ejemplo de estado de sitio en Guatemala?

A lo largo de las últimas décadas, Guatemala ha recurrido al estado de sitio como una medida excepcional frente a escenarios de alta conflictividad, como el avance del crimen organizado, hechos de violencia armada, disputas territoriales y conflictos sociales que han puesto en riesgo el orden público y la seguridad ciudadana.

Estos son algunos de los casos más relevantes en los que el Ejecutivo ha aplicado esta figura legal:

Estado de sitio en 2010 y 2011

2010: El gobierno de Álvaro Colom decretó estado de sitio en Alta Verapaz ante el incremento de la violencia vinculada al narcotráfico. La medida permitió operativos de seguridad de gran escala y fue prorrogada por 30 días adicionales.

2011: En Petén, el Ejecutivo impuso estado de sitio tras la masacre de 27 jornaleros, atribuida al grupo criminal Los Zetas, uno de los hechos más violentos registrados en el país en esa década.

Estados de sitio entre 2012 y 2013

El gobierno de Otto Pérez Molina, declaró estado de sitio en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, luego de disturbios y enfrentamientos derivados de la oposición de un grupo de vecinos a la instalación de una hidroeléctrica.

En el 2013, el ejecutivo aplicó la misma medida en municipios de Santa Rosa y Jalapa, donde los conflictos sociales por un proyecto minero derivaron en hechos de violencia y bloqueos prolongados.

Estado de sitio en 2017 y 2019

El presidente Jimmy Morales decretó un estado de sitio tras el agravamiento de un conflicto limítrofe histórico entre los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el departamento de San Marcos, que derivó en enfrentamientos armados entre pobladores, con el objetivo de contener la violencia y restablecer el control territorial.

También durante la administración de Jimmy Morales, se decretó estado de sitio en 22 municipios de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz y Petén, tras el asesinato de tres soldados del Ejército en El Estor, Izabal, hecho atribuido a estructuras vinculadas al narcotráfico.

Estado de sitio en 2022

El presidente Alejandro Giammattei decretó estado de sitio por 30 días en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos. El Decreto Gubernativo 2-2022 se basó en informes del Ministerio de la Defensa Nacional, que advertían sobre violencia armada recurrente, ataques a fuerzas de seguridad y riesgos directos a la vida y libertad de la población.

Una medida excepcional y temporal

Entre 2010 y 2026, Guatemala ha registrado al menos siete estados de sitio decretados en distintas regiones del país, la mayoría de ellos de carácter focalizado.

La declaratoria de 2026 constituye el primer estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo; sin embargo, es el segundo estado de excepción aplicado durante su administración bajo la Ley de Orden Público, luego de que en diciembre se decretara estado de prevención en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, tras un ataque armado atribuido a un grupo delincuencial que dejó 13 personas fallecidas.