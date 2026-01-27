Gobierno alerta sobre uso de Internet satelital Starlink dentro de prisiones en Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo, junto con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el de la Defensa, Henry Sáenz, brindaron este martes 27 de enero una conferencia de prensa para informar sobre el estado de sitio y la situación en las cárceles.

La medida fue decretada tras motines en tres prisiones y la muerte de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en ataques atribuidos a pandilleros del Barrio 18.

Arévalo indicó que el estado de sitio permite responder con toda la capacidad del Estado a la crisis de seguridad que enfrenta el país. Además, informó que han descubierto internet satelital usado por los privados de libertad.

Durante la ronda de preguntas, el mandatario indicó que hallaron terminales de Starlink —internet satelital— en una de las prisiones.

Dijo que Starlink no se puede bloquear desde Guatemala, pues es satelital.

El ministro de Gobernación explicó que trabajan con las empresas de telefonía que operan en el país para bloquear por completo las señales en los centros penitenciarios.

Indicó que existe un inconveniente técnico que impide el funcionamiento pleno de los bloqueadores de señal en las cárceles.

Explicó que estos dispositivos deben adaptarse al diseño arquitectónico de cada prisión, lo cual dificulta lograr una interrupción del 100%, por lo que trabajan para superar esa situación.

“Tenemos un problema que no vamos a ocultar: se cometen muchos actos de corrupción dentro de las cárceles, lo que permite el ingreso no solo de celulares, sino también, como dijo el señor presidente, de antenas de Starlink, halladas en varias requisas, donde los propios reos crean su propia señal”, explicó.

Recordó que, como parte del Plan Centinela, desmantelaron negocios cercanos a la prisión de Renovación 1, en Escuintla, y descubrieron que había ruteadores que emitían señal hacia el interior del penal, la cual era usada por los reclusos para extorsionar.

El ministro Henry Sáenz informó que detectaron señales de radio, lo cual demuestra que los reos contaban con una red de comunicación sofisticada. Añadió que se decomisaron los radios transmisores.

Arévalo señaló que el objetivo es desarticular estructuras criminales que, según él, durante años fueron intocables porque “participaban en redes de corrupción, impunidad y protección política que les permitían aterrorizar a la población para enriquecerse y alcanzar objetivos políticos”.

Destacó la labor de las fuerzas de seguridad del Estado y las acciones que se impulsan para romper el vínculo entre las cárceles y las calles. Afirmó que se aíslan a los cabecillas capturados y se cortan sus sistemas de comunicación y vigilancia ilegal.

Aseguró que se busca retomar el control efectivo de las prisiones por parte del Gobierno e impedir que sean centros de mando de organizaciones criminales.

Agregó que el estado de sitio permite a las fuerzas de seguridad trabajar de manera conjunta y fortalecida en acciones destinadas a proteger a los ciudadanos y atacar de forma directa a los delincuentes.

