Turismo sigue abierto y restaurantes operan con normalidad, pese a estado de sitio en Guatemala

El sector de turismo, así como servicios de gastronomía y restaurantes, entre otros servicios turísticos han explicado su comportamiento de la afluencia y condiciones de operación luego de la escalada de violencia el fin de semana 17 y 18 de enero y el estado de sitio.

La afluencia del fin de semana del 24 y 25 de enero a los restaurantes se mantuvo dentro de rangos normales, tanto en el área metropolitana como en el interior del país, sin una caída significativa en comparación con un fin de semana promedio, afirmó Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala (Grega GT), adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG).

El ejecutivo explicó que el impacto más fuerte para el sector fue el fin de semana anterior (17 y 18 de enero), cuando, debido a lo sucedido hubo cautela por parte de los consumidores, días en que se indicó que hubo una reducción promedio de 55% de afluencia.

Sin embargo, para el 24 y 25 se notó una recuperación, en especial en horarios de almuerzo y cena, con niveles similares a los habituales.

El sector registró cancelaciones, pero principalmente reprogramaciones. En cuanto a estas últimas, algunos clientes hicieron ajustes, especialmente en eventos pequeños y reservaciones grupales, pero representaron una proporción que consideran baja, estimada entre el 5% y el 10%. Muchos clientes optaron por reprogramar en lugar de cancelar definitivamente, agregó.

La expectativa para los próximos fines de semana es de un comportamiento estable, “siempre que las condiciones de seguridad se mantengan”, indicó el directivo.

“El consumidor guatemalteco ha mostrado que retoma rápidamente sus hábitos cuando percibe mayor tranquilidad, y el sector restaurantero sigue operando con normalidad”, expresó Az.

En cuanto a la logística, se menciona principalmente el cuidado del personal e instrucciones respecto de las precauciones a seguir.

Guatemala está abierta al turismo, afirma el Inguat

Este lunes 26 de enero, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) emitió un comunicado dirigido al sector turístico con información actualizada.

El mensaje central de la comunicación reitera que Guatemala sigue abierta al turismo y operando con normalidad, dando la bienvenida a los visitantes.

Añade que los principales destinos turísticos del país continúan funcionando con normalidad, y que tanto aeropuertos como hoteles y demás servicios turísticos se mantienen abiertos.

Asimismo, destaca que en los últimos días, las autoridades nacionales han implementado medidas de seguridad temporales y focalizadas para garantizar que la seguridad ciudadana siga siendo una prioridad.

El Inguat también explicó que algunas actualizaciones recientes en avisos de viaje emitidos por gobiernos de otros países hacen referencia a zonas específicas de Guatemala, sin que constituyan restricciones generalizadas ni cierres a nivel nacional.

En su mensaje, el Inguat expone que las autoridades están coordinando activamente acciones interinstitucionales para mantener la estabilidad, proteger a las comunidades y asegurar la mínima afectación posible a la actividad económica y al sector turismo, considerado un pilar clave del desarrollo nacional.