Estado de Sitio en Guatemala: afluencia de turistas fue entre normal y baja en varios destinos el fin de semana, aunque hubo algunas cancelaciones

En el caso de Antigua Guatemala, la afluencia fue similar a la de un fin de semana típico, este 24 y 25 de enero, indicó Carlos Ramos, directivo de la Asociación de Proveedores de Servicios Turísticos de Antigua Guatemala y Sacatepéquez (Asoprotur).

Comentó que la llegada de visitas “ha estado bien” lo cual se ha reflejado en la ocupación hotelera habitual para fines de semana normales, aunque refirió no contar con cifras.

Ramos dijo que se percibe que las personas se sienten tranquilas y seguras, pues no ha habido mayores sucesos desde los registrados el fin de semana pasado.

La semana pasada hubo cancelaciones de reservaciones, pero este fin de semana, por ejemplo, en el establecimiento hotelero que dirige, la ocupación fue estable tanto de turistas nacionales como internacionales, agregó.

“El que haya un estado de sitio no afecta mucho la percepción del turista, principalmente de los extranjeros que no se dan cuenta, pero lo importante es que la gente se sienta segura y que no haya hechos delictivos de parte de los mareros, porque si atacan a los policías o a particulares, eso es gravísimo”, expresó.

Andreas Kuestermann, ejecutivo del sector hotelero en Antigua Guatemala y Sololá, comentó que según reportes que le brindaron, el turismo local se comportó con normalidad en ambos destinos. No obstante, se activaron protocolos de seguridad.

En el caso de los grupos corporativos, sí se redujeron visitas y se pospusieron hasta contar con mejor entendimiento de las implicaciones, este segmento que hace su visitas principalmente entre semana, algunos modificaron fechas, redujeron el tamaño del grupo o cambiaron itinerarios tras confirmarse el estado de sitio, explicó el ejecutivo.

Respecto a la seguridad, indicó que, según reportes recibidos, se notó mayor patrullaje en carreteras por parte de autoridades y militares.

Guatemágica reporta bajas por dos factores

En Guatemágica, se experimentó una baja en la afluencia de turistas debido a dos factores, explicó Carlos Rezzio, presidente de la Mesa Local de Turismo Guatemágica, en coordinación con la Asociación de Turismo de Retalhuleu (Asotur).

El ejecutivo mencionó una baja de entre 40% y 50% en la llegada de visitantes. La ocupación este fin de semana fue de entre 40% y 50%, mientras que en fines de semana normales alcanza entre 70% y 80%, añadió.

Rezzio afirmó que una de las razones de la baja afluencia ha sido la inseguridad y el temor a nuevos ataques contra policías, así como el estado de sitio.

A diferencia de otras fuentes, considera que el estado de sitio sí está afectando al sector, ya que las personas aún no perciben mayor seguridad porque hay recomendaciones de no circular de noche ni salir, pues muchos temen nuevos ataques en los que puedan verse afectados transeúntes o visitantes.

El otro factor que ha afectado a los destinos del área es que, luego del socavamiento en el kilómetro 189, esta semana iniciaron los trabajos de reparación y se cerró completamente el paso. Aunque existen rutas alternas, no están dando abasto.

Rezzio indicó que se registran atascos vehiculares de casi dos horas entre Quetzaltenango y Retalhuleu, lo que ha provocado una caída en la visitación y en las ventas para la mayoría del sector.

La reparación de la carretera podría tardar más de tres meses. Mientras tanto, autoridades locales, como la comuna de San Felipe, buscan vías alternas para desviar el transporte pesado y permitir el paso del liviano por la vía actual.

Irtra: comportamiento mixto

En el caso del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra), de Retalhuleu se reportó que el hotel tuvo afluencia igual a los otros fines de semana, al 100%, indicó Jorge Mario Chajón, asesor de la presidencia de la institución.

Las personas que tenían reservación sí llegaron, aunque consultaron antes de viajar si estaría operando el servicio, explicó el ejecutivo.

“Todos los que tenían vacaciones programadas en Retalhuleu llegaron, los parques tienen asistencia de 5% por arriba de la misma semana del año pasado”, añadió Chajón.

Sin embargo, en el Parque Mundo Petapa, ubicado en la capital, hubo un descenso de alrededor del 10% de afluencia respecto de la semana equivalente del año pasado, expuso el ejecutivo al comentar que en este caso las personas no tienen planificadas sus visitas con mucha antelación a diferencia de las vacaciones en Retalhuleu.

Comentó que el impacto es bajo y que se trata de la primera semana luego de los sucesos (del 17 y 18 de enero), cree que ya hay más confianza y esperan que la otra semana sea normal la afluencia.

Inguat: operación normal

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) refirió este domingo que aún no tiene reportes de la afluencia de fin de semana del 24 y 25 de enero.

Sin embargo el viernes 23 de enero explicó que las actividades turísticas en el país se desarrollan con normalidad y que los destinos y atractivos turísticos permanecen abiertos y operando sin alteraciones. La experiencia de los visitantes se mantiene estable en todo el territorio, agregó.

Hasta el momento no se han registrado pérdidas ni daños asociados a la actividad turística. Tampoco existen reportes de afectaciones económicas al sector, ni se han reportado mermas en visitas internas o externas, ni cancelaciones o reprogramaciones de reservaciones hoteleras, eventos, servicios turísticos o de tour operadores, agregó la institución el viernes.

Sobre el estado de sitio, el Inguat señaló que el sector turístico mantiene la confianza en el trabajo coordinado de las instituciones del Estado, y que se ha reforzado la comunicación con mensajes de certeza y tranquilidad para visitantes nacionales e internacionales.