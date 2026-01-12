Turismo en Guatemala crece 10.6% en 2025 y rompe récord histórico

El turismo en Guatemala registró un incremento del 10.6% durante el 2025, con relación al año anterior, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). En total, el país recibió a 3 millones 361 mil 843 visitantes extranjeros.

La cifra es superior en 324 mil 561 turistas a la de 2024, cuando ingresaron 3 millones 37 mil 282 personas. En ese entonces, el crecimiento interanual fue del 15%.

Este nuevo balance representa un récord histórico para Guatemala, que ha convertido al turismo en uno de los principales motores de su economía, junto con las remesas familiares y las exportaciones.

Afluencia mensual

Los meses con mayor número de visitantes fueron:

Diciembre: 370 mil 164 turistas

370 mil 164 turistas Noviembre: 318 mil 808 turistas

Procedencia de los visitantes

Centroamérica: 2 millones 83 mil 281 personas De ellos, 1.5 millones procedían de El Salvador.

2 millones 83 mil 281 personas Norteamérica: 830 mil 202 turistas De los cuales, 670 mil 103 llegaron desde Estados Unidos.

830 mil 202 turistas Sudamérica: El principal emisor fue Colombia , con 67 mil 374 personas.

El principal emisor fue , con 67 mil 374 personas. Europa: España encabezó la lista, con 28 mil 511 visitantes.

Proyección oficial

En el Plan Maestro de Turismo Sostenible, presentado en diciembre por el Inguat, se plantea la meta de alcanzar 4.6 millones de visitantes anuales en la próxima década.

