Turismo en Guatemala crece 10.6% en 2025 y rompe récord histórico
Guatemala recibió a más de 3.3 millones de visitantes durante el año, según cifras del Inguat.
Turistas visitan el lago Petén Itzá, El Remate, Petén. (Foto: Prensa Libre, Juan Diego González).
El turismo en Guatemala registró un incremento del 10.6% durante el 2025, con relación al año anterior, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). En total, el país recibió a 3 millones 361 mil 843 visitantes extranjeros.
La cifra es superior en 324 mil 561 turistas a la de 2024, cuando ingresaron 3 millones 37 mil 282 personas. En ese entonces, el crecimiento interanual fue del 15%.
Este nuevo balance representa un récord histórico para Guatemala, que ha convertido al turismo en uno de los principales motores de su economía, junto con las remesas familiares y las exportaciones.
Afluencia mensual
Los meses con mayor número de visitantes fueron:
- Diciembre: 370 mil 164 turistas
- Noviembre: 318 mil 808 turistas
Procedencia de los visitantes
- Centroamérica: 2 millones 83 mil 281 personas
- De ellos, 1.5 millones procedían de El Salvador.
- Norteamérica: 830 mil 202 turistas
- De los cuales, 670 mil 103 llegaron desde Estados Unidos.
- Sudamérica: El principal emisor fue Colombia, con 67 mil 374 personas.
- Europa: España encabezó la lista, con 28 mil 511 visitantes.
Proyección oficial
En el Plan Maestro de Turismo Sostenible, presentado en diciembre por el Inguat, se plantea la meta de alcanzar 4.6 millones de visitantes anuales en la próxima década.
