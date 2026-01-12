Turismo en Guatemala crece 10.6% en 2025 y rompe récord histórico

Economía

Turismo en Guatemala crece 10.6% en 2025 y rompe récord histórico

Guatemala recibió a más de 3.3 millones de visitantes durante el año, según cifras del Inguat.

y

|

time-clock

GNSD, TURISMO PETN. Se visit el departamento de Petn para graficar turismo en el departamento para el programa Guatemala No Se Detiene. En la imagen, El Remate, Petn, Lago Petn Itz. Juan Diego Gonzlez. 261125

Turistas visitan el lago Petén Itzá, El Remate, Petén. (Foto: Prensa Libre, Juan Diego González).

El turismo en Guatemala registró un incremento del 10.6% durante el 2025, con relación al año anterior, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). En total, el país recibió a 3 millones 361 mil 843 visitantes extranjeros.

La cifra es superior en 324 mil 561 turistas a la de 2024, cuando ingresaron 3 millones 37 mil 282 personas. En ese entonces, el crecimiento interanual fue del 15%.

Este nuevo balance representa un récord histórico para Guatemala, que ha convertido al turismo en uno de los principales motores de su economía, junto con las remesas familiares y las exportaciones.

Afluencia mensual

Los meses con mayor número de visitantes fueron:

  • Diciembre: 370 mil 164 turistas
  • Noviembre: 318 mil 808 turistas

LECTURAS RELACIONADAS

AME9192. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 11/08/2025.- Personas reciben un tour este viernes, por las calles de la ciudad colonial de Antigua Guatemala (Guatemala). La ciudad se prepara para celebrar las fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo que año tras año recibe miles de turistas. EFE/ Alex Cruz

Guatemala rompe récord migratorio con más de 12 millones de movimientos en el 2025

chevron-right
Turistas en Semuc Champey vista aérea Foto Inguat

Inguat proyecta crecimiento del 10% en turismo extranjero del 2025 y apunta a inversión hotelera para el próximo año

chevron-right

Procedencia de los visitantes

  • Centroamérica: 2 millones 83 mil 281 personas
    • De ellos, 1.5 millones procedían de El Salvador.
  • Norteamérica: 830 mil 202 turistas
    • De los cuales, 670 mil 103 llegaron desde Estados Unidos.
  • Sudamérica: El principal emisor fue Colombia, con 67 mil 374 personas.
  • Europa: España encabezó la lista, con 28 mil 511 visitantes.

Proyección oficial

En el Plan Maestro de Turismo Sostenible, presentado en diciembre por el Inguat, se plantea la meta de alcanzar 4.6 millones de visitantes anuales en la próxima década.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Economía Inguat Turismo Turismo en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS