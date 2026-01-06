Guatemala rompe récord migratorio con más de 12 millones de movimientos en el 2025

El crecimiento del turismo y la mayor conectividad aérea han fortalecido la movilidad de personas hacia y desde Guatemala en los últimos años, en línea con la estrategia del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

La apertura de nuevas rutas aéreas, el aumento de frecuencias internacionales y la reactivación del sector turístico han impulsado un mayor flujo de visitantes, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el país se consolida como uno destino clave en la región.

Solo en 2025 se registraron ocho nuevos vuelos directos desde y hacia Guatemala, lo que fortaleció las conexiones internacionales y facilitó el ingreso de turistas y viajeros regionales.

Fin de año concentra el mayor movimiento migratorio

Las festividades de fin de año concentraron el mayor flujo migratorio en Guatemala durante 2025, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). El incremento se reflejó principalmente en noviembre y diciembre, meses en los que aumentaron los viajes por vacaciones, visitas familiares y turismo regional.

En noviembre de 2025, los puestos de control migratorio registraron más de 600 mil ingresos y 563 mil salidas, mientras que en diciembre el movimiento se intensificó con más de 734 mil entradas y 654 mil salidas, consolidando a este mes como el de mayor dinamismo migratorio del año.

Según el IGM, diciembre creció 7% respecto a 2024 y 15% en comparación con 2023.

LECTURAS RELACIONADAS Declaración de viajero en Guatemala: qué debe saber antes de llenar el formulario y así evitar errores y fraudes

Crecimiento anual confirma la tendencia al alza

Durante todo 2025, los controles migratorios aéreos, terrestres y marítimos contabilizaron 12 millones 752 mil 574 movimientos, lo que representa un incremento anual del 5% respecto a 2024 y un crecimiento del 17% frente a 2023, evidenciando una tendencia sostenida al alza en la movilidad.

Para este análisis se excluyeron los años de la pandemia, al considerarse atípicos por las restricciones de movilidad. En ese contexto, el flujo migratorio pasó de 10.75 millones de movimientos en 2023 a 11.99 millones en 2024, hasta alcanzar 12.75 millones, su nivel más alto, en 2025.

Evolución del flujo migratorio anual en Guatemala

El flujo migratorio anual mantiene una tendencia al alza, alcanzando en 2025 su nivel más alto, tras excluir los años de la pandemia, considerados atípicos para el análisis.

Año Entradas Salidas Total anual 2018 4,480,072 4,269,080 8,749,152 2019 4,810,684 4,688,441 9,499,125 2023 5,578,432 5,175,877 10,754,309 2024 6,227,880 5,767,124 11,995,004 2025 6,552,388 6,200,186 12,752,574 flujo migratorio, entradas y salidas, anuales de los últimos años. Elaboración propia con información de INE e IGM.

Diciembre lidera y El Salvador encabeza la procedencia

Al analizar los meses de mayor actividad, diciembre se consolidó como el periodo con más flujo migratorio, tanto en entradas como en salidas, confirmando el impacto directo de las festividades de fin de año.

Ingresos y salidas (noviembre y diciembre)

Mes Entradas 2024 Salidas 2024 Entradas 2025 Salidas 2025 Noviembre 559,564 510,732 600,167 563,399 Diciembre 685,015 603,318 734,970 654,589 Entradas y salidas de los meses de noviembre y diciembre 2024-2024. Elaboración propia con información del IGM.

En cuanto a la procedencia, los ciudadanos de El Salvador encabezaron la lista de visitantes, seguidos por personas provenientes de Estados Unidos, Honduras, México y Belice, reafirmando a Guatemala como un punto estratégico de tránsito y destino en Centroamérica.

Finalmente, el turismo se mantiene como la principal motivación de ingreso, según el registro migratorio oficial.