Guatemala rompe récord migratorio con más de 12 millones de movimientos en el 2025

ECONOMÍA

Guatemala rompe récord migratorio con más de 12 millones de movimientos en el 2025

El flujo migratorio en Guatemala creció en 2025, impulsado por el turismo, la conectividad aérea y las festividades de fin de año, según datos oficiales.

|

time-clock

AME9192. ANTIGUA GUATEMALA (GUATEMALA), 11/08/2025.- Personas reciben un tour este viernes, por las calles de la ciudad colonial de Antigua Guatemala (Guatemala). La ciudad se prepara para celebrar las fiestas Agostinas en honor al Divino Salvador del Mundo que año tras año recibe miles de turistas. EFE/ Alex Cruz

El flujo migratorio en Guatemala creció 5% en 2025 interanual, impulsado por el turismo, nuevas rutas aéreas y las festividades de fin de año, con diciembre como el mes de mayor movimiento. (Foto, Prensa Libre: EFE)

El crecimiento del turismo y la mayor conectividad aérea han fortalecido la movilidad de personas hacia y desde Guatemala en los últimos años, en línea con la estrategia del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). 

La apertura de nuevas rutas aéreas, el aumento de frecuencias internacionales y la reactivación del sector turístico han impulsado un mayor flujo de visitantes, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el país se consolida como uno destino clave en la región

Solo en 2025 se registraron ocho nuevos vuelos directos desde y hacia Guatemala, lo que fortaleció las conexiones internacionales y facilitó el ingreso de turistas y viajeros regionales.

LECTURAS RELACIONADAS

puerta de salida del aeropuerto internacional la aurora

¿A cuántos países tiene vuelos directos Guatemala y cuáles fueron los destinos más visitados por los guatemaltecos en 2024?

chevron-right

Fin de año concentra el mayor movimiento migratorio 

Las festividades de fin de año concentraron el mayor flujo migratorio en Guatemala durante 2025, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). El incremento se reflejó principalmente en noviembre y diciembre, meses en los que aumentaron los viajes por vacaciones, visitas familiares y turismo regional.

En noviembre de 2025, los puestos de control migratorio registraron más de 600 mil ingresos y 563 mil salidas, mientras que en diciembre el movimiento se intensificó con más de 734 mil entradas y 654 mil salidas, consolidando a este mes como el de mayor dinamismo migratorio del año.

Según el IGM, diciembre creció 7% respecto a 2024 y 15% en comparación con 2023.

LECTURAS RELACIONADAS

Hasta el 06 de noviembre de 2025, los vuelos entre Guatemala y Estados Unidos siguen sin contratiempos, pero el cierre del Gobierno estadounidense podría alterar este panorama. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Declaración de viajero en Guatemala: qué debe saber antes de llenar el formulario y así evitar errores y fraudes

chevron-right

Crecimiento anual confirma la tendencia al alza 

Durante todo 2025, los controles migratorios aéreos, terrestres y marítimos contabilizaron 12 millones 752 mil 574 movimientos, lo que representa un incremento anual del 5% respecto a 2024 y un crecimiento del 17% frente a 2023, evidenciando una tendencia sostenida al alza en la movilidad. 

Para este análisis se excluyeron los años de la pandemia, al considerarse atípicos por las restricciones de movilidad. En ese contexto, el flujo migratorio pasó de 10.75 millones de movimientos en 2023 a 11.99 millones en 2024, hasta alcanzar 12.75 millones, su nivel más alto, en 2025

Evolución del flujo migratorio anual en Guatemala

El flujo migratorio anual mantiene una tendencia al alza, alcanzando en 2025 su nivel más alto, tras excluir los años de la pandemia, considerados atípicos para el análisis.

AñoEntradas SalidasTotal anual
20184,480,0724,269,0808,749,152
20194,810,6844,688,4419,499,125
20235,578,4325,175,87710,754,309
20246,227,8805,767,12411,995,004
20256,552,3886,200,18612,752,574
flujo migratorio, entradas y salidas, anuales de los últimos años. Elaboración propia con información de INE e IGM.

Diciembre lidera y El Salvador encabeza la procedencia 

Al analizar los meses de mayor actividad, diciembre se consolidó como el periodo con más flujo migratorio, tanto en entradas como en salidas, confirmando el impacto directo de las festividades de fin de año. 

Ingresos y salidas (noviembre y diciembre) 

Mes Entradas 2024 Salidas 2024 Entradas 2025 Salidas 2025 
Noviembre 559,564 510,732 600,167 563,399 
Diciembre 685,015 603,318 734,970 654,589 
Entradas y salidas de los meses de noviembre y diciembre 2024-2024. Elaboración propia con información del IGM.

En cuanto a la procedencia, los ciudadanos de El Salvador encabezaron la lista de visitantes, seguidos por personas provenientes de Estados Unidos, Honduras, México y Belice, reafirmando a Guatemala como un punto estratégico de tránsito y destino en Centroamérica.

Finalmente, el turismo se mantiene como la principal motivación de ingreso, según el registro migratorio oficial. 

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Aeropuerto Internacional La Aurora Belice Conectividad aérea Estados Unidos Honduras Inguat Instituto Guatemalteco de Migración México Turismo el salvador Turismo en Guatemala Vuelos directos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS