ECONOMÍA
Guatemala rompe récord migratorio con más de 12 millones de movimientos en el 2025
El flujo migratorio en Guatemala creció en 2025, impulsado por el turismo, la conectividad aérea y las festividades de fin de año, según datos oficiales.
El flujo migratorio en Guatemala creció 5% en 2025 interanual, impulsado por el turismo, nuevas rutas aéreas y las festividades de fin de año, con diciembre como el mes de mayor movimiento. (Foto, Prensa Libre: EFE)
El crecimiento del turismo y la mayor conectividad aérea han fortalecido la movilidad de personas hacia y desde Guatemala en los últimos años, en línea con la estrategia del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).
La apertura de nuevas rutas aéreas, el aumento de frecuencias internacionales y la reactivación del sector turístico han impulsado un mayor flujo de visitantes, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando el país se consolida como uno destino clave en la región.
Solo en 2025 se registraron ocho nuevos vuelos directos desde y hacia Guatemala, lo que fortaleció las conexiones internacionales y facilitó el ingreso de turistas y viajeros regionales.
Fin de año concentra el mayor movimiento migratorio
Las festividades de fin de año concentraron el mayor flujo migratorio en Guatemala durante 2025, de acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). El incremento se reflejó principalmente en noviembre y diciembre, meses en los que aumentaron los viajes por vacaciones, visitas familiares y turismo regional.
En noviembre de 2025, los puestos de control migratorio registraron más de 600 mil ingresos y 563 mil salidas, mientras que en diciembre el movimiento se intensificó con más de 734 mil entradas y 654 mil salidas, consolidando a este mes como el de mayor dinamismo migratorio del año.
Según el IGM, diciembre creció 7% respecto a 2024 y 15% en comparación con 2023.
Crecimiento anual confirma la tendencia al alza
Durante todo 2025, los controles migratorios aéreos, terrestres y marítimos contabilizaron 12 millones 752 mil 574 movimientos, lo que representa un incremento anual del 5% respecto a 2024 y un crecimiento del 17% frente a 2023, evidenciando una tendencia sostenida al alza en la movilidad.
Para este análisis se excluyeron los años de la pandemia, al considerarse atípicos por las restricciones de movilidad. En ese contexto, el flujo migratorio pasó de 10.75 millones de movimientos en 2023 a 11.99 millones en 2024, hasta alcanzar 12.75 millones, su nivel más alto, en 2025.
Evolución del flujo migratorio anual en Guatemala
El flujo migratorio anual mantiene una tendencia al alza, alcanzando en 2025 su nivel más alto, tras excluir los años de la pandemia, considerados atípicos para el análisis.
|Año
|Entradas
|Salidas
|Total anual
|2018
|4,480,072
|4,269,080
|8,749,152
|2019
|4,810,684
|4,688,441
|9,499,125
|2023
|5,578,432
|5,175,877
|10,754,309
|2024
|6,227,880
|5,767,124
|11,995,004
|2025
|6,552,388
|6,200,186
|12,752,574
Diciembre lidera y El Salvador encabeza la procedencia
Al analizar los meses de mayor actividad, diciembre se consolidó como el periodo con más flujo migratorio, tanto en entradas como en salidas, confirmando el impacto directo de las festividades de fin de año.
Ingresos y salidas (noviembre y diciembre)
|Mes
|Entradas 2024
|Salidas 2024
|Entradas 2025
|Salidas 2025
|Noviembre
|559,564
|510,732
|600,167
|563,399
|Diciembre
|685,015
|603,318
|734,970
|654,589
En cuanto a la procedencia, los ciudadanos de El Salvador encabezaron la lista de visitantes, seguidos por personas provenientes de Estados Unidos, Honduras, México y Belice, reafirmando a Guatemala como un punto estratégico de tránsito y destino en Centroamérica.
Finalmente, el turismo se mantiene como la principal motivación de ingreso, según el registro migratorio oficial.