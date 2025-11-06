Vuelo directo entre Guatemala y Chicago: nueva conexión con Estados Unidos

Guatemala amplía su conectividad aérea internacional con una nueva ruta temporal entre Ciudad de Guatemala y Chicago, que operará American Airlines hasta tres veces por semana durante la temporada de invierno estadounidense.

Guatemala continúa ampliando su conectividad aérea internacional en 2025. La más reciente incorporación, a partir de este 6 de noviembre, conecta el Aeropuerto Internacional La Aurora (GUA) con el Aeropuerto Internacional O’Hare (ORD) en Chicago, Illinois, un destino clave para la comunidad guatemalteca residente en el área metropolitana de esa ciudad.

En lo que va del año, el país también ha inaugurado vuelos directos a Colombia y Canadá, además de fortalecer las conexiones hacia Miami, Houston, Dallas y Orlando, ampliando las opciones para los viajeros guatemaltecos y promoviendo el crecimiento del turismo y los negocios internacionales.

Con esta expansión, Guatemala consolida su posición como un destino estratégico para la aviación comercial en Centroamérica.

Detalles del nuevo vuelo Guatemala – Chicago

La aerolínea estadounidense anunció el inicio de este servicio estacional, que permitirá viajar hasta tres veces por semana entre ambas ciudades durante el invierno.

El servicio temporal entre Ciudad de Guatemala y Chicago, Illinois operará los jueves y sábados hasta el 6 de abril de 2026, utilizando un Boeing 737 con capacidad para 172 pasajeros.

A partir del 22 de diciembre, American Airlines agregará un vuelo adicional los lunes, alcanzando así una frecuencia de tres vuelos semanales.

Horarios del vuelo entre Guatemala y Chicago:

Chicago (ORD) → Guatemala (GUA): salida 8:20 a. m. / llegada 1:05 p. m.

Guatemala (GUA) → Chicago (ORD): salida 2:14 p. m. / llegada 7:15 p. m.

(Horarios en tiempo local. Servicio del 6 de noviembre de 2025 al 6 de abril de 2026. La información puede variar según disposición de la aerolínea)

Fortaleciendo la conexión entre Guatemala y Estados Unidos

De acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en el área metropolitana de Illinois residen aproximadamente 35 mil guatemaltecos, lo que convierte a esta ruta en una conexión estratégica para fortalecer los lazos entre ambos países.

Esta nueva operación forma parte del plan de expansión de American Airlines en Guatemala, con el que incrementará su operación a 38 vuelos semanales, representando un aumento del 13% en la capacidad de asientos durante la temporada de invierno.

“Estamos orgullosos y emocionados de lanzar un nuevo servicio estacional entre Ciudad de Guatemala y Chicago mientras continuamos fortaleciendo nuestra presencia en el país”, indicó Rafael Sánchez, gerente regional de Operaciones para Centroamérica y el Caribe Occidental de American Airlines.

El centro de conexiones de American Airlines en Chicago O’Hare es el cuarto más grande de la compañía y ofrece más de 465 vuelos diarios a 160 destinos internacionales, entre ellos Londres, Toronto y Montreal.

Por ello, la incorporación de un vuelo directo desde Guatemala hacia Chicago representa una oportunidad para que viajeros guatemaltecos y centroamericanos accedan con mayor facilidad a una amplia red de conexiones internacionales.