Declaración de viajero en Guatemala: qué debe saber antes de llenar el formulario y así evitar errores y fraudes

Completar correctamente la Declaración de viajero en Guatemala agiliza el paso por Migración y evita contratiempos antes de ingresar o salir del país.

El trámite no tiene ningún costo, pero se debe tener cuidado ya que en mayo pasado, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) hicieron un llamado a la población a verificar que el formulario se complete únicamente en el sitio oficial, ya que se han detectado páginas fraudulentas que buscan captar información personal y, además, solicitan un pago por el mismo.

¿Quiénes deben llenar el formulario del viajero?

Todo viajero o jefe de familia que ingrese o salga de Guatemala está obligado a completar la declaración jurada de viajero.

Este trámite que desde 2023 es completamente digital y sustituye al formulario físico.

Es importante tomar en cuenta que se debe llenar un formulario por cada tipo de viaje, es decir, uno para la salida y otro para el ingreso al país.

Plazo para completar la boleta

El formulario puede completarse hasta tres días antes del vuelo, lo que permite al viajero realizar el trámite con anticipación y evitar contratiempos el día del viaje.

El formulario del viajero está dividido en seis secciones:

Tipo de viaje

Datos personales

Información del viaje

Familiares acompañantes

Preguntas obligatorias

Confirmación de la información

Cada apartado debe completarse cuidadosamente para evitar errores en el control migratorio.

El sitio oficial para llenar la Declaración Jurada Regional de Viajero de la SAT: https://cdn.c.sat.gob.gt/declaDelViajeroGt-web/pages/public/declaracionJuradaDelViajero.html

A continuación, le compartimos algunos detalles que debe considerar en cada sección.

Datos necesarios para llenar el formulario

Antes de iniciar el trámite, el viajero debe tener a mano la siguiente información:

Correo electrónico activo , donde se recibirá la declaración que deberá presentarse en migración

, donde se recibirá la declaración que deberá presentarse en migración Número de pasaporte, compuesto por 15 números, al momento de ingresarlos en el formulario debe escribirse sin espacios ni guiones

Número de libreta, un código alfanumérico ubicado encima del código de barras del pasaporte

Número de vuelo

Dirección de estancia, ya sea en Guatemala o en el extranjero

El sistema carga automáticamente datos como nombres, género, nacionalidad y año de nacimiento, los cuales deben verificarse antes de confirmar.

Declaración del equipaje

El formulario diferencia entre:

Equipaje acompañado: equipaje de mano y equipaje facturado que viaja con el pasajero.

Equipaje no acompañado: bienes que ingresan al país hasta tres meses antes o después del arribo del viajero.

Esta información debe declararse de forma precisa.

Viajes en familia: datos obligatorios

Cuando se viaja en familia se deben detallar los datos de cada acompañante, incluyendo parentesco, tipo y número de documento y número de libreta correspondiente.

Preguntas clave sobre tributos y mercancías

El formulario incluye preguntas obligatorias, entre ellas:

Si el viajero ha gozado de exoneración de tributos en los últimos seis meses. La ley permite ingresar mercancías por un valor máximo de US$500, siempre que no tengan fines comerciales, no estén prohibidas y el viajero haya permanecido más de 72 horas fuera del país.

Si transporta dinero en efectivo o valores monetarios por un monto igual o superior a US$10 mil, incluyendo cheques, títulos valores u objetos de valor.

Si lleva mercancías distintas al equipaje personal, como regalos, donaciones, encomiendas, equipo de trabajo, material promocional o artículos con fines comerciales, las cuales deben ser declaradas.

Confirmación final bajo juramento

Al finalizar, el viajero debe declarar bajo juramento que la información proporcionada es verídica y que ha leído las instrucciones del formulario.

Este paso es indispensable para completar correctamente el trámite y recibir su constancia vía correo electrónico.