Cuál es la mejor temporada para visitar Guatemala y planificar sus vacaciones

¿Cuál es la mejor temporada para visitar Guatemala? Algunos amantes del turismo local y la aventura plantean esta interrogante para planear sus vacaciones de una mejor manera.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) establece que cualquier momento es idóneo, ya que en diciembre y enero se celebran las fiestas de fin de año; durante marzo y abril, el verano y la Semana Santa; en junio y julio, las actividades de medio año; entre agosto y septiembre se registran actividades diversas; y en noviembre, algunos ya se encuentran de vacaciones.

Según la entidad, el clima y la oferta turística variada facilitan el turismo. Asimismo, Andrea Pennington, operadora de turismo guatemalteca indica que la mejor temporada es de noviembre a mayo, por la ausencia de lluvias en gran parte del país durante esa época.

Por ello, cada turista puede planear sus vacaciones de acuerdo con su propia conveniencia y presupuesto.

Los 10 sitios más visitados durante el 2025

Según proyecciones del Inguat, estos fueron los sitios más visitados durante el 2025 en distintas épocas del año:

Antigua Guatemala. Se reporta que 374 mil personas visitaron la ciudad colonial, lo que corresponde al 17 por ciento del turismo registrado este año. Quetzaltenango. Se registró un total de 352 mil visitantes, lo que representa el 16 por ciento. Retalhuleu. El total de personas que visitaron la localidad fue de 330 mil, equivalente al 15 por ciento. Puerto San José. Se estima que alrededor de 176 mil visitantes acudieron a este lugar durante el 2025, un 8 por ciento. Lago de Atitlán. 154 mil visitantes acudieron a la localidad, lo que representa un 7 por ciento. Huehuetenango. Se calcula que 154 mil personas visitaron la región, por lo que se estima el mismo porcentaje que el Lago de Atitlán, en Sololá. Izabal. Este departamento se posiciona en el séptimo lugar con 132 mil visitantes, un 6 por ciento del turismo local durante el 2025. Playas del Pacífico. Las playas del Pacífico también registraron un total de 132 mil visitantes. Cobán. 110 mil personas visitaron la localidad, lo que corresponde a un 5 por ciento. Chichicastenango. Se reportaron 88 mil visitantes, lo que se traduce en un 4 por ciento.

Otros lugares con alta afluencia de visitantes fueron Monterrico, Petén y Esquipulas, según la institución.