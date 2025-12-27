¿Qué hacer el 1 de enero de 2026?: Lugares turísticos para visitar en la Ciudad de Guatemala

A pocos días de recibir el nuevo año, muchos guatemaltecos se preparan para aprovechar el descanso del 1 de enero de 2026 con una escapada sin salir de la ciudad.

Para quienes no cuentan con un período largo de vacaciones entre el cierre del 2025 y el inicio del 2026, existen alternativas accesibles dentro de la Ciudad de Guatemala. Parques de diversiones, centros ecológicos y espacios turísticos ofrecen opciones ideales para desconectarse de la rutina sin recorrer grandes distancias.

Este primer descanso del año es una oportunidad para planificar un viaje corto y disfrutar de un momento de relajación, convivencia y desconexión del estrés cotidiano, ya sea en familia, con amigos o en pareja.

Desde parques de atracciones hasta áreas deportivas y espacios al aire libre, hay propuestas para descansar y redescubrir rincones urbanos que muchas veces pasan desapercibidos.

Estas son algunas de las opciones que podrían interesarle:

Zoológico La Aurora

Ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, el Zoológico La Aurora es uno de los destinos favoritos para la niñez y la familia. Alberga más de 287 especies animales, entre ellas leones, elefantes y pingüinos, en un ambiente que también ofrece piscinas, restaurantes y zonas de juegos tipo arcade.

Con horario regular de 9.00 a 16.00 horas, la entrada tiene un costo de Q55 para adultos y Q30 para niños, según destaca la página del zoológico.

Este 1 de enero, el zoológico también abrirá en un horario especial de 16.00 a 22.00 horas para celebrar la Noche de Luna, una experiencia nocturna con actividades como el taller FaunaLab, pintacaritas neón, proyecciones sobre la luna y más sorpresas. El costo de ingreso será de Q75 por persona.

IRTRA Mundo Petapa

Con atracciones como el Rascacielos, la Motobala y el Troncosplash, IRTRA Mundo Petapa es uno de los destinos favoritos para niños, jóvenes y adultos. Ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, es ideal para disfrutar en familia o con amigos durante el primer descanso del año.

Ya sea con carné de afiliado o mediante pago de entrada, el parque ofrece juegos mecánicos, zoológico, áreas recreativas y opciones gastronómicas. Este destino estará abierto el 1 de enero desde las 9.00 horas.

Importante: el 31 de diciembre permanecerá cerrado.

Sitio arqueológico Kaminaljuyú

Para quienes disfrutan de los sitios arqueológicos y la exploración histórica, una de las joyas que se conserva dentro de la Ciudad de Guatemala es el sitio arqueológico Kaminaljuyú, ubicado en la 1ª calle 25-50, zona 7, colonia Kaminaljuyú I, entre la calzada San Juan y la 30 avenida.

Este espacio, considerado la primera ciudad del valle central, resguarda un legado ancestral que revive la historia prehispánica del país. Kaminaljuyú es un lugar de gran valor arqueológico, envuelto en misterio y simbolismo, ideal para visitar durante el descanso de inicio de año.

Con horario de visita de 8.00 a 16.00 horas, representa una opción accesible y educativa. El ingreso tiene un costo de Q5 para nacionales y Q50 para extranjeros.

Una de las áreas que ahora puede observarse por los visitantes en Kaminaljuyú. (Foto Prensa Libre: cortesía MInisterio de Cultura y Deportes)

Turicentro AutoMariscos

Para quienes buscan una escapada acuática cerca de la capital, el Turicentro AutoMariscos es uno de los destinos más populares para visitar este 1 de enero de 2026. Aunque se encuentra fuera de la Ciudad de Guatemala —en el kilómetro 34.5 de la carretera al Pacífico, entre Amatitlán y Palín, Escuintla—, su cercanía lo convierte en una opción ideal para un día de descanso.

Este parque acuático es reconocido por sus piscinas, áreas recreativas y ambiente familiar. Estará abierto de 8.00 a 17.00 horas.

Es perfecto para quienes desean relajarse, nadar o compartir con amigos y familiares sin recorrer largas distancias. Una opción refrescante a pocos kilómetros de la ciudad, con piscinas de agua caliente, jacuzzis, baños termales, piscina de olas y más.