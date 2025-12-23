¿A dónde viajar en Guatemala en fin de año? Los destinos turísticos más populares

El descanso de fin de año es una oportunidad para desconectarse de la rutina y compartir tiempo de calidad con familiares o amigos, ya sea en la playa, en pueblos con encanto o en destinos turísticos como sitios arqueológicos.

Viajar en Navidad o Año Nuevo no solo permite cerrar el año con nuevas experiencias, sino que también brinda una pausa antes del regreso a las jornadas laborales, escolares o al tráfico que acompaña el inicio del año.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) destaca que, tras la Navidad, muchas personas aprovechan para hacer turismo interno y visitar algunos de los destinos más emblemáticos del país. Del 26 de diciembre del 2025 al 3 de enero del 2026 se proyectan los días con mayor afluencia turística.

Según las proyecciones para el cierre del 2025, se espera un movimiento de más de 2 millones 200 mil desplazamientos. Entre los destinos más visitados figuran Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Retalhuleu, las playas del Pacífico y el lago de Atitlán.

La mayoría de estos viajes corresponde al turismo nacional, impulsado por el descanso laboral regulado por el Código de Trabajo, que concede asueto desde el mediodía del 24 y del 31 de diciembre, así como el 25 de diciembre. Además, muchas personas reciben el 1 de enero con un breve descanso.

Por ello, compartimos algunas opciones para planificar una escapada y cerrar el año descubriendo nuevos rincones de Guatemala.

¿Cuáles son los lugares turísticos más populares en Guatemala?

Antigua Guatemala

Uno de los destinos preferidos por turistas nacionales y extranjeros es Antigua Guatemala, la ciudad colonial que deslumbra por su arquitectura, su riqueza histórica y los paisajes enmarcados por majestuosos volcanes.

Ya sea al recorrer el Arco de Santa Catalina, explorar las ruinas de la iglesia de La Merced, visitar Hobbitenango o aventurarse en una excursión al volcán de Acatenango, este destino ofrece experiencias para todos los gustos.

Algunos guatemaltecos realizan turismo interno durante el Día del Trabajo y otros asuetos de ley. (Foto Prensa Libre: EFE)

Quetzaltenango

Desde las aguas termales de Fuentes Georginas hasta la laguna y el volcán de Chicabal, Quetzaltenango se consolida como uno de los destinos con mayor proyección de visitas en fin de año.

Según datos del Inguat, este departamento podría recibir alrededor de 352 mil visitantes durante los últimos días del 2025.

Retalhuleu

Otro de los destinos con mayor afluencia de visitantes durante los descansos o asuetos es Retalhuleu, conocido por albergar los parques temáticos del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala: Xocomil y Xetulul, reconocidos por sus atracciones y espacios para toda la familia.

Además, el departamento ofrece atractivos como el sitio arqueológico Tak'alik Ab'aj y áreas costeras como la playa de Champerico, ideales para descansar en familia o explorar la diversidad natural del suroccidente.

Para el cierre del 2025, se proyecta que Retalhuleu reciba alrededor de 330 mil visitantes.

El sitio arqueológico Tak’alik Ab’aj, Retalhuleu, recibe anualmente a unos 40 mil visitantes. (Foto, Prensa Libre: Lucia Mayorga)

Puerto San José

Uno de los destinos de preferencia para los turistas nacionales es Puerto San José, ubicado en Escuintla, donde se puede disfrutar del mar y capturar atardeceres o amaneceres únicos.

Entre balnearios, recorridos en cuatrimotos o simplemente nadar, este destino espera una proyección turística superior a 176 mil visitantes al finalizar el año.

Varios guatemaltecos han aprovechado el penúltimo día de descanso de Semana Santa para visitar varios sitios turísticos como el puerto San José. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de San José)

Lago de Atitlán

Considerado uno de los destinos más emblemáticos y únicos de Guatemala, el lago de Atitlán atrae a miles de turistas por el color de sus aguas, sus paisajes imponentes y los volcanes que lo rodean.

Ya sea recorriendo pueblos pintorescos como San Juan La Laguna o San Pedro La Laguna, o navegando por el lago, este destino ofrece una experiencia inolvidable. Para esta temporada, se espera la visita de 154 mil personas.

Aparte de Retalhuleu que atrae visitantes por los parques temáticos del Irtra, también entre los más visitados están los alrededores del Lago de Atitlán, Quetzaltenango, las playas del Pacífico y otros destinos. (Foto, Prensa Libre: Inguat).

Huehuetenango

Desde las vistas imponentes de Laguna Brava hasta la exploración de los cenotes de Candelaria, Huehuetenango se posiciona como un destino ideal para los amantes de la aventura y la naturaleza. Con una proyección de 154 mil visitantes para esta temporada, el departamento ofrece experiencias que combinan paisaje, cultura y tradición.

Ya sea en un recorrido al mirador Juan Diéguez Olaverri, en la contemplación de la Laguna Maxbal —cuyas aguas evocan el color del cielo entre bosques frondosos— o al explorar las ruinas de Zaculeu, Huehuetenango invita a descubrir algunos de sus rincones más cautivadores.

La laguna Brava es la segunda más grande del occidente. (Foto: Hemeroteca PL)