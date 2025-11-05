¿Planea visitar el Irtra en el fin de año 2025? Estos son los horarios y recomendaciones

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) publicó los horarios navideños para la temporada 2025.

El 2025 marca un año importante para el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) , que en abril anunció que llegaba a las 100 millones de visitas. Desde 1963, este atractivo concepto ha estado presente en el país a través de sus juegos mecánicos, espacios deportivos, piscinas, hospedaje y otras opciones para las familias guatemaltecas.

Conozca los horarios programados para los festejos de fin de año.

Horarios Irtra Amatitlán

Trabaja de jueves a domingo en horario habitual, de 8.30 a 17 horas. El 24 y 31 de diciembre estará cerrado.

Horarios Irtra Petapa

Del 19 al 14 de diciembre estará abierto de miércoles a domingo. A partir del 15 de diciembre al 4 de enero estará abierto toda la semana. Cerrará el 24 y 31 de diciembre.

De miércoles a sábado, el horario es de 9 a 17 horas, y domingos de 9 a 18 horas. Del 29 de noviembre al 20 de diciembre, los sábados estará abierto de 9 a 21 horas. Al cierre se tendrá show de luces.

En Mundo Petapa, el comienzo de la temporada navideña será el martes 25 de noviembre, y ese día cerrará hasta las 22 horas.

Horario Xetulul

Del 19 de noviembre al 14 de diciembre, abrirá de miércoles a domingo. El horario de miércoles a jueves es de 10 a 17 horas, y domingos de 10 a 18 horas.

Del 15 de diciembre al 4 de enero, estará abierto de forma ininterrumpida. Aquí los horarios varían: de lunes a jueves, de 10 a 17 horas, y de viernes a domingo, de 10 a 18 horas.

A partir del 29 de noviembre, viernes y sábado cerrará a las 20 horas.

La temporada navideña de Xetulul será el sábado 29 de noviembre y ese día cerrará a las 22 horas.

Horarios Xocomil y Xejuyup

Del 19 al 14 de diciembre estarán abiertos de miércoles a domingo.

Estarán abiertos ininterrumpidamente del 15 de diciembre al 4 de enero. El horario del parque es de 9 a 17 horas.

Los parques están disponibles para ingresar hasta una hora antes del cierre.

Horario oficial publicado en las páginas oficiales del Irtra. (Foto Prensa Libre: cortesía Irtra)

Recomendaciones

La página oficial del Irtra ofrece algunas recomendaciones antes de la visita.

Consulte la vigencia del carné antes de cualquier visita que desee realizar. Esto evitará inconvenientes al momento de ingresar a las instalaciones.

Revise la página web para conocer los diferentes parques y hostales. Consulte también la disponibilidad de reservas para hospedarse en los hostales.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.