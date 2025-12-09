Ciclo escolar 2026: ¿Cuándo comienzan las clases en Guatemala?

Las familias guatemaltecas suelen aprovechar las fiestas de fin de año para compartir tiempo en familia e iniciar algunos preparativos del ciclo escolar.

En el sector oficial, se estima, hasta la fecha, que el ciclo escolar iniciará el próximo 2 de febrero del 2026, según David de León, vocero del Ministerio de Educación (Mineduc).

En el caso de los colegios privados, cada establecimiento cuenta con su propio calendario, por lo que la fecha podría variar, indica Diana Brown.

Sin embargo, muchos centros comienzan en la segunda semana de enero, por lo que es importante verificar la fecha con las autoridades de cada lugar.

Recomendaciones para el inicio de las clases durante el ciclo escolar 2026

Aunque cada familia proviene de un contexto distinto, existen algunas sugerencias que pueden ser útiles para los padres de familia antes del inicio del ciclo escolar. De acuerdo con fuentes internacionales, estos son algunos consejos útiles para el inicio de clases: