salud y familia
Ciclo escolar 2026: ¿Cuándo comienzan las clases en Guatemala?
En pocas semanas iniciarán los preparativos para el comienzo del ciclo escolar 2026 en Guatemala. Compartimos fechas y recomendaciones para dicha temporada.
Algunas familias comienzan a prepararse desde diciembre para el inicio a clases en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)
Las familias guatemaltecas suelen aprovechar las fiestas de fin de año para compartir tiempo en familia e iniciar algunos preparativos del ciclo escolar.
En el sector oficial, se estima, hasta la fecha, que el ciclo escolar iniciará el próximo 2 de febrero del 2026, según David de León, vocero del Ministerio de Educación (Mineduc).
En el caso de los colegios privados, cada establecimiento cuenta con su propio calendario, por lo que la fecha podría variar, indica Diana Brown.
Sin embargo, muchos centros comienzan en la segunda semana de enero, por lo que es importante verificar la fecha con las autoridades de cada lugar.
Recomendaciones para el inicio de las clases durante el ciclo escolar 2026
Aunque cada familia proviene de un contexto distinto, existen algunas sugerencias que pueden ser útiles para los padres de familia antes del inicio del ciclo escolar. De acuerdo con fuentes internacionales, estos son algunos consejos útiles para el inicio de clases:
- Empiece su rutina con anticipación. Comenzar un nuevo ciclo escolar requiere preparación previa. Organice su nuevo horario, tomando en cuenta los tiempos de descanso tanto para los niños como para sus padres o tutores.
- Haga una lista de tareas pendientes. Enumerar lo que hace falta puede ser útil para recordar cada uno de los detalles importantes.
- Prepárese desde la noche anterior. Es importante dejar listos los uniformes, mochilas y demás útiles con antelación, para que durante la mañana el movimiento sea más coordinado.
- Tome desayuno antes de salir de casa, si le es posible. Se aconseja desayunar antes de salir de casa, de preferencia.
- Planifique su ruta. Debido al tráfico vehicular, es fundamental considerar las vías más convenientes para usted. Si lleva a los niños en carro, revise los reportes del tránsito antes de salir. Y si los acompaña a pie, se recomienda tomar las precauciones necesarias para evitar algún percance.
- Infórmese. Recuerde mantenerse pendiente de las disposiciones del Mineduc y del centro educativo correspondiente.