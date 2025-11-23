vida
Asuetos en Guatemala: cómo serán los descansos del 24, 25 y 31 de diciembre, según el Código de Trabajo
En diciembre del 2025 se gozarán los últimos asuetos en Guatemala correspondientes a las celebraciones navideñas y de fin de año. Tome nota de lo que establece la ley al respecto.
Los asuetos en Guatemala que tendrán lugar en diciembre de 2025 corresponden a festividades navideñas y de fin de año. (Foto Prensa Libre: Freepik)
¿Planea sus vacaciones y actividades navideñas? Si organiza viajes u otros proyectos para esta temporada, es importante tomar en cuenta los asuetos en Guatemala establecidos por la ley.
Según el Código de Trabajo, el 24 de diciembre (Nochebuena) se descansa a partir de las 12 horas, al igual que el 31 de diciembre (fin de año).
Los guatemaltecos también gozan de descanso el 25 de diciembre, fecha correspondiente a la Navidad.
Asimismo, el 1 de enero del 2026 es día de asueto conforme a la legislación guatemalteca, siendo este el primer descanso del próximo ciclo lectivo.
Consejos para disfrutar los asuetos de diciembre en Guatemala
- Planee con anticipación si viajará dentro del país. Los hoteles pueden registrar alta demanda durante la temporada, por lo que se sugiere organizar su itinerario con tiempo. Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), entre las localidades más visitadas están Antigua Guatemala, Retalhuleu, Las Verapaces y otros destinos
- Organice actividades con sus hijos. Docentes guatemaltecas aconsejan fomentar el tiempo de calidad en familia, así como actividades relacionadas con el arte y el voluntariado
- Disfrute de maratones de películas. Puede ver películas en plataformas de transmisión, televisión por cable o señal abierta, siempre que sean del agrado de todos los miembros del hogar
- Descanse. El sueño reparador es una gran alternativa para aprovechar los días de asueto. Si lo necesita, tome tiempo para recargar energías.
- Participe en actividades culturales o familiares. Para conocer los eventos disponibles, puede suscribirse al boletín Qué hacer en Guatemala de Prensa Libre y elegir las opciones que se ajusten a su presupuesto y preferencias.