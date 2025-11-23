Asuetos en Guatemala: cómo serán los descansos del 24, 25 y 31 de diciembre, según el Código de Trabajo

vida

Asuetos en Guatemala: cómo serán los descansos del 24, 25 y 31 de diciembre, según el Código de Trabajo

En diciembre del 2025 se gozarán los últimos asuetos en Guatemala correspondientes a las celebraciones navideñas y de fin de año. Tome nota de lo que establece la ley al respecto.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

asuetos en Guatemala diciembre 2025

Los asuetos en Guatemala que tendrán lugar en diciembre de 2025 corresponden a festividades navideñas y de fin de año. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Planea sus vacaciones y actividades navideñas? Si organiza viajes u otros proyectos para esta temporada, es importante tomar en cuenta los asuetos en Guatemala establecidos por la ley.

Según el Código de Trabajo, el 24 de diciembre (Nochebuena) se descansa a partir de las 12 horas, al igual que el 31 de diciembre (fin de año).

Los guatemaltecos también gozan de descanso el 25 de diciembre, fecha correspondiente a la Navidad.

Asimismo, el 1 de enero del 2026 es día de asueto conforme a la legislación guatemalteca, siendo este el primer descanso del próximo ciclo lectivo.

LECTURAS RELACIONADAS

Los recorridos procesionales forman parte de la Semana Santa en Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Semana Santa 2026: ¿Cuándo cae y qué días habrá asueto en Guatemala?

chevron-right
Bag and beach accessories kept on sand at beach

Feriados y asuetos en Guatemala 2026: Cómo serán los descansos y fines de semana largos en el país

chevron-right

Consejos para disfrutar los asuetos de diciembre en Guatemala

  1. Planee con anticipación si viajará dentro del país. Los hoteles pueden registrar alta demanda durante la temporada, por lo que se sugiere organizar su itinerario con tiempo. Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), entre las localidades más visitadas están Antigua Guatemala, Retalhuleu, Las Verapaces y otros destinos
  2. Organice actividades con sus hijos. Docentes guatemaltecas aconsejan fomentar el tiempo de calidad en familia, así como actividades relacionadas con el arte y el voluntariado
  3. Disfrute de maratones de películas. Puede ver películas en plataformas de transmisión, televisión por cable o señal abierta, siempre que sean del agrado de todos los miembros del hogar
  4. Descanse. El sueño reparador es una gran alternativa para aprovechar los días de asueto. Si lo necesita, tome tiempo para recargar energías.
  5. Participe en actividades culturales o familiares. Para conocer los eventos disponibles, puede suscribirse al boletín Qué hacer en Guatemala de Prensa Libre y elegir las opciones que se ajusten a su presupuesto y preferencias.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Asuetos en Guatemala  Tendencias Vacaciones en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS