Asuetos en Guatemala: cómo serán los descansos del 24, 25 y 31 de diciembre, según el Código de Trabajo

¿Planea sus vacaciones y actividades navideñas? Si organiza viajes u otros proyectos para esta temporada, es importante tomar en cuenta los asuetos en Guatemala establecidos por la ley.

Según el Código de Trabajo, el 24 de diciembre (Nochebuena) se descansa a partir de las 12 horas, al igual que el 31 de diciembre (fin de año).

Los guatemaltecos también gozan de descanso el 25 de diciembre, fecha correspondiente a la Navidad.

Asimismo, el 1 de enero del 2026 es día de asueto conforme a la legislación guatemalteca, siendo este el primer descanso del próximo ciclo lectivo.

Consejos para disfrutar los asuetos de diciembre en Guatemala