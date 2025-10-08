Feriados y asuetos en Guatemala 2026: Cómo serán los descansos y fines de semana largos en el país

El 2026 se acerca y es buen momento para organizar sus actividades y también los descansos durante feriados y asuetos. Para ayudarle, le compartimos el calendario oficial de asuetos y feriados que se celebrarán en Guatemala el próximo año, incluidos cuatro fines de semana largos.

Planifique con tiempo y aproveche estos descansos para compartir en familia, realizar pendientes o simplemente relajarse. ¿Cuál es la fórmula para unas verdaderas vacaciones y un descanso reparador? Al consultar con especialistas, ellos coinciden en que el concepto de descanso puede variar entre personas, pero lo ideal es que este tiempo sea de renovación, para lo cual es necesario poner en práctica algunas técnicas y evitar ciertos errores.

¿Cuántos fines de semana largos habrá en 2026?

Según el Código de Trabajo, todos los asuetos deben ser remunerados, incluso si el trabajador no labora ese día. Además, cada municipio del país cuenta con un feriado local, que varía según la localidad y suele celebrarse en honor a un santo patrono o fecha histórica.

En el 2026 se tendrán cuatro fines de semana largos en todo el país, los cuales incluyen los asuetos que corresponden a Semana Santa y las festividades de Navidad y Año Nuevo que coinciden con un fin de semana. Se suma el 1 de mayo que será viernes.

¿Qué asuetos y feriados habrá en 2026?

Estos son los asuetos establecidos por ley para el 2026: