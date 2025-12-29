Ocupación hotelera supera el 90% en Año Nuevo y se mantiene alta demanda en principales destinos

Los principales destinos que son frecuentados por los turistas nacionales y extranjeros para recibir el Año Nuevo mantienen una alta ocupación para esta semana y hay un alto desplazamiento de visitantes que comenzó con Navidad.

El sector hotelero en Antigua Guatemala, Izabal, Petén, Atitlán y en los parques temáticos y los hostales del del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) en Retalhuleu, reportaron una ocupación hotelera que supera el 90%, por lo que la disposición de alojamiento está comprometida.

Por las fechas de fin de año, Guatemala se encuentra en una temporada alta del turismo, asociado al periodo de vacaciones a nivel educativo en todos los niveles, en el sector público que brindó un asueto largo y en algunas empresas que acostumbran a dar descanso a sus trabajadores luego del 15 de diciembre.

Los porcentajes de ocupación para esta semana se mantienen con un crecimiento y en general mantienen una tendencia positiva observada durante Navidad, según la apreciación de los representantes consultados.

Hoteles reportan alta ocupación en Año Nuevo

Carlos Ramos, director de la Asociación de Proveedores de Servicios Turísticos de Antigua Guatemala y Sacatepéquez (Asoprotur), comentó que, durante la semana de Navidad, la ocupación hotelera en Antigua Guatemala se mantuvo dentro de los rangos esperados para temporada alta, con promedios estimados entre el 70% y 80%.

Aclaró que estos resultados se alcanzaron en un entorno cada vez más complejo, marcado por el crecimiento sostenido de alojamientos de corta estancia tipo Airbnb, lo cual ha fragmentado la demanda y aumentado la presión competitiva sobre la hotelería formal.

Ramos precisó que, para esta semana de Año Nuevo, se proyectan niveles de ocupación similares a los picos habituales de temporada alta, con rangos estimados entre el 80 % y 95 % en hoteles formales, sobre todo entre el 30 de diciembre y el 1 de enero. Sin embargo, este desempeño se da en un contexto de presión sobre las tarifas y los márgenes, derivado de la alta oferta de alojamientos no regulados y del incremento sostenido de los costos operativos, principalmente en rentas, insumos y salarios.

Afirmó que, al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2024, el balance general muestra niveles de ocupación similares, sin variaciones significativas en términos porcentuales.

El directivo reiteró que este comportamiento estable en la demanda no se traduce en una mejora de la rentabilidad, debido al incremento acumulado de los costos, los cuales han sido considerablemente mayores que el crecimiento de los ingresos.

Los hostales del Irtra y sus centros recreativos registran una alta afluencia de visitantes durante Navidad y Año Nuevo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Irtra)

Año Nuevo dejará ocupación del 99 % en hoteles del Irtra

Jorge Mario Chajón, asesor de la presidencia del Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra), manifestó que, durante diciembre, la ocupación hotelera se ha mantenido en un promedio cercano al 99 %, es decir, prácticamente lleno.

Indicó que para Navidad se recibieron 130 mil personas y que, para Año Nuevo, la cifra podría aumentar, ya que los visitantes internos suelen vacacionar más durante la última semana del año.

Desde este fin de semana hasta el 31 de diciembre proyectan recibir entre 150 mil y 160 mil personas en los parques temáticos ubicados en Retalhuleu

Recordó que Navidad es una fiesta más familiar, y que desde este fin de semana hasta el 31 de diciembre proyectan recibir entre 150 mil y 160 mil personas en los parques temáticos ubicados en Retalhuleu.

Para el cierre del año, el Irtra calcula un ingreso acumulado superior a los 4.8 millones de visitantes en sus parques temáticos, lo que marcaría una cifra histórica.

Las proyecciones para el 2026 indican que se podría superar la barrera de los cinco millones de visitantes, ya que se habilitará una ampliación del parque Xocomil, que duplicará su capacidad e incorporará juegos de última generación, con lo cual se posicionaría como líder en parques acuáticos en la región latinoamericana.

Guatemágica reporta 100% de ocupación

Carlos Rezzio presidente de la Mesa Local de Turismo Guatemágica, en coordinación con la Asociación de Turismo de Retalhuleu (Asotur), declaró que se mantiene “casa llena” del 31 de diciembre al 4 de enero.

El comportamiento es similar al año pasado, a pesar dijo que las carreteras se presentaron problemas por el invierno, pero desde diciembre se ha observado trabajos de mantenimiento en los tramos que comunican a Reu, así como señalización.

En el caso de los socavones registrados en los kilómetros 189 y 194 de la ruta Cito-Zarco que comunica entre Retalhuleu y Quetzaltenango, afirmó que se está trabajando de manera activa, por lo que hay un paso libre.

Recalcó que en esta ocasión ayudó el asueto otorgado a los trabajadores del sector público, “pero a pesar de los pesares el cierre de la ocupación será muy similar al 2024 entre el 95% al cien por ciento de ocupación del 31 de diciembre al 4 de enero 2026”.

En cuanto a la playa de Champerico, Rezzio indicó que, por razones de seguridad, no está siendo visitada. Como alternativa, la playa de Tulate, en San Andrés Villa Seca, reporta mayor afluencia de visitantes y mayor confianza.