Fin de año: así se aplican los descansos del 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero, según el Código de Trabajo

En la época de fin de año, Guatemala se prepara para celebrar la Navidad y la llegada de un nuevo año. Con ello, se aplican los últimos descansos establecidos en el Código de Trabajo.

Según la página oficial del Ministerio de Trabajo, todos los empleados y trabajadores tienen derecho a disfrutar de días de descanso con goce de salario, respaldados en el artículo 127 del Código de Trabajo.

Entre estos figuran Nochebuena, Navidad y Fin de Año, fechas que forman parte de las tradiciones culturales de importancia social y que respaldan el derecho de los trabajadores a gozar de descanso.

Aunque se reconocen a nivel nacional, Nochebuena y Fin de Año no constituyen asuetos completos, ya que, según el Código de Trabajo, únicamente se otorga media jornada, a partir del mediodía.

En cuanto al 25 de diciembre, la ley lo reconoce como descanso completo, lo que permite a los trabajadores compartir con su familia o amigos. Lo mismo ocurre con el 1 de enero del 2026, que inaugura el calendario de descansos del siguiente año.

Estos descansos son de alcance nacional; sin embargo, en sectores como restaurantes, hotelería y comercios, el Código de Trabajo establece que quienes laboren en estas fechas deberán recibir pago extraordinario.

Según información del Ministerio de Trabajo: “Si trabajas en un día de asueto o feriado, tienes derecho a recibir el pago correspondiente al tiempo trabajado como extraordinario; es decir, el pago por hora trabajada debe ser con el 50% adicional al pago recibido por hora ordinaria”.

Asuetos del 2026

Para el 2026, el calendario de asuetos y feriados establece al menos cuatro fines de semana largos, mientras que solo un asueto caerá en fin de semana y no será gozado por los trabajadores regulares.

El calendario contempla los siguientes descansos:

Jueves 2 al domingo 5 de abril : Semana Santa (Jueves, Viernes y Sábado Santos).

: Semana Santa (Jueves, Viernes y Sábado Santos). Viernes 1 de mayo : Día de los Trabajadores (fin de semana largo).

: Día de los Trabajadores (fin de semana largo). Martes 30 de junio : Día del Ejército.

: Día del Ejército. Sábado 15 de agosto : Feriado local en la ciudad capital por el Día de la Asunción.

: Feriado local en la ciudad capital por el Día de la Asunción. Martes 15 de septiembre : Día de la Independencia.

: Día de la Independencia. Martes 20 de octubre : Día de la Revolución.

: Día de la Revolución. Domingo 1 de noviembre : Día de Todos los Santos.

: Día de Todos los Santos. Jueves 24 de diciembre : Descanso a partir de las 12 horas .

: Descanso a partir de las . Viernes 25 de diciembre : Asueto por Navidad, junto a un fin de semana largo.

: Asueto por Navidad, junto a un fin de semana largo. Jueves 31 de diciembre: Descanso a partir del mediodía, previo a un fin de semana largo.

*Con información de Ingrid Reyes.