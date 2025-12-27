Así se vivirá el Año Nuevo del 2026 en la Antigua Guatemala: música, fuegos artificiales y celebración

Desde uno de los lugares turísticos más emblemáticos del país, el 2025 será despedido en la Ciudad Colonial por cientos de familias que, como es tradición, se reunirán en la Plaza Mayor para celebrar con fuegos artificiales la llegada del nuevo año.

La fiesta, que se vivirá con música en vivo desde las 23 horas, estará a cargo de un DJ que hará bailar a turistas y locales mientras esperan los últimos minutos del año para así despedir un ciclo más.

Con un espectáculo de fuegos artificiales, música y desde el corazón de la Antigua Guatemala, las familias podrán ser parte del conteo que da la bienvenida a un año lleno de esperanza y nuevas metas.

Según la proyección de turismo de fin de año del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), se espera que más de 374 mil personas transiten por esta ciudad entre los últimos días de diciembre y enero.

Su arquitectura colonial y belleza paisajística hacen de este destino un lugar ideal para recibir, junto a los seres queridos, el nuevo año.

Fechas

31 de diciembre

Horario

23 horas

Lugar

Plaza Mayor, frente al ayuntamiento de la Antigua Guatemala

Precio

Entrada libre

