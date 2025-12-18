Celebre en familia la Navidad y despide el año lleno de luz y alegría

Por tercer año consecutivo, el Grupo Financiero, con más de 78 años de trayectoria, celebra las fiestas de fin de año con sus clientes.

“En Banco G&T Continental nos encanta ofrecer actividades llenas de confianza y alegría. Como en años anteriores, todos los eventos serán gratuitos para que miles de guatemaltecos disfruten con sus familias y amigos de experiencias únicas. Agradecemos el apoyo de la Municipalidad de Antigua Guatemala y del INGUAT para hacer una realidad estas actividades socioculturales que impulsan el turismo local y el crecimiento económico”, comentó Luis Alberto Padilla, Gerente de Mercadeo de Banco G&T Continental.

Este sábado 20 de diciembre, a las 6:00 de la tarde se presentará el show de ballet musical Navidad Fantástica, un espectáculo familiar 100% en vivo, acompañado de invitados especiales y muchas sorpresas.

Para despedir el año, el 31 de diciembre se vivirá una experiencia única con la Gran Torre Digital Musical y, por primera vez, el show Piromusical que combinará luces, música y fuegos artificiales sincronizados en un arco pirotécnico de 180°, creando un momento inolvidable para recibir el Año Nuevo.

default

El gerente de mercadeo también recomendó adquirir el marbete de parqueo digital con tarjetas GTC a través de la página web de MarbEx, de forma fácil y rápida. “Los esperamos para vivir la magia de la Navidad y recibir juntos el Año Nuevo”, finalizó.

Para más información sobre Lúmino Fest 2025 y los beneficios de GTCXperience, visita las redes sociales y el sitio web oficial de Banco G&T Continental.