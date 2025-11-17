Crece en Guatemala la visita de turistas no residentes, y este ha sido el beneficio económico, destaca el Inguat

El director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck, en conferencia de prensa este lunes 17 de noviembre en el Palacio Nacional de la Cultura brindó detalles sobre el sector turismo en el país.



Durante su intervención, Whitbeck destacó que, de enero a octubre del 2025, la cifra de visitantes no residentes creció un 9%, con más de 2 millones 600 mil ingresos registrados.



Señaló que esta cifra es especialmente relevante porque, aunque coincide con los datos generados internamente por el Inguat, fue obtenida mediante el barómetro de ONU Turismo, un ente internacional que realiza sus propias mediciones.



De acuerdo con los registros, entre enero y octubre ingresaron al país 2 millones 672 mil 871 visitantes no residentes.





Agregó que el crecimiento del turismo a escala mundial es del 5% y, en América, del 3%, lo que evidencia que Guatemala “está muy por encima de los niveles de crecimiento”.



Whitbeck subrayó que hay buenas historias que contar sobre Guatemala “y las estamos contando”.



Indicó que el movimiento turístico reportado representa una derrama económica estimada en US$1 mil 135 millones entre enero y octubre del 2025.



Añadió que este crecimiento beneficia a todos los actores de la cadena turística nacional.

