Congreso prioriza pago a veteranos militares y reformas al IUSI por encima al subsidio del combustible

El subsidio para mitigar el costo del combustible se mantiene sin acuerdos en el Congreso, en donde los diputados optaron por priorizar otras iniciativas de ley antes de la que solicitó el presidente, Bernardo Arévalo.

El pasado viernes el mandatario anunció, en cadena nacional, la presentación de una iniciativa de ley para autorizar subsidios para mitigar el aumento en el costo de la gasolina regular y el diésel.

La propuesta fue presentada por diputados independientes afines al gobierno de Arévalo, pero generó dudas en distintas bancadas, incluidas algunas que meses atrás han dado su voto a proyectos del Ejecutivo.

En respuesta, bancadas como Cabal; Visión con Valores (Viva); y la facción disidente del oficialismo, que impulsa la creación del partido político Raíces, presentaron iniciativas independientes que compiten con la propuesta oficial.

El presidente Arévalo convocó este martes 28 de julio a integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, órgano conformado con miembros de la Junta Directiva durante el receso electoral, para solicitar su apoyo en la aprobación de los subsidios.

Pero los congresistas fueron claros en decir que la iniciativa no tenía acuerdos, extremo que se confirmó con los primeros minutos de la sesión legislativa de este miércoles 29 de julio.

Los diputados de distintas bancadas manifestaron dudas porque el primer subsidio al combustible no satisfizo, ya que el Gobierno no fue transparente con la ejecución de los gastos.

José Carlos Sanabria, hombre de confianza del presidente Arévalo hace una llamada durante la sesión. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Además, algunos legisladores cuestionan que el dinero se entregue a los distribuidores de combustibles y han surgido propuestas para eliminar los impuestos a la distribución de la gasolina y el diésel.

En respuesta diputados alteraron la agenda de la sesión y priorizaron dos iniciativas de ley, la primera enfocada en un pago a los veteranos militares y la segunda que cambia el Impuesto Único Sobre Inmuebles (ISUI).

Pago a veteranos

El Congreso aprobó en su tercera lectura y redacción final la iniciativa 6723, que reforma la Ley Temporal de Desarrollo Integral, que regula un pago de Q36 mil a veteranos militares por sus servicios durante el Conflicto Armado Interno.

La modificación faculta al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) terminar con el pago de los Q36 mil a los beneficiarios del programa, que inicialmente estaba regulado para tres años.

Con esta reforma ahora el Mides puede concluir con el pago a favor de los veteranos militares que no habían recibido la totalidad del aporte, quedando aprobada en su redacción final.

Tras ampliar el pago a los veteranos militares restantes, se presentó una segunda moción, que busca añadir una prorroga al pago del impuesto de circulación de vehículos, antes de las reformas al ISU.