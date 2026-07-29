Oficialismo busca acuerdos en el Congreso para el subsidio al combustible

Los diputados están citados este miércoles 29 de julio a una sesión extraordinaria que tiene entre sus puntos de agenda una propuesta que busca mitigar el alza al precio de los combustibles. La iniciativa de ley todavía genera dudas y no tiene el apoyo unánime en las bancadas.

El pasado viernes 24 de julio, el presidente Bernardo Arévalo, anunció en una cadena nacional que estarían presentando una propuesta de ley, con el fin de aprobar un nuevo subsidio al combustible vigente hasta el final del 2026.

La propuesta llegó al Congreso el pasado lunes 27 de julio, pero no por el presidente Arévalo, sino con la firma de diputados oficialistas, el grupo minoritario leal al cancelado Movimiento Semilla.

La sugerencia plantea una readecuación presupuestaria por Q3 mil 480 millones, que busca un aporte económico de Q12 al galón de diésel y de Q3 al galón de gasolina regular.

La iniciativa que fue anunciada como la solución más inmediata contra el costo actual de los combustibles, pero no fue bien recibida en el Organismo Legislativo, ya que, hasta hora, ninguna bancada la respalda públicamente.

La sesión plenaria está prevista para las 10 horas, en donde fuentes atribuyen que los oficialistas buscarán impulsar su iniciativa de urgencia nacional, evitar el dictamen y una implementación casi inmediata.

Pero hasta este martes 28 de julio, la propuesta no tenía el consenso necesario, siendo incierto el panorama que se espera para la sesión legislativa extraordinaria con la que el Ejecutivo espera dar una solución al alza de los combustibles.

Habrá diálogo

El presidente Bernardo Arévalo conversó del tema con diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso, conformada por miembros de la Junta Directiva en periodo del receso parlamentario.

Ellos fueron invitados a una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura desde hace semanas, ya que el tema central sería conversar sobre la ley de puertos y el proyecto del Metroriel, pero la coyuntura cambió la agenda.

La reunión, en la que además del presidente y los diputados también participó Jonathan Menkos, ministro de Finanzas, se centró en la iniciativa que busca el subsidio a los combustibles, según confirmaron diputados.

Luis Contreras, presidente del Congreso, y Orlando Blanco, secretario de la Junta Directiva. Fotografía: Prensa Libre (Javier González).

Orlando Blanco, de la bancada Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), dijo que fueron completamente claros con el presidente, al decirle que la iniciativa llega sin acuerdos.

“Le manifestamos que hubo muchas críticas con el primer subsidio de los Q2 mil millones, que eso había generado una animadversión, en ese sentido la iniciativa se va a discutir, pero no hay acuerdos sobre la misma”, indicó.

Entre los temas que le fueron expuestos al presidente es que buena parte de la población busca eliminar los impuestos alrededor de los combustibles, ya que no confían que el subsidio llegue a los distribuidores.

La respuesta del Ejecutivo habría sido defender la propuesta oficialista, destacando que es la que da una solución inmediata al elevado precio que reporta la gasolina y el diésel.

“Le expusimos que no hay acuerdos en este momento y que se espera una discusión fuerte y amplia en el Congreso, pero de no llegar a acuerdos convocaríamos a todas las bancadas a una mesa de diálogo”, remarcó Blanco.

Analizan la propuesta

El diputado Elmer Palencia, diputado de la bancada Valor, no se atrevió a responder de manera directa si estarán apoyando la propuesta oficialista, aunque reconoció que es necesario dar una solución por las familias afectadas.

“Nosotros estamos en la disposición de discutir que sea por una readecuación, de ver si los valores propuestos son los que de verdad van a ayudar a la población e identificar las fuentes de financiamiento”, explicó el diputado.

Palencia destacó que un subsidio no es una solución real al problema, incluso destacó que a mediano plazo podrían pensar en una solución sostenible como un fondo compensatorio que responda a futuros incrementos extraordinarios.

En el Congreso ya existe una iniciativa de este tipo bajo el número de registro 6726, que según Palencia ya se encuentra analizada para dictamen en dos comisiones legislativas.

“Lo que buscamos nosotros es que exista respuesta del Congreso mañana (hoy) para atender esta emergencia, entendemos que hay muchas familias que la están pasando mal y hay que tratar la manera de atender esto lo antes posible”, indicó.

Buscan apoyo

En la reunión también participaron los líderes oficialistas del Congreso, Victoria Palala y José Carlos Sanabria, este último considero positivo el encuentro que permite conversar de un tema de interés nacional.

“Es un espacio necesario y positivo para la relación entre los organismos del Estado, esperamos seguir construyendo consensos para tener una solución a la crisis de los combustibles”, dijo Sanabria.

El diputado lejos de catalogar la discusión de la iniciativa ante un congreso sin acuerdos, considera que se encuentran en un proceso de “construcción”, ya que están justamente buscando el diálogo que permita conseguir votos.

“Es un escenario que se está construyendo, los consensos se van construyendo siempre y estamos hablando con los diferentes bloques”, reconociendo que si buscan el respaldo para impulsar la iniciativa de urgencia nacional.

Mientras el oficialismo espera conseguir una aprobación en una sola sesión, bancadas que mueven votos dentro del Congreso como Valor, Cabal y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) todavía analizan la iniciativa sin asegurar un posible apoyo para la propuesta.