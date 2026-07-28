Arévalo busca apoyo del Congreso para subsidio a combustibles y Ley de Puertos

Los integrantes de la Junta Directiva del Congreso están convocados a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo para abordar distintos asuntos de interés para el Organismo Ejecutivo.

Una fuente del Congreso confirmó a Prensa Libre que la reunión entre el mandatario y los integrantes de la Junta Directiva está programada para las 12 horas de este martes. Según indicó, los asuntos que serán abordados con el presidente serán la Ley de Puertos, el Metro Riel y la propuesta de ley del nuevo subsidio a los combustibles.

Según se indicó, los integrantes de la Junta Directiva fueron invitados a la reunión con el mandatario para abordar estos asuntos prioritarios para el Ejecutivo, principalmente el subsidio que fue anunciado el pasado viernes por el presidente Bernardo Arévalo y autoridades del Ministerio de Energía y Minas.

El pasado lunes, los integrantes del bloque oficial elegidos por el Movimiento Semilla presentaron la iniciativa de ley por medio de la cual se busca implementar un apoyo económico de Q12.00 por galón de diésel y de Q3.00 por galón de gasolina regular. Para ese fin, el Ejecutivo destinaría Q3 mil 480 millones para implementar el subsidio desde agosto hasta diciembre del presente año.

En cuanto a la Ley de Puertos, contenida en la iniciativa 6541, su aprobación aún está pendiente por parte del Legislativo. Dicha propuesta es promovida por el Organismo Ejecutivo con el objetivo de modernizar la red marítima. La propuesta está pendiente de ser conocida en su redacción final y por artículos en el hemiciclo, y quedó pendiente de aprobación por los congresistas durante el primer período ordinario de sesiones.

En cuanto al Metro Riel, el Ejecutivo ha indicado que es prioritario, ya que constituye uno de los principales proyectos para mejorar la movilidad de los ciudadanos en el área urbana de la capital. Hace unas semanas, el Ejecutivo firmó el acuerdo correspondiente con el Reino Unido para el financiamiento de este proyecto. La cooperación que brindará el socio internacional al país será de hasta 5 mil millones de libras esterlinas, unos Q51 mil millones.

Preliminarmente se informó que el objetivo de la reunión entre la Junta Directiva y el presidente es que, en la sesión extraordinaria que se llevará a cabo este miércoles, sea aprobada de urgencia nacional la iniciativa del subsidio a los combustibles y que finalmente pueda ser aprobada la Ley de Puertos por parte del Congreso.