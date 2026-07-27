Subsidio a combustibles: se financiaría con Q3 mil 480 millones y diputados analizan modificaciones

Durante la sesión de la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, diputados oficialistas presentaron la iniciativa de ley que busca implementar un subsidio de Q12 por galón de diésel y de Q3 por galón de gasolina regular como medida de emergencia ante la volatilidad del precio del barril de petróleo en el mercado nacional.

El proyecto, identificado con el número 6801, Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, ingresó a la Dirección Legislativa y comenzó el proceso de búsqueda de acuerdos y consensos entre los bloques políticos.

La propuesta del Ejecutivo, presentada este lunes 27 de julio, plantea una readecuación presupuestaria interna por Q1 mil 754 millones, además de una ampliación presupuestaria por el mismo monto, lo que elevaría el techo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente a Q170 mil 469 millones.

El monto destinado a financiar la subvención estatal sería de Q3 mil 480 millones.

La iniciativa únicamente fue conocida durante la reunión de la instancia de jefes de bloque. De alcanzarse acuerdos y consensos entre las bancadas, podría ser conocida esta semana por el pleno del Congreso bajo el procedimiento de urgencia nacional.

Subsidio se financiaría con recortes y ampliación

El proyecto de ley establece una reducción de Q474 millones, integrada por recortes en distintos espacios presupuestarios: Q216 millones correspondientes al Acuerdo de Pago por Reducciones de Emisiones (Erpa, por sus siglas en inglés); Q170 millones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Q50 millones del Ministerio de Gobernación; Q9 millones del Ministerio de la Defensa Nacional; Q5 millones del Ministerio de Cultura y Deportes, y Q4 millones del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

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La iniciativa plantea financiar el subsidio mediante una ampliación presupuestaria por Q1 mil 754 millones, una reducción de gastos por Q474 millones y Q1 mil 280 millones provenientes de recursos excedentes, para un total de Q3 mil 480 millones.

Ese es el monto que se asignaría al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas (MEM), según la propuesta.

La iniciativa indica que, por el lado de los ingresos, se reducirían Q400 millones asignados a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), además de utilizar otros saldos no ejecutados.

Erick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que la propuesta combina una ampliación presupuestaria con transferencias entre partidas.

"No se identifican con claridad las fuentes de ingresos para financiar la ampliación de gastos, según lo indicado en la Constitución", expuso.

El presidente del Congreso, Luis Contreras refirió que se analizan algunos cambios a la iniciativa para el subsidio de apoyo parcial a los combustibles. (Foto Prensa Libre: Congreso)

Congreso evalúa cambiar distribución del subsidio

El presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, enfatizó al finalizar la sesión de la instancia de jefes de bloque que ya se plantean algunas modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo. Una de ellas consiste en reducir el monto del subsidio al diésel y aumentar el destinado a la gasolina regular.

Argumentó que más del 50% del parque vehicular activo en Guatemala está conformado por motocicletas, las cuales consumen gasolina regular en su mayoría, por lo que se analizará un ajuste a la propuesta cuando entren a conocer.

El diputado Nery Ramos afirmó que esperan alcanzar consensos para iniciar el debate de la iniciativa de ley, luego de conocer su presentación.

Por su parte, el diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, explicó que, si el oficialismo logra los acuerdos y los votos necesarios, el proyecto podría conocerse en la sesión programada para este martes e incluso ser conocido sin dictamen.

La propuesta combina una ampliación presupuestaria con transferencias entre partidas.

Reconoció que, al tratarse de una ampliación presupuestaria y de ser aprobada por el Pleno, el presupuesto general pasaría de Q168 mil 715 millones, vigente actualmente, a Q170 mil 469 millones.

"El presidente Bernardo Arévalo dijo el viernes que era una readecuación presupuestaria y no una ampliación, como la presentó", consideró Blanco.

Subsidio incluirá medidas contra contrabando

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, calificó la propuesta del Ejecutivo como la más efectiva, debido a que se basa en procedimientos administrativos que ya se aplicaron durante el subsidio anterior, vigente de abril a julio. Agregó que la cartera ya está preparada para su implementación y que el tiempo para trasladar el beneficio a los consumidores sería menor, aunque dependerá de que el Congreso conozca y apruebe la iniciativa.

Añadió que la propuesta incorpora nuevas disposiciones para fortalecer el control en la implementación del subsidio a los combustibles. Entre ellas figura la prohibición de sacar del país combustible al que se le haya aplicado la subvención, así como el establecimiento de controles fronterizos para evitar el contrabando.

El otro cambio, explicó el ministro, consiste en que el subsidio podrá suspenderse antes del plazo previsto si los precios internacionales de los combustibles registran una reducción significativa.

Explicó que, tras la finalización del subsidio anterior en julio, funcionarios del MEM presentaron 15 denuncias ante el Ministerio Público contra estaciones de servicio que aumentaron los precios de los combustibles cuando se anunció el fin del beneficio, pese a que aún tenían inventarios adquiridos con el subsidio, según la verificación de las facturas de compra.

En abril de este año, el Congreso aprobó un programa de apoyo temporal que otorgó un subsidio de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón de gasolina superior y regular, para lo cual destinó Q2 mil millones. Esa medida se financió mediante una readecuación presupuestaria interna.