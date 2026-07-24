Subsidios a los combustibles en Guatemala: qué montos se han otorgado y cuándo se aplicaron

El Gobierno de Guatemala volvió a recurrir al subsidio de los combustibles como una medida para amortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales en el bolsillo de los consumidores.

El presidente Bernardo Arévalo anunció una iniciativa de ley que propone un apoyo temporal de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, el cual estaría vigente hasta finales del 2026 si recibe el aval del Congreso de la República.

La propuesta surge en un contexto de nuevas tensiones internacionales que han presionado al alza los precios del petróleo.

Según el Ejecutivo, el mecanismo busca contener el impacto que el encarecimiento de los combustibles puede tener en el transporte, la producción y, en consecuencia, el costo de vida de las familias guatemaltecas.

Los subsidios más recientes

Aunque se trata del subsidio más alto propuesto para el diésel en los últimos años, no es la primera vez que el Estado recurre a este tipo de apoyo.

El antecedente más reciente ocurrió entre el 28 de abril y el 2 de julio del 2026, cuando el Gobierno implementó un subsidio temporal de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular.

La medida también respondió al incremento de los precios internacionales del petróleo y fue presentada como una herramienta para reducir las presiones inflacionarias en el transporte, la producción y el costo de los productos básicos.

Antes de ese programa, Guatemala había recurrido a un subsidio similar en el 2022, cuando la invasión rusa a Ucrania provocó un fuerte aumento en el precio internacional del petróleo.

Inicialmente, el Congreso aprobó un apoyo de Q5 por galón para el diésel y Q2.50 para la gasolina regular, mientras que la gasolina superior quedó excluida.

Semanas después, ante la persistencia del alza internacional, el programa fue ampliado. El subsidio al diésel aumentó a Q7 por galón y tanto la gasolina regular como la superior recibieron un apoyo de Q5 por galón.

A diferencia de esos episodios, durante la pandemia de covid-19, Guatemala no aplicó un subsidio a los combustibles, ya que la caída de la demanda mundial redujo significativamente los precios del petróleo.

Si el Congreso aprueba la iniciativa presentada por el Ejecutivo, el país volvería a aplicar este mecanismo para mitigar los efectos de una nueva escalada internacional en los precios de los combustibles.

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