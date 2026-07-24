Nuevo subsidio a los combustibles: las tres medidas que anunció Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo anunció este 27 de julio de 2026 tres medidas para mitigar el impacto del aumento en los precios de los combustibles: restablecer subsidios para el diésel y la gasolina regular, mantenerlos hasta finales del año y crear una mesa técnica para evaluar nuevas acciones si la crisis internacional persiste.

Las medidas responden al incremento en los precios internacionales de los combustibles, que, según el mandatario, deriva de la crisis en el estrecho de Ormuz y no tiene una fecha para su conclusión.

Como parte de las acciones, el Ejecutivo enviará al Congreso de la República una iniciativa de ley para restablecer los subsidios al diésel y a la gasolina regular.

¿Qué combustibles recibirían subsidio?

El Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa de ley para restablecer el subsidio al diésel y a la gasolina regular.

De aprobarse la propuesta, el apoyo sería de:

Q12 por galón para el diésel.

Q3 por galón para la gasolina regular.

La gasolina superior no recibirá subsidio.

"El apoyo al diésel es mucho más efectivo que el apoyo a la gasolina, porque su impacto se reproduce en el precio del transporte, de los bienes y, en consecuencia, en el bolsillo de los guatemaltecos." Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, hizo un balance del subsidio anterior, vigente del 28 de abril al 2 de julio, y expuso los resultados obtenidos, así como los aspectos que, a criterio del Gobierno, deben mejorarse en esta nueva propuesta.

¿Hasta cuándo estaría vigente?

El presidente indicó que, en conjunto con su equipo de trabajo, busca que el subsidio permanezca vigente durante el resto de 2026, aunque su entrada en vigor dependerá de que la iniciativa sea aprobada por el Congreso de la República.

El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que la medida requerirá un espacio presupuestario de Q3 mil 480 millones, recursos que provendrán de una reorganización del presupuesto vigente.



Menkos también indicó que se utilizarán subejecuciones y fondos que aún no están comprometidos, por lo que no será necesaria una ampliación presupuestaria ni la contratación de nuevos préstamos.

El ministro de Finanzas agregó que la readecuación presupuestaria no afectará los recursos asignados a los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación y Comunicaciones, ni comprometerá el pago de salarios, pensiones, el servicio de la deuda pública o los aportes a la seguridad social.

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Asimismo, indicó que los recursos se obtendrán principalmente de espacios presupuestarios identificados en las carteras de Finanzas, Agricultura, Desarrollo Social, Gobernación y Defensa, aunque la distribución definitiva aún se encuentra en revisión.

Gobierno crea una mesa técnica para evaluar nuevas medidas

Además del subsidio, el presidente anunció la creación de una mesa técnica que analizará alternativas si la crisis internacional continúa más allá del período que cubriría esta ayuda temporal.

Arévalo reconoció que el subsidio es una medida inmediata para aliviar el impacto del aumento de los combustibles, pero afirmó que el Gobierno deberá evaluar otras opciones si las condiciones del mercado internacional no mejoran.

Entre las alternativas que se analizarán figura la focalización del subsidio, es decir, dirigir el beneficio únicamente a determinados sectores. Sin embargo, explicó que implementar un mecanismo de ese tipo requiere ajustes administrativos que tomarían alrededor de dos meses, por lo que no representa una solución inmediata.

¿Cuándo entraría en vigor el nuevo subsidio?

La entrada en vigor del subsidio dependerá de los consensos y la aprobación por parte de los diputados, ya que la iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso antes de que el Ejecutivo pueda ponerla en marcha.

Arévalo, explicó, que el proyecto de ley será enviado el lunes al Congreso de la República y expresó su confianza en que el proceso sea más rápido que el del subsidio anterior.

Recordó que la iniciativa aprobada en abril tardó cerca de dos semanas entre su aprobación y su implementación. Sin embargo, consideró que en esta ocasión el plazo podría reducirse debido a que el Gobierno utilizará prácticamente el mismo esquema legal y reglamentario.

El mandatario agregó que el Ejecutivo mantiene reuniones con representantes del sector transporte para analizar otras acciones que permitan reducir el impacto del incremento en los precios de los combustibles.