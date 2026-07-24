Alza del petróleo volverá a presionar la inflación, pero el Banguat prevé un efecto transitorio

La economía guatemalteca apunta a una mayor presión sobre el nivel general de precios debido a la reactivación del conflicto geopolítico internacional, y las autoridades monetarias prevén un "efecto zigzag" por el alza en el precio del barril de petróleo.

En la sesión del pasado miércoles 22 de julio de la Junta Monetaria (JM) se abordó el alza del crudo y sus posibles efectos en Guatemala. De momento, se mantienen las condiciones macroeconómicas, con un crecimiento del 4.1% y una tasa de inflación del 3.75% prevista para diciembre.

La política monetaria, cambiaria y crediticia de 2026 entrará en revisión en agosto y se actualizará el desempeño de los indicadores, dado el contexto externo, así como las cifras de cierre del ejercicio.

Alza del crudo vuelve a presionar la economía

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM, así como el gerente económico Johny Gramajo Marroquín, explicaron que estos nuevos ajustes en el precio internacional del crudo tendrán efectos en la economía, aunque todo dependerá de la duración y la profundidad de la crisis.

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"La crisis internacional ha durado un poco más; hubo un cese al fuego por el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pero esto duró poco. El precio volvió a elevarse. Sabemos que el aumento del precio internacional se transmite a los precios internos de los combustibles de manera muy rápida", expusieron durante la presentación de los avances de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (Enif), en la que también se actualizaron las cifras y participaron delegados de la Superintendencia de Bancos (SIB) y del Ministerio de Economía (Mineco).

Anticipa repunte de la inflación en julio

Durante la sesión de la Junta Monetaria se explicó que el incremento observado en el precio del crudo esta semana y sus efectos en el mercado local se traducen en presiones sobre la inflación.

En junio, la inflación interanual disminuyó a 2.27%; sin embargo, se anticipa que en julio vuelva a registrar un incremento.

Aclararon que este comportamiento es considerado un efecto temporal, pero dependerá de que realmente haya un cese al fuego definitivo en Oriente Medio.

Las estadísticas muestran que entre el 2018 y el 2026 el país ha registrado episodios de ahorro y desahorro en la factura petrolera anual, asociados a las bajas y alzas en el precio internacional del barril de petróleo y sus derivados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Precio del petróleo cerraría el año en US$83

En cuanto al pronóstico del precio promedio del barril de petróleo, explicaron que el tema es complejo debido a la coyuntura internacional, por lo que continúa en evaluación.

Las estimaciones indican que, por el momento, el precio promedio del barril sería de US$83 al finalizar el año.

La crisis internacional ha durado un poco más; hubo un cese al fuego por el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, pero esto duró poco. El precio volvió a elevarse.

Los análisis señalan que el precio promedio del barril se ubica actualmente por debajo de US$80 y que, salvo que se registren variaciones importantes en el precio de referencia, el año podría cerrar cerca de lo proyectado.

Ejemplificaron que, si el precio promedio del barril de petróleo se mantiene en US$83, la tasa de inflación interanual terminaría cerca del 3.75%, proyección que fue actualizada en abril pasado. Sin embargo, esto dependerá de que el conflicto geopolítico internacional no escale.

Banguat advierte riesgo por conflicto en Oriente Medio

En la sesión de la Junta Monetaria se informó que existe un alto riesgo, sobre todo porque comenzaron los ataques contra infraestructura de países del golfo Pérsico.

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El objetivo son las instalaciones militares de Estados Unidos, pero eso también genera molestia en los países del golfo Pérsico, por lo que el conflicto podría escalar, añadieron.

Con base en la información de la mayoría de los expertos internacionales, anticipan que podría alcanzarse un acuerdo de paz; sin embargo, ese escenario sigue siendo incierto.

Junta Monetaria mantuvieron en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Alza del petróleo provocará efecto zigzag

Los funcionarios de la banca central mencionaron un "efecto zigzag", luego de que la inflación registró un incremento, posteriormente una reducción y ahora volvería a aumentar.

"En julio evidentemente se va a tener un incremento en la inflación por dos razones. Uno es que ya no estuvo vigente el subsidio al combustible y que el precio aumentó. Eso presiona. En agosto todo va a depender si se logra o no un acuerdo de paz duradero", enfatizaron.

En todo caso, se observan algunas señales de alivio.

El escenario más pesimista para la economía nacional es que el precio promedio del petróleo se ubique por encima de US$100 por barril, que el conflicto se prolongue y que la inflación supere el límite superior de la meta.

JM revisará tres veces la tasa líder este año

Para el segundo semestre del año, la Junta Monetaria (JM) tiene programadas tres sesiones para decidir sobre la tasa de interés líder de política monetaria, instrumento utilizado para controlar los precios en la economía.

La tasa de interés líder se mantuvo en 3.50% en junio, luego de conocer el balance integral de la coyuntura económica interna y externa, así como el balance de riesgos para la inflación.

En julio evidentemente se va a tener un incremento en la inflación por dos razones. Uno es que ya no estuvo vigente el subsidio al combustible y que el precio aumentó.

En esa discusión se destacó que las perspectivas de crecimiento económico mundial continúan siendo positivas, impulsadas por la resiliencia del consumo privado y por condiciones financieras internacionales aún favorables, a pesar de un entorno de mayor incertidumbre y riesgos a la baja debido, principalmente, al conflicto geopolítico en Oriente Medio, que ha limitado la oferta de energéticos provenientes del golfo Pérsico.

En ese contexto, los avances en las negociaciones para poner fin a las hostilidades han propiciado recientemente disminuciones importantes en el precio internacional del petróleo, lo cual tendería a moderar las presiones sobre la inflación internacional.

Icefi advierte impacto social por alza de combustibles

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), declaró que el problema observado en los combustibles no se origina en Guatemala, sino en el conflicto geopolítico internacional.

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A su juicio, no hay suficientes recursos para financiar un subsidio y los precios internacionales ya se acercan a US$100 por barril.

"La realidad mundial es que los precios de los combustibles están subiendo. El problema no tiene solución a menos que concluya el conflicto internacional. Los precios del petróleo no van a regresar a los observados antes, hasta que termine el conflicto", apuntó.

Reiteró que la solución es que finalice la tensión global. Agregó que el aumento en los precios de las gasolinas y el diésel afecta a la población, genera hambre y pobreza, y responde a un problema originado en el exterior.

En todo caso, una propuesta es utilizar los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para financiar varios programas de apoyo temporal.