Gobierno analiza nuevo subsidio o “apoyo económico” ante alza de combustibles, según el ministro de Energía

El funcionario mencionó este 21 de julio las cifras del aumento de los precios de los combustibles en Guatemala registrados la semana pasada e indicó que, ante tal situación “y por coordinación presidencial”, los ministros involucrados en el tema se reunirán para establecer la posibilidad de un nuevo apoyo económico en beneficio de la población.

De ser procedente, se presentará ante el Congreso de la República la propuesta, dijo Barrios en un mensaje divulgado este 21 de julio en las redes sociales del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al finalizar la tarde. Aunque no brindó detalles de qué contendrá, por qué montos y cómo se pagará para que el efecto llegue a los consumidores finales.

En ese contexto, expuso que las tensiones en Medio Oriente continúan generando incertidumbre en los mercados internacionales y que los riesgos en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo, han provocado aumentos en los precios de los combustibles.

El ministro explicó también que el lunes 20 de julio por la tarde, dicho ministerio estableció que “los precios publicados en algunas estaciones de servicio reflejaron variaciones que no representan distorsión de precios, por lo que no es necesario emitir precios de referencia, según el artículo 49 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos”.

Según el monitoreo efectuado por esa institución, entre el 13 y el 20 de julio los precios incrementaron Q0.50 por galón de gasolina superior, Q0.49 en la regular y Q1.96 en el diésel.

Sin embargo, entre la noche del lunes y la mañana del martes, las estaciones de servicio ajustaron los precios y se dio un nuevo incremento de Q1.50 en las gasolinas, con lo que el galón de superior llegó a Q41.09 y el de regular a Q40.09.

En tanto, el diésel subió Q2.70 por galón y llegó a Q42.29.

Las tensiones en Medio Oriente impactan el mercado internacional de combustibles. El MEM mantiene un monitoreo permanente y, por coordinación presidencial, se evaluará un posible apoyo económico para beneficiar a la población. De ser viable, será presentado al Congreso. pic.twitter.com/p22dT7DXkp — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 21, 2026

Añadió que el MEM mantiene un monitoreo permanente del mercado nacional e internacional para promover la transparencia, garantizar el abastecimiento y mantener informada a la población.

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Así fue el primer subsidio

El Gobierno ejecutó un subsidio de Q5 por galón de gasolina y Q8 por galón de diésel entre el 28 de abril y el 2 de julio, con un desembolso de Q1 mil 932 millones de los Q2 mil millones aprobados por el Decreto 11-2026 del Congreso.

La ley mencionada establecía que el monto era para cubrir tres meses o hasta que los recursos aprobados se agotaran. Con la ejecución mencionada, el fondo se agotó antes de tiempo y cubrió alrededor de 10 semanas.

Las autoridades del MEM habían indicado el 28 de mayo último que, de ser necesario ampliar el plazo o el monto del subsidio, analizaban que este fuera focalizado para cubrir segmentos como el transporte de carga de alimentos, la canasta básica y el transporte público de pasajeros; sin embargo, no se concretó ninguna propuesta.