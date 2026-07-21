Combustibles en Guatemala: diésel supera los Q42 por galón y regular más de Q41, tras sexto aumento de julio

Los precios de los combustibles volvieron a subir en Guatemala y, este, es el sexto incremento registrado durante julio, luego de que finalizara el subsidio aprobado por el gobierno el pasado 2 de julio.

Un monitoreo realizado por Prensa Libre entre el 21 y 22 de julio en estaciones de servicio bajo la modalidad de autoservicio refleja que los precios por galón se cotizan entre:

Gasolina regular: Q40.07 a Q40.09

Q40.07 a Q40.09 Gasolina superior: Q41.07 a Q41.09

Q41.07 a Q41.09 Diésel: Q42.27 a Q42.29

Con este nuevo ajuste, el diésel supera por primera vez los Q42 por galón, mientras que las gasolinas también continúan al alza.

Aunque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó el 20 de julio sus precios de referencia para los distintos combustibles, los valores que pagan los consumidores en las estaciones de servicio son superiores.

Consulta los precios promedio de referencia en el área metropolitana, vigentes del 20 al 26 de julio de 2026. #PreciosPromedio pic.twitter.com/tMJ0G4c8Ol — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 20, 2026

¿Cuánto han subido los combustibles desde que terminó el subsidio?

Desde el 2 de julio los combustibles acumulan seis incrementos.

En menos de tres semanas, el diésel pasó de venderse alrededor de Q35.29 por galón a superar los Q42, lo que representa un incremento cercano a Q7 por galón.

La gasolina superior, que inició el mes en Q37.07, ahora supera los Q41, mientras que la gasolina regular pasó de Q36.09 a poco más de Q40 por galón.

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¿Por qué siguen aumentando los combustibles?

La jefa del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, Heydy Godínes, explicó el sábado a Prensa Libre que el comportamiento de los precios responde al mercado internacional.

Según Godínes, desde principios de julio los combustibles refinados han registrado aumentos debido al deterioro del entorno geopolítico en Oriente Medio, el incremento de los riesgos para el suministro mundial, nuevos ataques aéreos de Estados Unidos y la suspensión temporal de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Por su parte, el presidente de la Gremial de Expendedores de Combustibles, Enrique Meléndez, explicó a Prensa Libre que el precio que pagan los consumidores no depende únicamente de la cotización internacional del petróleo.

Aunque a principios de julio el conflicto en Oriente Medio mostró señales de estabilización tras el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, los precios de los combustibles en Guatemala continuaron al alza. Según Meléndez, esos cambios en el escenario internacional no se reflejan de forma inmediata en el precio que pagan los consumidores por las gasolinas y el diésel.

Además, explicó que Guatemala importa combustibles refinados, no petróleo crudo, y que desde la pandemia de covid-19 la capacidad mundial de refinación se redujo, lo que elevó los costos de producción de estos derivados.

"Puede haber abundancia de petróleo, pero si la capacidad de refinación es limitada, los costos de refinación aumentan y eso termina reflejándose en el precio de la gasolina y el diésel", señaló.

El representante del sector añadió que, por esa razón, aun cuando el petróleo registre bajas en los mercados internacionales, los combustibles refinados pueden mantener una tendencia al alza debido a la disponibilidad de refinerías y al costo del proceso de refinación.