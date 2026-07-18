Precio del diésel roza los Q40 por galón en Guatemala: MEM explica qué impulsa el alza

Los precios de los combustibles volvieron a incrementarse en Guatemala y el diésel se convirtió en el producto con el mayor impacto para los consumidores, sobre todo por su importancia en la cadena de suministros, al ubicarse en Q39.59 por galón, muy cerca de los Q40.

Solo durante esta semana se registraron dos incrementos, el lunes y el jueves. De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el ajuste más reciente elevó el precio del diésel en Q2 por galón, mientras que las gasolinas aumentaron Q0.50 por galón.



A pesar de que la publicación del MEM en redes sociales indicara que los previos tenían una vigencia de una semana, del 13 al 19 de julio, el día 16 de julio las estaciones de servicio hicieron público un nuevo aumento para los tres tipos de combustible: diésel, regular y super.

Consulta los precios promedio de referencia en el área metropolitana, vigentes del 13 al 19 de julio de 2026. #PreciosPromedio pic.twitter.com/iM5Z3dd65O — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 13, 2026

Así quedaron los precios de los combustibles

Con información proporcionada por el MEM y, luego de verificar algunas gasolineras, tras el último ajuste, los precios en modalidad de autoservicio son los siguientes:

Gasolina superior: Q39.59 por galón.

Gasolina regular: Q38.59 por galón.

Diésel: Q39.59 por galón.

Diésel, en aumento

Desde que concluyó el subsidio a los combustibles, el pasado 2 de julio, el comportamiento de los precios ha sido al alza.

En esa fecha, el diésel comenzó a venderse a Q35.29 por galón. Durante los primeros ajustes registró incrementos de hasta Q1, pero el aumento aplicado el 16 de julio representó un salto de Q2, elevando el precio hasta Q39.59, en números, Q4.30 más que al finalizar el apoyo estatal.

La gasolina superior, que inició en Q37.07 por galón tras el retiro del subsidio, también alcanzó Q39.59. En menos de 15 días, los guatemaltecos deben contar con Q2.52 más para comprar un galón de este tipo de gasolina.

Por último, la gasolina regular pasó de Q36.09 a Q38.59 por galón en el mismo período, un aumento en suma de Q2.50 en una quincena. Es el tipo de combustible es el que en el mismo periodo ha tenido un menor aumento, aunque eso no signifique que no impacte en el bolsillo de los consumidores.

Factores internacionales impulsan el aumento

Heydy Gódines, jefa del Departamento de Análisis Económico de la Dirección General de Hidrocarburos, explicó que el incremento observado el jueves respondió al comportamiento del mercado internacional.

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Según la funcionaria, las gasolinas aumentaron Q0.50 por galón y el diésel Q2 por galón, lo que dejó los precios en Q39.59 para la gasolina superior, Q38.59 para la gasolina regular y Q39.59 para el diésel.

Gódines añadió que desde principios de julio los precios internacionales de los combustibles han registrado aumentos debido al deterioro del entorno geopolítico en Oriente Medio, el incremento de los riesgos para el suministro mundial, nuevos ataques aéreos de Estados Unidos y la suspensión temporal de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Indicó que estos factores repercuten directamente en Guatemala, y recalcó que el país importa el 100 % de los combustibles que consume.

Cinco incrementos desde el fin del subsidio

Con el ajuste aplicado esta semana, los combustibles acumulan cinco incrementos desde que finalizó el subsidio gubernamental el 2 de julio.

Además, el ministro Edwin Barrios del MEM informó el 14 de julio que, por ahora, no se encuentra en análisis un nuevo paquete presupuestario para restablecer un apoyo económico que amortigüe el costo de los combustibles para los consumidores.