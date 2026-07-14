Qué es el etanol y qué significa E10, el combustible que Guatemala venderá desde agosto

El etanol es un líquido transparente e incoloro, también conocido como alcohol etílico, de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos. Puede producirse a partir de materias primas ricas en almidón o azúcar, como el maíz y la caña de azúcar, así como de materiales celulósicos, entre ellos residuos agrícolas o astillas de madera.

En Guatemala, el etanol es conocido comúnmente como alcohol. Sin embargo, el etanol carburante utilizado para fabricar combustibles tiene características distintas al alcohol de uso medicinal o doméstico.

Según la Asociación Promotora de Combustibles Renovables (ACR Guatemala), el etanol destinado a mezclarse con gasolina debe estar deshidratado, es decir, libre de agua, por lo que no debe utilizarse alcohol medicinal o de farmacia para mezclarlo con combustible, ya que posee una composición diferente.

¿Qué significa E10?

El término E10 identifica un combustible compuesto por 90% de gasolina y 10% de etanol carburante, según explica el sitio oficial E10.gob.gt.

Esta mezcla ya se utiliza en numerosos países y busca reducir el impacto ambiental del transporte sin requerir modificaciones en la mayoría de los vehículos de gasolina.

El objetivo principal de E10 en Guatemala

Aunque algunos consumidores esperaban que la incorporación del etanol redujera el precio de los combustibles, las autoridades han señalado que el propósito principal de la medida es ambiental.

En junio el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, quien asumió como ministro del MEM el 2 de julio, explicó que la implementación del E10 pretende disminuir la dependencia de los combustibles derivados del petróleo, diversificar la matriz energética y reducir las emisiones contaminantes generadas por el parque vehicular.

Además, indicó que el etanol reemplaza aditivos como el MTBE (metil tert-butil éter), utilizado para aumentar el octanaje de la gasolina y cuyo uso ha sido restringido o prohibido en varios países por sus posibles efectos sobre el ambiente y la salud.

Una medida que tardó más de 30 años en concretarse

En Guatemala, la incorporación del etanol a las gasolinas no es una iniciativa reciente. Su origen se remonta a la Ley del Alcohol Carburante, aprobada en 1985, con el propósito de fomentar el uso de combustibles renovables en Guatemala.

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La normativa comenzó a materializarse con la emisión del Acuerdo Gubernativo 159-2023, que estableció la obligación de incorporar un 10% de etanol en las gasolinas comercializadas en el país.

La gasolina E10 llegará el 21 de agosto

Inicialmente, la entrada en vigor de la medida estaba prevista para enero de 2025, pero fue aplazada para que las estaciones de servicio adecuaran su infraestructura.

Posteriormente, la fecha se trasladó al 30 de junio de 2026. Sin embargo, semanas antes de su implementación, el Ministerio de Energía y Minas modificó nuevamente el calendario.

El 4 de julio, la cartera informó que la mezcla comenzará a comercializarse a partir del 20 de agosto, fecha en la que los expendios de combustible deberán ofrecer al consumidor final la gasolina E10.

En ese momento, Erwin Barrios, confirmó que desde esa fecha los guatemaltecos podrán adquirir gasolina mezclada con 10% de etanol en las estaciones de servicio del país.