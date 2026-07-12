Puerto Santo Tomás recibe primer buque con etanol para mezcla en las gasolinas E10

Por primera vez en la historia, el Puerto Santo Tomás de Castilla recibió un buque con etanol para su importación, según información de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac).

Este alcohol carburante será utilizado para la mezcla de 10% de etanol en las gasolinas, programa que se encuentra en la fase de operativización técnica con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la cadena de suministro, para empezar el expendio a los consumidores finales el 21 de agosto próximo.

Empornac informó en sus redes sociales el 10 de julio que, en el marco del programa del Gobierno, por primera vez en la historia del país arribó al Puerto Santo Tomás el buque Bonita AKI, con tres mil toneladas métricas de etanol para la gasolina E10.

Detalló que se trata de un buque petrolero químico, con eslora de 134.3 metros y manga de 22.4 metros.

El 1 de julio último, el viceministro de Energía, Luis Mérida, dio a conocer en una citación en el Congreso que ya había dos buques con cargamento de etanol en Guatemala y estaban en espera del período de operativización para poder ingresar; en ese momento aún no habían desembarcado.

A la fecha, cinco compañías han sido autorizadas para la importación, almacenamiento y distribución de etanol, según datos del MEM. Estas también reportan la información de las terminales de almacenaje con las cuales tienen contrato, como parte de los datos requeridos por ese ministerio en el proceso para asegurar el suministro dentro del programa de implementación de la mezcla de etanol en las gasolinas. Aparte están registradas las compañías con producción de etanol en el país.

El buque Bonita AKI, con tres mil toneladas métricas de etanol para la gasolina E10, arribo durante la semana a la Portuaria Santo Tomás, informó Empornac. (Foto, Prensa Libre: Facebook Santo Tomás Port).

Mérida explicó a inicios de julio que se verifica la calidad y características tanto de las importaciones de gasolina como del etanol ya sea local o importado.

“Todo se va a verificar, se van a hacer pruebas en el etanol, si cumple la calidad, así como se ha hecho igual con la gasolina. Si no cumplen con los estándares que están establecidos no van a ingresar”, expresó.

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El subdirector de Comercialización de Hidrocarburos del MEM, Guillermo Xoy, explicó en esa ocasión que la gasolina mezclada con etanol solo podrá ser comercializada cuando sea verificada y supere los controles de calidad, y que a inicios de julio aún no había ninguna aprobada. Los primeros embarques de etanol mencionados servirán también para mediciones, calibración y pruebas del equipo, se añadió.

Datos del MEM divulgados durante este año indican que el país necesita alrededor de 100 millones de galones de etanol anuales para abastecer la mezcla con gasolinas.

En el Registro de Productores de Alcohol Carburante se han inscrito tres productores que reportan capacidad para 37.7 millones de galones.

Mientras en el Registro de Distribuidores (importadores) se ha autorizado la inscripción de cinco compañías.

✅En el marco de la iniciativa del Gobierno de la República, Por primera vez en la historia del país arribó a Puerto Santo Tomás el buque Bonita AKI con 3,000 TM de etanol para la gasolina E10.



Más competitivo, menos contaminante y más seguro.@GuatemalaGob @CIV_Guatemala pic.twitter.com/03FHzhARer — Puerto Santo Tomás de Castilla (@santotomasport) July 10, 2026

Entre el 30 de junio y el 21 de agosto, el MEM y la cadena de suministro se encuentran en la fase de operativización técnica, que incluye pasos como pruebas técnicas de almacenamiento, mezcla, control de calidad y trazabilidad. La comercialización formal de la mezcla E10 para los usuarios finales en las gasolineras comenzará el 21 de agosto del 2026.

Aunque la implementación del plan sigue avanzando, hay sectores que aún manifiestan dudas y desacuerdos. Estos piden que sea implementado de forma paulatina, en varios años, para cambiar gradualmente el parque vehicular de motocicletas, ya que, según el sector importador, no todas las unidades existentes en el país están adaptadas para el uso de etanol. También han solicitado que la implementación de la mezcla sea voluntaria y no obligatoria, como está establecido en la actualidad.

Sin embargo, otros sectores, como varias cámaras empresariales, han manifestado su apoyo a la implementación del E10.

Con información de la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).