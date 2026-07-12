Cinco importadoras de hidrocarburos están listas y autorizadas para almacenar y distribuir etanol para la mezcla con gasolina

Dentro del proceso para la implementación del programa para la mezcla de 10% de etanol en las gasolinas, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), autorizó a cinco compañías importadoras, que también pasan a ser distribuidoras de etanol.

Ese alcohol carburante puede ser adquirido por las compañías importadoras de hidrocarburos, tanto en el mercado de producción nacional como por medio de importaciones del mercado internacional. La mezcla con las gasolinas superior y regular se realizará en el país.

Las autorizadas son Uno Fuels Guatemala, Uno Guatemala, Chevron Guatemala Inc., Puma Energy Bahamas y Puma Energy Guatemala, según confirmó el ministerio.

Con ello, las principales compañías que comercializan gasolina en Guatemala ya cuentan con autorización para importar y operar como distribuidoras de alcohol carburante o etanol en el país.

Además, el MEM valida que estas poseen contratos de almacenamiento con terminales que podrán manejar gasolina y etanol simultáneamente, lo cual indica que el Gobierno comprueba la existencia de infraestructura logística para implementar el programa de mezcla de etanol con gasolinas. Para este se ha establecido el inicio del expendio a los consumidores finales el 21 de agosto próximo.

En los acuerdos ministeriales del MEM, publicados en el Diario de Centro América, números 258, 259, 260 y 261 del 2026, se indica que las empresas reportan capacidad de almacenaje de etanol equivalente a alrededor del 10% de la capacidad que reportan para gasolina.

La capacidad de almacenaje instalada o proyectada reportada es la siguiente:

Según dichos documentos, Uno Fuels Guatemala reporta capacidad de almacenaje de 46.27 millones de galones de gasolina y 8.87 millones de galones de etanol. La misma capacidad reporta Uno Guatemala.

En tanto, Chevron Guatemala Inc. reportó 18.67 millones de galones de gasolina y 4.20 millones para etanol.

Por su parte, Puma Energy Bahamas reporta 29.07 millones de galones de gasolina y 3.24 millones para etanol. En el caso de Puma Energy Guatemala, el MEM confirmó que ya fue autorizada su inscripción.

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En conjunto con el acuerdo Ministerial 295-2026/SG, publicado el viernes 10 de julio, que establece la metodología para verificar el abastecimiento suficiente de etanol antes de iniciar la mezcla obligatoria, las autorizaciones reflejan que se continúa ejecutando la hoja de ruta prevista por la ley y su reglamento 257-2025 y sus reformas para la implementación.

Terminales de almacenaje

Junto con la inscripción, se reportan las terminales de almacenamiento con las cuales cada entidad tiene contratos.

Según los mencionados acuerdos ministeriales, Uno Fuels Guatemala y Uno Guatemala tienen contratos con las terminales Inmuebles Clasificados, S. A. (en EPQ, San José, Escuintla); Operadora de Terminales, S. A. (kilómetro 113, carretera a Chulamar, San José, Escuintla); y Terminales del Atlántico, S. A. (kilómetro 293, carretera al Atlántico, Puerto Barrios, Izabal).

Chevron Guatemala Inc. tiene contratos con las terminales Chevron Guatemala Inc. (14 calle y 17 avenida, Puerto Barrios, Izabal); Operadora de Terminales, S. A. (Puerto San José, Escuintla); y Guatemar, S. A. (Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomás de Castilla —Zolic—, Puerto Barrios, Izabal).

Puma Energy Bahamas reporta contratos con Terminal San José 1 y Terminal San José 2, ubicadas en carretera a Chulamar, Puerto San José, Escuintla, así como con Terminal Santo Tomás 1 de la Zona Libre de Industria y Comercio (Zolic), en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal.