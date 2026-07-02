Sugieren en el Congreso aplazar el uso obligatorio de etanol en gasolinas

Luego de escuchar diferentes posturas sobre los beneficios o efectos nocivos para los vehículos por el uso de etanol en las gasolinas, expresadas por sectores y autoridades, en la comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso surgió una propuesta de diputados para plantear al Gobierno una prórroga para el inicio de vigencia de la mezcla para el consumidor final.

Aunque la política de la mezcla de 10% de etanol en las gasolinas superior y regular, conocida como E10, cobró vigencia el lunes 30 de junio, se encuentra en una etapa de acondicionamiento técnico y operativo, por lo que para el usuario final se aplazó la fecha y estará disponible a partir del 21 de agosto próximo.

En la citación de la sala legislativa participaron autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que expusieron los beneficios, así como directivos de sectores que critican la forma de implementación de la mezcla y señalan que producirá daños a los vehículos.

Casi al finalizar la reunión, el parlamentario César Augusto Amézquita planteó que la Comisión de Ambiente hiciera de una vez una propuesta pública para que se dé un compás de espera a la implementación y que esta no se aplique de manera impositiva y obligatoria, pero añadió que quedará a consideración de dicha hacer esa petición al Gobierno.

“No estamos parando el desarrollo, no estamos parando el comercio, no estamos parando la industria, sino que simplemente hagámoslo conscientemente”, agregó.

El presidente de la Comisión, Randy Coc, propuso una nueva reunión de los integrantes de la sala legislativa para consensuar decisiones en busca de vías y acciones que favorezcan a la población.

El inicio de vigencia para poner a disposición de los usuarios la mezcla sigue siendo el 21 de agosto próximo y no hay prórroga, respondió en declaraciones posteriores el viceministro Luis Mérida al salir de la reunión.

“Nosotros extendimos el periodo; el día de hoy (1 de julio) debería ser el día que se debería empezar a vender la gasolina con etanol, pero para estar seguros de que todas las piezas están funcionando como pueden funcionar, decidimos tomar este periodo de operativización para que todo funcione bien y no se cometa ningún error”, agregó el funcionario.

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Llegan embarque de etanol y autoridades explican verificaciones

El viceministro de Energía indicó que ya hay dos buques con cargamento de etanol en Guatemala y que esperan el periodo de operativización para poder ingresar, por lo que aún no han desembarcado. A la fecha hay solicitudes de inscripción de cinco importadores, según Mérida, algunos de los cuales ya cuentan con autorización, de acuerdo con el MEM.

Mérida explicó que se verifica la calidad y las características tanto de las importaciones de gasolina como del etanol, ya sea local o importado. “Todo se va a verificar, se van a hacer pruebas en el etanol, si cumple la calidad, así como se ha hecho con la gasolina. Si no cumplen con los estándares que están establecidos no van a ingresar”.

En tanto, el subdirector de Hidrocarburos, Guillermo Xoy, indicó que la gasolina mezclada con etanol solo podrá ser comercializada cuando sea verificada y supere los controles de calidad, y que a la fecha no hay ninguna aprobada.

Solicitan implementación de mezcla paulatina y no obligatoria

Por la Asociación de Importadores de Motocicletas (ASIM), el presidente de la entidad, William Portillo, solicitó que la implementación de la gasolina con etanol no sea obligatoria. Explicó que, aunque las motocicletas pueden operar con este tipo de combustible, el uso continuo podría reducir la vida útil de sus motores, además de que faltan pruebas específicas con el combustible que se usará en las condiciones del país, lo que podría derivar en daños mecánicos en el corto plazo.

Al respecto, el viceministro indicó que el MEM trabaja para garantizar la calidad del etanol y de las mezclas que serán distribuidas en el país, con verificaciones específicas. Por su parte, Edwin Castellanos, viceministro de Ambiente, expuso beneficios ambientales, como la reducción de emisiones de gases contaminantes y la disminución de compuestos tóxicos, según se informó en el Congreso.

El gerente de ASIM, César Amézquita, refirió que la entidad no se opone al uso del etanol ni a la búsqueda de alternativas energéticas, pero pidió transparencia respecto de las implicaciones en los vehículos, acceso a información técnica, monitoreo de resultados y libertad de elección para los consumidores. Señaló que la compatibilidad con combustibles con etanol puede variar según factores como la tecnología del motor, el año de fabricación, el diseño del sistema de combustible y las especificaciones de cada fabricante.

Amézquita dijo que solicitaron a las autoridades mesas técnicas con expertos, mecánicos e ingenieros químicos para analizar los procesos a seguir, y aunque hubo conversaciones no se establecieron dichas mesas.

Añadió que han advertido sobre el riesgo de una implementación abrupta y que, de alrededor de 3.4 millones de motocicletas, cerca del 98% es de baja cilindrada, de las cuales un 80% estaría en riesgo, ya sea por mantenimiento, porque son carburadas o porque no fueron diseñadas para ese combustible, entre otros factores. “Hay aspectos que se pueden resolver; una parte haciendo adecuaciones que son momentáneas para que no haya un problema inmediato en las motos. Pero se recomienda un cambio de parque vehicular ya con motos adaptadas”, expresó.

Por ello, pidieron que la implementación sea paulatina, ya que el cambio del parque vehicular tarda entre tres y cinco años.

El gerente aseguró que esas son especificaciones o lineamientos que debe establecer el Estado, pero que a la fecha no hay normativa que indique las características de los vehículos que se pueden importar para adaptarse a estas disposiciones. Por ejemplo, unidades que cumplan con ciertos niveles de emisiones o que estén diseñadas para los combustibles de Guatemala.

Agregó que se deberían establecer tales especificaciones y otorgar plazos, ya que para importar motocicletas los pedidos deben hacerse con al menos 10 meses de anticipación.

Marroquín explicó que la mezcla de gasolina con etanol tiene pérdida de energía, porque el etanol posee 30% menos contenido energético que la gasolina, lo que reduce el rendimiento del combustible. Además, en vehículos carburados puede aumentar la temperatura del motor y generar problemas en los sistemas de inyección, diseñados para gasolina convencional, explicó.

También cuestionó que cambiará el octanaje y que las pruebas realizadas en el país se han hecho con las gasolinas actuales y no con las que se utilizarán cuando entre en vigencia la mezcla, por lo que consideran que los estudios no son comparativos ni tienen rigor científico.

En tanto el viceministro de Energía indicó que las unidades no deberían tener alteraciones en el funcionamiento del motor. Agregó que “si uno mantiene bien su carro todo el tiempo no va a pasar nada; obviamente, mientras más viejito mi carro, le tengo que dedicar más tiempo a su mantenimiento y repuestos”. Añadió que, si se mantienen filtros y mantenimiento normal, no debería haber problemas.

Refirió que el etanol se una en al menos 60 países, y que muchas de las motocicletas son importadas de países donde ya se usa este, como India, por lo que no ve dificultad al respecto.

Por aparte, aunque representantes de ASIM señalaron que motores de dos tiempos y equipos como cortadoras de césped podrían dañarse, el viceministro afirmó que tampoco se verán afectados.

Respecto del octanaje, el MEM respondió que se importará un combustible base y se mezclará con etanol para alcanzar el nivel requerido (superior o regular), y entregar un producto con las calidades establecidas. El ministerio aseguró que “los guatemaltecos no percibirán cambios; podrán continuar eligiendo entre superior y regular con el octanaje que establece la nómina”.

En la citación en el Congreso, un motociclista invitado por ASIM expuso que encontró una estación que expendía gasolina con etanol, lo que dañó el carburador. Al respecto, Mérida declaró que, si hay denuncias por expendio de gasolina con etanol o adulterada, deben presentarse ante el MEM para su verificación, ya que ese combustible no está certificado por el ministerio.