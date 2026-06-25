El 25% de gasolineras en Guatemala no están listas para gasolina con etanol

Alrededor de 500 estaciones de servicio aún no están preparadas para recibir la mezcla de gasolina con 10% de etanol (E10) y deben efectuar el proceso de limpieza y mantenimiento, informó el viceministro de Energía y Minas encargado del tema de Hidrocarburos, Erwin Barrios.

Esa cifra representa alrededor del 25% de las 2 mil 100 gasolineras registradas en el país.

“Quitar el agua de los tanques es el compromiso más importante que ellos deben reportar para que nosotros podamos dar validez al despacho de gasolina segura el 21 de agosto”, comentó el viceministro del MEM recientemente, luego de participar en una citación en el Congreso.

Según el Acuerdo Gubernativo 257-2025, que contiene el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante, la política de la mezcla de etanol entra en vigencia el 30 de junio próximo, pero el Gobierno lo reformó por medio del acuerdo 95-2026, con lo cual entre esa fecha y el 21 de agosto la cadena entra a una etapa de implementación técnica y operativa. Por lo que la disponibilidad para el consumidor final en las gasolineras se aplazó para el 21 de agosto.

Con la modificación mencionada, el Programa Nacional de Alcohol Carburante inicia dicha fase en ese plazo establecido en las reformas, ya que el objetivo es implementar los procesos de verificación técnica, calibración, control de calidad, trazabilidad y abastecimiento, alineados con los estándares internacionales aplicables a los programas de mezcla de combustibles, explicó el MEM el 4 de junio.

El funcionario indicó recientemente que las gasolineras tienen el compromiso de lograrlo y hacer ante el MEM el reporte de limpieza y mantenimiento, lo cual, según explicó, principalmente se refiere a quitar el agua de sus tanques.

Barrios dijo que ven con entusiasmo la próxima puesta en vigencia de la mezcla de etanol y observan que todos los actores involucrados en la cadena han trabajado apuntando a estar listos para el 30 de junio; sin embargo, refirió que, como en todo proyecto grande, hay una etapa de comisionamiento en la cual se tiene que ver que todas las partes, como la importación, almacenamiento, transporte y entrega en la bomba de gasolina, funcionen con base en lo requerido.

En ese período se trabajará conjuntamente con toda la cadena de suministro para que “podamos asegurar que la gasolina que se va a despachar en todas las gasolineras tenga la calidad de regular y de super, de acuerdo con las normas”, refirió Barrios.

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“El acuerdo gubernativo no quitó la fecha del 30 de junio (para vigencia de la mezcla), la mantiene, pero da un período de operativización, es decir, que se hagan operativas todas las etapas del combustible: de la traída de gasolinas, la traída de etanol o la compra local, las mezclas, el transporte y la entrega al consumidor final”, explicó el funcionario.

Refirió que es un proceso que conlleva desafíos, pero se está modernizando el combustible guatemalteco, poniéndolo en línea con la modernidad, donde más de 60 países ya usan la mezcla, entre ellos EE. UU., Brasil, Argentina y Colombia.

Verificaciones

La entidad encargada de verificar la mezcla de 10% de etanol es el MEM, el cual tiene la responsabilidad sobre dos aspectos fundamentales: la calidad y la cantidad, es decir, que despachen cabal y que cumpla con las características que establece la nómina de calidad de las gasolinas, indicó el viceministro, y por ello insistió en que se hará la verificación que les corresponde, con un muestreo en todas las etapas de suministro.

Refirió que la mezcla se hace por los importadores de hidrocarburos y luego los camiones o pipas encargadas de llevar el combustible a las gasolineras lo reciben ya mezclado. Por ello, según mencionó como ejemplo, en ese momento pueden sacar muestras para corroborar que haya 10% de etanol, sin menoscabo de validaciones posteriores en el transporte y en las gasolineras.

Respecto de sanciones, dijo que si surge algún problema se aplicarán las que ya existen con base en la Ley de Comercialización de Hidrocarburos. Sin embargo, advirtió que se reforzará la verificación y “se pondrá mucha atención en que no despache quien no esté preparado para ello”, para lo cual se debe tener totalmente limpio de agua el tanque. Este requisito incluye tanto las instalaciones de importación y almacenamiento, como las pipas de transporte y las gasolineras.

Expendios piden protocolos específicos

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), indicó que aún no cuenta con información que permita confirmar o desvirtuar la cifra.

El directivo indicó que los registros y el nivel de preparación de las estaciones de servicio forman parte de la verificación que realiza el MEM, y que por parte de Ageg han estado informando a los asociados sobre los requerimientos técnicos y operativos, además de promover que cada operador evalúe y adopte las medidas que correspondan conforme a su situación particular.

La semana pasada mencionó que se estaba evaluando la información de estaciones de servicio asociadas, así como no asociadas, que se están acercando a ellos para poder conocer cómo va el proceso de adecuación.

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Añadió que en algunos expendios se está volviendo a hacer la labor de adecuación porque el proceso que realizaron “no les pareció”.

Consultado si todos los expendios podrán estar listos para el 30 de junio o hasta el 21 de agosto, comentó que se les explicó que el 30 no es una fecha de inicio para despachar a los usuarios y que para esa fecha lo que les marcó el MEM es que los tanques estuvieran libres de agua y tengan sus respectivos controles; pero que dentro de ese plazo, hasta el 21 de agosto, se irán implementando aún procesos de limpieza y otros factores en las estaciones de servicio.

Funcionarios del MEM y del Ministerio de Economía dieron a conocer el 18 de junio que están trabajando con actores de la cadena en un protocolo de atención de quejas de los usuarios.

Sin embargo, Meléndez explicó que la Ageg solicita que se asegure la trazabilidad adecuada del producto, además solicitan un protocolo específico para el tratamiento de las quejas de los consumidores y que en este se delimite la responsabilidad de las estaciones de servicio, la cual se circunscribe a mantener la estabilidad de la mezcla. Esto se debe a que las gasolineras no pueden asumir responsabilidades relacionadas con la condición de los vehículos ni con otros aspectos ajenos a la estabilidad de la mezcla, añadió Meléndez.

También plantean que exista una entidad técnica independiente que determine esos casos, para evitar que el Estado se convierta en juez y parte, por lo que presentarán una propuesta de protocolo.