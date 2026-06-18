Gasolinas con etanol pagarán 10% menos de Impuesto de Distribución de Petróleo, según el MEM

El galón de gasolina con la mezcla de etanol tendrá un descuento de 10% en el Impuesto a la Distribución de Petróleo y sus Derivados (IDP) para el usuario final, porque el etanol no está afecto a ese tributo, según confirmó este jueves 18 de junio el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Esto se debe a que ese impuesto solo se cobrará sobre el 90% de gasolina que contendrá el galón, y no sobre el 10% de etanol, el cual no está afecto porque es un aditivo, informaron autoridades del MEM durante una citación en el Congreso con el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Ronald Portillo.

La gasolina superior está gravada con Q4.70 por galón y la gasolina regular con Q4.60, según el Decreto 38-92 y sus reformas, Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo.

Derivado de ello, al galón con la mezcla se le aplicará el 90% de ese impuesto. Es decir, para la gasolina superior se dejarán de cobrar Q0.47 por galón, lo que significará el pago de Q4.23 de tributo por cada galón; para la regular, se descontarán Q0.46 y se cobrarán Q4.14.

A la citación acudió el viceministro de Energía, Luis Arturo Mérida, acompañado de funcionarios de las direcciones de Energía y de Hidrocarburos.

Beneficio directo

Guillermo Xoy, subdirector de Hidrocarburos, explicó que el IDP se aplica al combustible cuando sale de la terminal del importador y que, desde esa terminal, el combustible que se distribuirá ya sale mezclado con 90% de gasolina y 10% de etanol. Por ello, solo se aplica el 90% del impuesto, lo cual debe reflejarse en toda la cadena hasta llegar al consumidor final.

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Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), indicó que no se trata de una rebaja, sino de un cálculo diferente del IDP, porque este solo se aplicará sobre el 90% de gasolina, mientras que el otro 10% no estará afecto al impuesto.

“Saldrá así desde el momento en que sale de la planta de almacenamiento y la factura que se le entrega a la estación de servicio ya vendrá ajustada”, dijo el ejecutivo.

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Agregó que en la factura al consumidor no se desglosa el impuesto, sino que este va integrado en el precio. Sin embargo, se deberá esperar para determinar si la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), establece alguna disposición diferente para emitir ese documento.

Las autoridades del MEM indicaron en la reunión del Congreso que, derivado del menor precio del etanol, su menor volatilidad respecto del comportamiento de los combustibles y la rebaja del IDP, se prevén reducciones en el precio por galón de entre Q0.50 y Q1.50. Sin embargo, la Ageg solicitó que se realicen los estudios correspondientes para determinar esos datos, porque mencionar cifras genera mucha expectativa entre los consumidores.

Quejas y protocolo

En la reunión también se cuestionó a los funcionarios sobre quién respondería si un vehículo presenta un problema atribuible a la mezcla de etanol, y cómo se identificará esa situación.

La viceministra de Economía, Valeria Prado, explicó que se trabaja en conjunto con todos los actores para establecer un protocolo adecuado para la presentación de quejas.

Agregó que aún no se ha definido dicho mecanismo y espera tenerlo listo y presentarlo en tres semanas. Desde la Comisión de Defensa del Consumidor se exigió a la funcionaria que este protocolo se tenga listo al terminar el mes, ya que la mezcla de etanol en la gasolina estará vigente a partir del 21 de agosto, y se necesita socializar.

“¿Están trabajando un protocolo para atender a usuarios que consideren que la mezcla puede dañar el vehículo?”, consultó el diputado Portillo. La funcionaria del Ministerio de Economía (Mineco) indicó que la mezcla con etanol será algo nuevo en el país y que probablemente los usuarios atribuyan a ella muchos de los problemas que puedan presentarse en los vehículos. Sin embargo, añadió que es necesario establecer si esos inconvenientes efectivamente derivan de la mezcla o no, lo cual representa un reto, por lo que se trabaja en la elaboración del protocolo.

Meléndez explicó que la Ageg solicita un protocolo específico para el tratamiento de las quejas de los consumidores, y que en este se delimite la responsabilidad de las estaciones de servicio, la cual se circunscribe a mantener la estabilidad de la mezcla. Sin embargo, indicó que las gasolineras no pueden asumir responsabilidades relacionadas con la condición de los vehículos ni con otros aspectos ajenos a la estabilidad de la mezcla.

También la Ageg plantea que exista una entidad técnica independiente que determine esos casos, para evitar que el Estado se convierta en juez y parte. Para ello, se agregó, la entidad presentará una propuesta de protocolo.