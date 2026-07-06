Etanol en Guatemala, campo Xan y expansión eléctrica: los retos del nuevo ministro de Energía

La implementación del etanol, el cierre del Campo Xan y los obstáculos en proyectos eléctricos, principalmente en la transmisión de energía, figuran entre los principales desafíos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), ahora dirigido por Erwin Rolando Barrios Torres.

Barrios asumió el cargo el 2 de julio, en sustitución de Víctor Hugo Ventura.

El funcionario afirma en el extracto de esta entrevista con Prensa Libre, que sigue en pie el 21 de agosto para el inicio de la mezcla de etanol para los usuarios, mientras que en el área petrolera se prevé lanzar la licitación para el cierre técnico ambiental del Campo Xan, durante la presente semana.

Expone que en electricidad le preocupa la situación de la transmisión de energía y que en minería es necesario hacer más eficientes los procesos administrativos.

Entra a su gestión como ministro en un periodo de muchos retos en energía, minería e hidrocarburos. Uno de estos es la implementación del etanol en las gasolinas. ¿Qué dificultades se están enfrentando para implementarlo y cómo le dará continuidad?

Las últimas dificultades que hemos tenido han sido de desinformación. Ha habido una campaña dando información equivocada, errónea o falsa sobre la gasolina E-10; entonces, tenemos un reto de comunicación que lo estamos abordando desde el MEM y el equipo de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia para dar a conocer información veraz de los beneficios de la gasolina E10, que viene a modernizar los combustibles en Guatemala y aprovechar las ventajas que tenemos en este hemisferio de tener abundancia de alcohol carburante, tanto de maíz como de caña de azúcar.

En el caso de los retos técnicos y logísticos, los hemos cubierto. La cadena de suministro ha tenido con nosotros más de un año de conversaciones, de discusiones, de acercamientos y de consensos, con lo que llegamos al 30 de junio a arrancar la etapa de operativización. Estamos en un proceso de afinar detalles del sistema, es decir, que el combustible que viene del barco hasta la bomba (del expendio) tenga la calidad de nómina que establece el ministerio.

Hay sectores que piden que se aplace ¿se mantiene para el 21 de agosto el inicio del despacho de la mezcla de gasolinas con etanol al consumidor?

Sí. El 21 de agosto es oportuno; vamos a estar tranquilos de que toda la cadena de suministro está debidamente verificada, calificada y cuidada, y que el combustible que va a recibir el consumidor va a ser imperceptible porque hay igualdad técnica entre el combustible de hoy con el que va a haber el 21 de agosto, y el vehículo que funciona hoy con gasolina funcionará igual al siguiente día.

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Se informó que unas 500 gasolineras estaban pendientes de completar su mantenimiento. ¿Cree que estarán listas a tiempo?

El dato era anterior al 30 de junio. En términos de cumplimiento, todas las gasolineras debían estar listas para esa fecha; creemos que todas hicieron su mantenimiento. Este periodo de operativización permite que salgamos a verificar y validemos, porque hay muchas gasolineras que ya lo hicieron, pero no lo han reportado al MEM. Tenemos una reunión semanal con la gremial de expendedores y estamos procurando que se terminen de documentar los mantenimientos y se fiscaliza a los expendios que no lo han reportado.

En el tema de petróleo, ¿cómo va el proceso para contratar a la empresa para el cierre técnico del Campo Xan?

Tenemos un presupuesto de Q148 millones para ese propósito para el 2026 y ya estamos terminando de afinar detalles de las bases de licitación. Las prebases ya se divulgaron; ya se hicieron las mejoras de acuerdo a las preguntas y las interacciones que se tuvo con interesados, y la semana entrante (esta semana) se lanzará en Guatecompras el evento de licitación para el cierre, desmantelamiento y abandono técnico del Campo Xan.

Consiste en el cierre y desmantelamiento en 59 pozos, una responsabilidad ambiental que nos queda por liquidar.

¿Cuánto tiempo les llevaría el proceso de licitación y adjudicación?

Estamos en el límite del tiempo, pero creemos que a finales de año, en octubre y noviembre, podríamos tener la adjudicación.

Está considerado que se va a hacer en tres años. Es una proyección multianual, pero está sujeta a las ofertas que vengan y creemos que va a ser por menos monto.

¿Se necesitan otras licitaciones o contrataciones para esos activos petroleros?

Lo dividimos en tres partes. El Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH) está compuesto por almacenamiento, bombeo y tubería. Se hizo una licitación de emergencia y lo está administrando City Petén, pero estamos preparando otra licitación, con base en la Ley de Compras y Contrataciones, para más largo plazo. Creemos que también se logrará a finales de este año.

También está la minirrefinería, donde antes se hacía asfalto, para la cual se debe hacer otra licitación.

En el área de electricidad, se han divulgado problemas por la falta de permisos municipales para proyectos. ¿Qué se puede hacer al respecto?

El ministerio ha hecho lo que le toca dentro de su ámbito de competencia.

La normativa le da pocas posibilidades al ministerio porque terminan siendo acuerdos entre privados. Si alguien gana una licitación para una línea de transmisión, asume la responsabilidad de conseguir todas las licencias que correspondan, ya sean ambientales, municipales, de construcción o todas las negociaciones de los permisos para poder tener derechos de servidumbre.

Esa ha sido una de las grandes barreras que han encontrado los transportistas y es una de las razones por las que el PET 3 (tercera licitación del Plan de Expansión de la Red de Transmisión) no tuvo el éxito que esperábamos.

Estamos apoyando la iniciativa de ley que se está discutiendo en el Congreso (iniciativa de Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía), donde se tienen algunos elementos favorables para que se facilite los derechos de servidumbre y principalmente que no se castigue a los transportistas con las licencias de construcción.

Víctor Hugo Ventura finalizó su gestión como ministro de Energía y Minas este jueves 2, informó el Gobierno, que no detalló las razones de su salida.https://t.co/FxWaP9bDF7 — Prensa Libre (@prensa_libre) July 2, 2026

Derivado de la licitación del Plan de Expansión de Generación de electricidad (PEG 5), habrá nuevas plantas e inversión adicional ¿estos problemas podrían afectar el desarrollo de esos proyectos?

La transmisión es fundamental para conectar la generación con la demanda, pero la transmisión está teniendo problemas y puede tener un rezago respecto de la PEG. Ese es uno de los grandes riesgos y es uno de nuestros grandes desafíos.

Lo positivo es que, al ya conocer los resultados de las licitaciones d la PEG 5 y de la PET 3, ha permitido que tengamos mejores insumos para sacar una PET 4 mucho más robusta y atinada en cuanto a dónde deben pasar las líneas para que se recoja la generación. Se está haciendo un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y calculamos que en unos nueve meses se podría lanzar el evento.

El ministerio también tiene relación con la electrificación rural por medio de su participación en el Consejo Directivo del INDE, que es el ente ejecutor del Estado para ese tema.

Pero según el sector, algunos proyectos de generación también enfrentan problemas ¿podría afectar?

Veo con optimismo la realización de las obras de la PEG 5, sin menoscabo de que hay problemas, pero nos preocupa más la transmisión.

En términos de generación se ha visto mucho éxito últimamente. Mucha generación solar ha sido de fácil y rápida instalación y esta es un componente importante (de la adjudicación) en la PEG 5, mientras que otras plantas agregaron elementos renovables nuevos y, por ser existentes, no se ve que vayan a tener mayores dificultades.

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¿Cuántas consultas comunitarias están pendientes en energía y minería y qué acciones se van a hacer en su gestión para agilizarlas?

Estoy revisando ahora con las unidades del VDS (Viceministerio de Desarrollo Sostenible) y la UGSA (Unidad de Gestión Socioambiental) para organizar prioridades.

En minería ha habido reactivación de proyectos desde mediados del 2025 a la fecha, pero el sector cree que en la práctica hay una especie de moratoria ¿qué futuro le ve a la minería en Guatemala?

Hay una reactivación notoria, lo cual explica que no hay una moratoria en el tema minero.

La misión del ministerio es la exploración y explotación del recurso minero en Guatemala, es decir, que eso es lo que tenemos que hacer. Lo que observo es que hemos tenido poca eficiencia en el manejo de los procesos administrativos relacionados con las licencias y parte de las metas que tenemos es hacer más eficientes los procesos, entre ellos la automatización y sistematización de los procesos de minería.

¿Cómo el MEM va a reforzar las acciones con la finalización del subsidio a los combustibles para evitar alzas injustificadas ahora que no se tendrán precios de referencia derivados de esa subvención?

Se está dividiendo en dos partes. Hay una parte de combustible que ha sido beneficiado con el apoyo temporal y ese está controlado, desde cuando sale de la importadora hasta que se entrega al consumidor final. Si muy temprano empiezan a haber precios elevados, vamos a poner más atención en la fiscalización para determinar si el combustible que se está vendiendo fue adquirido o no con el apoyo temporal.

La otra parte es lo que vamos a ver en el futuro cercano, digamos dentro de una semana o un poco más, es que el 100% de la gasolina va a llegar al estado normal (sin subsidio) y estaremos en las condiciones anteriores. El ministerio siempre sacará precios de referencia basados en los precios internacionales y evaluará el comportamiento de los precios de las gasolineras como lo ha hecho en los últimos 25 años.

Se trabaja con el Plan Centinela, salimos con DIACO, ya sea por denuncia o de oficio, se fiscaliza y si hay una gasolinera con precios que se aprecian como incorrectos, el propietario está sujeto a demostrar que sus precios son correctos, así como la información de inventarios y sus compras; el caso se va a la DIACO y eventualmente puede terminar en el Ministerio Público.