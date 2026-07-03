Empieza alza en los combustibles en gasolineras del país por finalización del subsidio

El MEM refirió que este viernes se encontraron gasolineras que ya no aplican el subsidio y reflejan un aumento de Q5 por galón de gasolina y de Q8 por galón de diésel, mientras que otras mantienen esa subvención, añadió la entidad.

La institución insistió en que los precios deben ir cambiando conforme las gasolineras agoten los inventarios que aún están sujetos al subsidio.

Consultado, el director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg), Enrique Meléndez, explicó que algunos expendios ya muestran en sus vallas precios de Q36.09 por galón de gasolina regular y Q37.09 por galón de gasolina superior. El diésel se ubica en Q35.29 por galón, lo que confirma que se dejó de aplicar el subsidio.

Sin embargo, también indicó que otras gasolineras mantienen los precios con esa subvención.

Los precios observados en estas son de Q31.09 por galón de gasolina regular, Q32.09 por la superior, y Q27.29 para el diésel.

Consultado Meléndez sobre por qué algunas estaciones ya efectuaron el cambio de precios desde este viernes, dijo que cada expendio tiene su propia dinámica, rotación y manejo de inventarios, así como demanda de los consumidores.

Agregó también que debido a que el MEM establecía precios de referencia con base en la ley y su reglamento, algunas estaciones manejaban bajos inventarios de combustibles para minimizar riesgos.

Sin embargo, no atribuye el agotamiento de inventarios a una mayor demanda de consumidores registrada el jueves 2 de julio, luego de que se diera a conocer la finalización del subsidio.

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El directivo insistió en que el nuevo precio debe aplicarse conforme se agoten los inventarios sujetos al subsidio, según lo establecen la ley y el reglamento con los que se creó esa subvención.