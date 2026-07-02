Cambios en el MEM: Víctor Hugo Ventura deja el cargo de ministro y asume Erwin Barrios, quien ejercía como viceministro

Ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, finalizó su gestión en el cargo este jueves 2 de julio, y asumió el cargo Erwin Rolando Barrios Torres, quien se desempeñaba como viceministro del área de Minería e Hidrocarburos.

Ventura asumió el cargo en enero del 2024, al inicio del actual gobierno.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), su gestión al frente de la cartera fue de alrededor de 30 meses.

Ni el MEM ni el Gobierno informaron las razones de la salida de Ventura. Sin embargo, en una carta redactada por Ventura y entregada a los trabajadores de la institución, detalló que pasará a formar parte del cuerpo de asesores del presidente Bernardo Arévalo, en su caso, sobre temas nacionales de los sectores de energía y minería.

En un comunicado del Gobierno se informó que Ventura asumirá como asesor presidencial para proyectos energéticos estratégicos y que “desde esa posición, continuará trabajando y aportando con su experiencia al cumplimiento de objetivos presidenciales”, y resaltó que tiene más de 40 años de experiencia en el sector energético de Guatemala y países de Mesoamérica.

Como nuevo ministro de Energía y Minas fue nombrado Erwin Rolando Barrios Torres, quien se desempeñaba como viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, agregó el Gobierno.

Se agregó que Barrios tiene más de 25 años en el ámbito de proyectos de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, y ha liderado políticas públicas y proyectos estratégicos orientados al fortalecimiento del sistema energético guatemalteco.

Quién es el nuevo ministro

Barrios ejerció hasta este 2 de julio como viceministro de Energía y Minas, encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, cargo que asumió en agosto del 2025. Durante el actual gobierno también fue director general de Energía del MEM.

Es ingeniero electricista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala; cuenta con una maestría en Administración de Recursos y Tecnología de la Universidad Galileo y tiene formación internacional en negocios eléctricos en España y Japón, según dio a conocer el Gobierno el año pasado.

Trasciende movimientos en Gabinete Económico. El 1 de julio se concretó salida de Víctor Hugo Ventura Ruiz como ministro de Energía y Minas y presidente de la junta directiva del INDE. En el cargo sería nombrado Erwin Barrios, actual viceministro de Hidrocarburos. @prensa_libre pic.twitter.com/KojTg1BPSR — Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 2, 2026

Desde los puestos que ha ocupado, tuvo a su cargo proyectos como continuar los procesos para la implementación del 10% de etanol mezclado en las gasolinas y la implementación del subsidio a los combustibles.

Es ingeniero electricista especializado en la rama de potencia, “con sólida formación académica que abarca no solo la ingeniería, sino también la administración de empresas con énfasis en el negocio del mercado eléctrico”, según la información divulgada por el MEM.

Se añadió que su experiencia abarca más de 25 años en el ámbito de proyectos de distribución, transmisión y generación de energía eléctrica.

Según información laboral mencionada por el MEM, Barrios ha ocupado cargos directivos en empresas como Enérgica, S.A., en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), así como en la Distribuidora de Electricidad de Occidente (Deocsa) y la Distribuidora de Electricidad de Oriente (Deorsa).

Se ha desempeñado como catedrático universitario de maestría, en el curso de Planificación de la Transmisión y Distribución Eléctricas.

Según el MEM, “sus gestiones se orientan al cambio y la modernización de las gerencias a su cargo en ámbitos público y privado, promoviendo prácticas innovadoras y estrategias que impulsan la calidad, la seguridad y la eficiencia”, y destaca habilidades de liderazgo.

En tanto, el MEM mencionó algunas de las acciones de la cartera durante la gestión de Ventura: