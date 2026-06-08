PEG 6: Gobierno prepara licitación de electricidad con la que buscará generación térmica y geotérmica

Se trataría de la sexta licitación de contratos de largo plazo dentro del Plan de Expansión de la Generación (PEG 6).

En la PEG 5 se logró, durante marzo y abril del 2026, la adjudicación de 1 mil 258 megavatios (MW), el 90% de los 1 mil 400 MW requeridos.

Del total adjudicado, por medio de subasta inversa, se clasifican 15 tecnologías, en forma individual o combinada, en las que predominó la generación solar combinada con almacenamiento, con 749.34 MW; hidroeléctrica más solar, con 176.39 MW; y otros recursos individuales o combinados.

Las autoridades del sector eléctrico y las distribuidoras consideraban que en esa licitación se podrían lograr alrededor de 700 MW provenientes de generación con gas. Hubo participación de cinco ofertas, pero varias, cuya modalidad era generación con importación de gas, se retiraron durante el desarrollo de las rondas de la subasta inversa. En ese proceso fue adjudicada una por 15 MW, que corresponde a City Petén, la cual operará con producción nacional de ese recurso.

Respecto de la próxima licitación, el ministro de Energía expuso que ahora se necesita en el sistema eléctrico energía firme. Comentó que "eso significa contar con las 8 mil 760 horas del año con capacidad que asegure, independientemente de variabilidades climáticas, estacionales y otras, generación con esa firmeza", aspecto que, a su criterio, pueden brindar las termoeléctricas y las geotérmicas.

Consultado sobre si la búsqueda de esas opciones podría ser con gas natural como el estimado de 700 MW que esperaban en la PEG 5, Ventura indicó que “la idea sigue siendo también atraer generación con gas natural”.

Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), confirmó que ya se inició la preparación de la sexta licitación, porque consideran que se deben impulsar este tipo de eventos de forma más constante. Sin embargo, por el momento no se tiene definido el volumen de megavatios a contratar y aunque considera que deberá ser de largo plazo, con contratos de 15 años.

Ahora se evaluarán los resultados de la PEG 5 la cual fue diseñaba con base a datos de demanda y oferta de 2022 y 2023. Ahora ya se cuenta con información del 2025 y lo que transcurre del 2026, donde se refleja que la demanda de electricidad ha crecido y han cambiado las características de consumo, añadió Ortiz.

Sin embargo, comentó que la demanda regulada (que cubren las distribuidoras) representa el 60% de la demanda total del país y que no se puede trasladar solo a ese segmento la responsabilidad de toda la expansión del sistema eléctrico, ya que el otro 40% también debe contribuir, porque igualmente consume electricidad.

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Ortiz indicó que al referirse a la generación térmica es parte del análisis relacionado con las características de la carga. Añadió que la PEG 5 fue un éxito y es positiva la contratación de energías solares y otras renovables, pero que no se pueden dejar de lado sus características, como la intermitencia y la disponibilidad o indisponibilidad por factores climáticos, por lo que forman parte del análisis para un próximo evento.

Entre otros aspectos explicó que en la PEG 5 quedaron pendientes de contratar 142 MW respecto de los 1 mil 400 MW requeridos, por lo que se deberán buscar, además de que la demanda máxima en el 2025 creció más del 6%, y en el 2026 ya se ha superado en varias ocasiones el récord de demanda máxima.

La intención es lanzar la convocatoria a licitación lo más pronto posible y concretarla en este año y medio de gestión gubernamental.

CNEE, MEM y distribuidoras conversan acerca del diseño

En tanto Josué Figueroa, subgerente de Ingresos, Regulación y Transacciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), quien es integrante de la Junta de Licitación de la PEG 5, respondió que este evento ha sido un éxito y que para el año 2033 fueron adjudicados en total 1 mil 258 MW, con lo cual se logró garantizar el 90% de la potencia y energía eléctrica requerida para los usuarios de EEGSA y Energuate a partir del año 2030 y hasta por 15 años.

Agregó que más del 70% de la adjudicación proviene de fuentes de generación con recursos renovables. “Esta energía, en su mayoría, tiene su origen solar y, por lo tanto, será una energía con alta variabilidad; sin embargo, esto se compensa con energía firme, lo cual corresponde a tecnologías que pueden brindar esa firmeza ante la variabilidad del recurso renovable no convencional”, agregó.

Figueroa refirió que actualmente las distribuidoras, la CNEE y el MEM conversan acerca del diseño de una nueva licitación, por lo que próximamente se tendrá un mayor detalle de las tecnologías a participar. El ejecutivo comentó que, aunque las plantas térmicas, de cualquier combustible, pueden brindar esa firmeza, las tecnologías renovables también cuentan con esa posibilidad, como la geotermia, la biomasa o la hidroeléctrica.

Respecto de las condiciones en el país para atraer ese tipo de inversión, el ejecutivo explicó que cada una de estas tecnologías, renovables o no, presenta distintos retos a nivel local para concretarse. Citó que es fundamental el apoyo de todas las instituciones, incluidas autoridades de gobierno y municipalidades, para que los proyectos se concreten a tiempo, y que es clave contar con respaldo social para el desarrollo de nueva generación.

Cada tecnología presenta retos específicos, agregó Figueroa, al comentar que, por ejemplo, el gas natural requiere infraestructura portuaria para su recepción, mientras que la geotermia demanda una fase de exploración compleja para confirmar el recurso.

A la vez, es indispensable preservar la certeza jurídica del país y avanzar en la ampliación del sistema de transmisión, garantizando una red robusta y confiable.

Experta: es necesario el complemento

Carmen Urizar, exministra de Energía y Minas, coincide en que los resultados de la PEG 5 fueron positivos para el país tomando en cuenta que una de las preocupaciones es que la demanda de electricidad está creciendo más rápido que la oferta.

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Considera positivo que alrededor del 70% de lo adjudicado provenga de fuentes renovables y que se haya generado un proceso competitivo que buscó precios favorables para el usuario. Sin embargo, explicó que, adicional al Plan de Expansión de la Generación, existen estudios de la firma Deloitte y de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), en los que se señala la necesidad de plantas que puedan aportar energía base al sistema eléctrico.

Aunque se habla de generación térmica, la geotérmica también puede ofrecer estas características, porque una vez explotada y obtenido el vapor, es una energía renovable disponible las 24 horas a un precio competitivo, explicó Urizar.

“Creo que la PEG 6 sí es necesaria para complementar la energía que no se logró concretar en la PEG 5”, en ese evento ingresó bastante generación renovable, incluso con almacenamiento en baterías, pero no satisfizo la fuente de energía base, dijo Urizar y considera que basado en ello el MEM habla de la necesidad de generación térmica o geotérmica.

En la actualidad el mundo apuesta más por energéticos como el gas natural y, en algunos casos, por el carbón, debido a la coyuntura internacional que ha elevado los precios del petróleo, comentó Urizar.

Urizar cree que el desafío para las autoridades y las distribuidoras será estructurar bases que consideren los riesgos y las características del gas natural y la geotermia, pero aclaró que no se trata de que se les deba favorecer con el precio sino a una combinación de varios factores donde los riesgos estén adecuadamente cubiertos.

Qué dicen los generadores

La Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) respalda la inclusión de la energía geotérmica como energía base en una posible PEG 6.

“Dado que la energía geotérmica ha permanecido rezagada durante años en la agenda energética nacional, la PEG 6 representa la oportunidad histórica de otorgarle el papel estratégico que le corresponde dentro de la matriz eléctrica del país”, indicó la entidad.

Guatemala cuenta con una capacidad geotérmica estimada en 1 mil MW, pero solo 36 MW, es decir el 3%, se aprovechan actualmente indicó la Ager al explicar que análisis técnicos y económicos en los que han trabajado establecen la necesidad de incorporar 150 MW de generación geotérmica hacia el año 2033 y 200 MW adicionales para el 2040.

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Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Generadores (ANG), Horacio Fernández, expresó que cualquier proceso de licitación que promueva nuevas plantas es importante y necesario. Sin embargo, expuso que se deben considerar las condiciones reales de riesgo en país en temas como infraestructura, permisos y financiamiento.

“El éxito de cualquier licitación es haber evaluado adecuadamente los riesgos reales de inversión en plantas de generación que el país tiene actualmente”, indicó al mencionar que en la medida que las condiciones disminuyan ese riesgo, los precios de las ofertas bajarán.