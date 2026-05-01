Inde lanza nueva licitación para electrificación rural con préstamo del BID, luego de primer intento fallido

Luego de que la primera licitación del INDE para obras de electrificación rural financiadas con un préstamo del BID resultó fallida, el Instituto relanzó este año el proceso con un nuevo evento, al efectuar modificaciones para atraer más oferentes y en busca de lograr que se concrete.

Para el Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier) se tiene aprobado un préstamo de US$120 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el cual se establecieron varias fases de eventos.

Sin embargo, el primero, lanzado como licitación en agosto del 2025, solo recibió la propuesta de un oferente en octubre y fue declarado no adjudicado el 13 de marzo del 2026, según el sistema Guatecompras.

Con el primer evento se contemplaba atender a más de 6 mil 500 hogares en 72 comunidades de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché, según informaron las autoridades el año pasado.

El nuevo evento se lanzó el 24 de marzo como una Solicitud de Ofertas (SdO) para la Construcción de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución en Media y Baja Tensión Guatemala (Bloque 1); sin embargo, en los documentos del proceso se identifica como llamado a licitación. La fecha de recepción de ofertas es el 19 de mayo, según Guatecompras.

Se prevé cubrir 133 comunidades en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché, para alrededor de 10 mil o 12 mil hogares, divididos en tres lotes de obras.

Para la primera licitación se estimaba una inversión de Q60 millones, pero para el segundo evento se ha estimado en Q110 millones.

Armando Martínez Aguilar, gerente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), quien antes de asumir ese cargo en enero del 2026 ejercía como gerente de Electrificación Rural de dicha entidad, explicó que el primer proceso se terminó en enero de este año sin adjudicarlo porque la oferta técnica no cumplió con los requisitos. Para el nuevo evento se efectuaron cambios en las bases, entre estos tres elementos que consideran importantes, agregó.

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Aunque en el primer concurso hubo alrededor de 10 potenciales oferentes, finalmente solo uno participó, por lo que esperan que en este nuevo evento puedan ofertar más, indicó. Ahora, en la primera reunión informativa con oferentes, realizada en abril de este año, participaron unas 12 empresas, dijo el funcionario.

A diferencia del primer evento, en el que las empresas podían ofertar solo por el lote completo, ahora lo podrán hacer por alguno de los tres lotes o por la totalidad, agregó.

El funcionario expuso que en el primer evento se había planteado que las 72 obras eran de un solo lote, es decir se asignarían a una sola empresa, con un plazo de seis meses para finalizarlas.

Ahora se prevén 133 obras, divididas por tres lotes: el primer lote abarca 46 comunidades; el segundo, 37; y el tercero 40. Y con plazos de 10 meses.

Además, refirió que al revisar las bases del anterior concurso observaron que podían suavizar los requisitos solicitados para la garantía, ya que se consideraban muy altos.

La retroalimentación recibida por los interesados les permitió entender cómo percibían los potenciales oferentes la licitación y qué aspectos podían mejorarse.

En qué consiste

Las obras para la electrificación con este proyecto consisten en la ampliación de la red de distribución de energía.

El gerente expuso que, según la Ley General de Electricidad, como INDE impulsan la ampliación de la red desde el punto de vista de la mano de obra y los materiales; sin embargo, cuando la red está construida, pasa a operarla y darle mantenimiento el distribuidor que tiene la concesión en el área.

Los fondos para el proyecto provendrán de los US$120 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los primeros US$60 millones serán del Capital Ordinario del BID, y los otros US$60 millones, de la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina y el Caribe, administrada por el BID, según el decreto aprobado.

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El Proyecto de Apoyo al Pier está diseñado para cubrir a 40 mil hogares, con más de 221 mil personas beneficiadas.

Se tienen previstas otras licitaciones en junio, septiembre de este año y enero del 2027 para completar el 100% del proceso.

La intención es cubrir entre 125 y 130 comunidades en cada evento, y se ha estimado que en cada uno serán unos 500 kilómetros de media tensión. Por ejemplo, cada comunidad conlleva en promedio entre tres y cinco kilómetros de red de media tensión.

El gerente dijo que en el caso del BID, participa desde la concepción del contrato del préstamo, en el que se define una serie de cláusulas que debe cumplir el Estado de Guatemala, que designó al INDE como ejecutor. Se establece una unidad ejecutora específica y un reglamento del programa que define cómo se realiza la operación entre la institución y el banco.

Martínez agregó que las reglas para ofertar y del proceso están acopladas a las del banco, y que Guatecompras se utiliza como mecanismo de transparencia.