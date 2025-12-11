MEM contrata por emergencia a empresa City Petén para operar el oleoducto durante un año

Se trata de una contratación de emergencia, firmada por el MEM y la compañía City Petén el miércoles 10 de diciembre, según informó la institución el jueves.

El contrato tiene vigencia de un año y establece que City Petén se encargará de operar y administrar el SETH, también conocido como el oleoducto que tiene una longitud de 353.4 kilómetros, y va desde el Campo Xan, en Petén, a la terminal petrolera Piedras Negras, en Izabal, cuenta con varias estaciones de bombeo.

En agosto del 2025, el MEM declaró estado de emergencia para la contratación de servicios petroleros, mediante dos acuerdos ministeriales que habilitaban la administración tanto del oleoducto como de la refinería. Se estipuló que los servicios del SETH debían contratarse en un plazo no mayor de 45 días, mediante una invitación pública a empresas proveedoras del sector.

A inicios de octubre, se convocó a empresas interesadas en operar el oleoducto. Se presentaron tres compañías: Seres, S. A.; Simnons Financial Holdings Corp., y la Empresa Petrolera del Istmo, S. A., informó el MEM en esa oportunidad, indicando que las manifestaciones de interés serían evaluadas por una junta verificadora.

No obstante, a finales de ese mes, el MEM derogó las resoluciones que declaraban la emergencia, con base en una recomendación de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la cual señalaba que el procedimiento debía efectuarse mediante licitación.

El 5 de diciembre, el MEM emitió una nueva declaratoria de emergencia, esta vez con vigencia de un año.

Según el MEM, el objetivo del contrato “es garantizar el resguardo y conservación, así como brindar las facilidades de transporte, almacenamiento y trasiego de hidrocarburos a otros contratistas de operaciones petroleras, considerando que esta infraestructura es crítica y estratégica para el país”.

La cartera agregó que el documento fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, y el gerente general de City Petén, Félix Morataya.

El activo se encuentra bajo control del Estado desde el 12 de agosto, resguardado por el Ejército de Guatemala y supervisado por la Dirección General de Hidrocarburos del MEM, luego de que la empresa Perenco Guatemala finalizó de manera unilateral y anticipada el contrato, el cual vencía en el 2044.

Según el MEM, la contratación se efectuó en cumplimiento del Acuerdo Ministerial Número 407-2025/SG, emitido el 4 de diciembre del 2025, el cual declaró la emergencia para contratar servicios petroleros, de conformidad con lo establecido en el Artículo 24 del Acuerdo Gubernativo Número 167-84, así como del procedimiento interno establecido en el Acuerdo AG-006-2006, que regula la contratación de servicios petroleros en caso de emergencia y el objetivo es garantizar el mantenimiento y la protección de instalaciones estratégicas.

La institución indicó en un boletín que City Petén es una empresa con amplia trayectoria en el norte del departamento de Petén. Agregó que actualmente opera el Campo Ocultún, donde extrae gas natural para la generación de energía eléctrica, y produce diversos derivados provenientes de la explotación de hidrocarburos en el subsuelo del área, ubicada en el municipio de La Libertad.

El oleoducto es uno de los activos más valiosos del Estado en materia de hidrocarburos y constituye una pieza clave dentro del sistema energético nacional, añade el MEM indicando que se busca garantizar su adecuado funcionamiento, añadió la entidad.