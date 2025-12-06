MEM declara otra emergencia para contratar operador del oleoducto por un año mientras se lanza la licitación pública

Una nueva emergencia para contratar a una empresa que brinde servicios de operación y mantenimiento del oleoducto fue emitida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), esta vez con un plazo de 12 meses.

La intención es mantener activo el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), también conocido como oleoducto, y atender su mantenimiento mientras se realiza la licitación pública.

El nuevo Acuerdo Ministerial 407-2025/SG fue emitido por el MEM el 4 de diciembre y publicado el 5 en el diario oficial, fecha en la que entró en vigencia. La contratación de emergencia se establece por 12 meses.

En agosto pasado, el ministerio declaró emergencia mediante el Acuerdo Ministerial 241-2025/SG; sin embargo, en esa ocasión el plazo era indefinido. A principios de octubre se convocó a manifestación de interés y tres empresas presentaron su documentación. A finales de ese mes, el MEM derogó la resolución de emergencia. Según las autoridades, fue en atención a una solicitud de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que indicó que no se cumplían los criterios de emergencia y debía realizarse una licitación.

Este viernes, el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, encargado del área de Hidrocarburos y Minería, explicó que el SETH es una infraestructura crucial para los intereses del Estado de Guatemala.

Agregó que la contratación busca garantizar de forma inmediata la operación, conservación y administración del SETH, con base en el Acuerdo AG-006-2006, que regula el Procedimiento Interno para la Contratación de Servicios Petroleros en Caso de Emergencia. Dicha normativa faculta al MEM a contratar directamente a una entidad para atender la emergencia declarada, según el artículo 2, numeral 2.2, inciso b).

“El plazo fue acordado para respetar el carácter excepcional, temporal y transitorio que define esta modalidad de contratación”, añadió Barrios.

El MEM prevé que en diciembre finalicen los trámites administrativos para suscribir el Contrato de Servicios de Emergencia. Además, ha iniciado el proceso de licitación pública para la operación y mantenimiento del SETH, el cual se desarrollará en paralelo, y se espera adjudicarlo antes de un año.

Barrios señaló que también solicitaron a la CGC una auditoría concurrente para respaldar la efectividad y transparencia.

Argumentan necesidad de la emergencia

El funcionario explicó que el SETH presta servicios estratégicos a otros operadores petroleros, como los que producen gas para la generación eléctrica en Petén, lo que asegura la calidad del servicio.

Añadió que, aunque los procesos de licitación son jurídicamente procedentes, los plazos administrativos intermedios impactan de forma directa en el deterioro progresivo e irreversible de las instalaciones del SETH en el corto plazo. Entre los riesgos mencionó daños, sabotajes, accidentes, robo o sustracción ilícita de bienes, invasiones ilegales y amenazas a la biodiversidad.

Otro aspecto señalado es que el SETH es parte integral de un sistema energético. Por ejemplo, la producción de gas natural genera condensados que, al no contar con una refinería operativa, requieren almacenamiento y explotación en plantas de proceso. De no gestionarse adecuadamente, podrían inducirse riesgos en los pozos de gas natural y afectar la producción de electricidad.

“Por eso esta contratación de emergencia por 12 meses nos dará el tiempo para alcanzar una solución sostenible de largo plazo”, expresó.

Cierre del campo Xan

Respecto del cierre del campo petrolero Xan —a cargo del Estado desde agosto del 2025—, el MEM trabaja en las especificaciones técnicas y términos de referencia para lanzar la licitación. Aunque se prevé hacerlo este año, las especificaciones están llevando más tiempo del previsto, indicó el viceministro.

Comentó que se realizará conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y que no habrá precalificación, por lo que podrán participar todas las empresas que cumplan con los requisitos y estén habilitadas en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).

Consultado si el Congreso aprobó el financiamiento para ese cierre en el presupuesto del 2026 —estimado en alrededor de US$50 millones (unos Q382 millones)—, indicó que lo han confirmado de manera global, pero aún no reciben el documento oficial para validar el monto. Según el Congreso, se han incluido Q154 millones para ese rubro.

En este caso también se rectificó el proceso, ya que, al requerirse que los costos sean cubiertos por el Estado, la contratación no puede hacerse de forma directa, sino mediante licitación.

El campo Xan, la refinería y el oleoducto, que estuvieron a cargo de Perenco Guatemala, pasaron al Estado el 13 de agosto del 2025, al vencerse los contratos de los dos primeros y concretarse la decisión de la empresa de finalizar de forma anticipada el contrato del oleoducto, que vencía en el 2044.