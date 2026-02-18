Oleoducto sigue sin uso, mientras productores evalúan opción y trasladan hidrocarburo nacional por otras vías

Cuando venció el contrato de la empresa Perenco Guatemala, referente al campo Xan y la refinería, la compañía también decidió devolver al Estado el oleoducto y dar por finalizado el contrato correspondiente, que vencía en el 2044.

El Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), también conocido como oleoducto, es un activo distinto del campo petrolero y la refinería mencionados. Para su operación, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) buscaba un operador y, finalmente, optó por un contrato de emergencia por un año.

Dicho contrato para la operación y mantenimiento del oleoducto fue firmado por el MEM el 10 de diciembre del 2025 con la empresa City Petén.

El gerente general de City Petén, Félix Enrique Morataya, indicó que se trata de una infraestructura clave para los operadores de extracción de hidrocarburos en el país.

En el caso de City Petén produce gas natural, y, asociado a este, también una fracción de hidrocarburo líquido denominado condensado de gas natural.

Sin embargo, señaló que este último no tiene mercado en el país debido a las características del hidrocarburo. Anteriormente, esa producción de condensado se entregaba a Perenco para que lo mezclara en el oleoducto junto con su crudo. Según explicó el ejecutivo, esa mezcla mejoraba la movilidad del crudo porque el condensado es un hidrocarburo más liviano.

No obstante, con la finalización del contrato de Perenco para operar el oleoducto, City Petén perdió la posibilidad de comercializar ese condensado, lo que también afecta la producción de gas natural, añadió.

Por ello, la empresa solicitó al ministerio implementar acciones que garanticen el acceso al sistema para los demás operadores.

Indicó que, por ahora, no están utilizando el oleoducto, sino la terminal de Piedras Negras, para exportar el condensado.

Los volúmenes que produce esta empresa, así como los del resto de operadores, son marginales, por lo que no resulta eficiente transportarlos por medio del oleoducto, explicó.

“Es cuestión de evaluar en qué momento es conveniente poder utilizarlo”, expresó Morataya. Añadió que, por ahora, el oleoducto está sin uso, pero recibe tratamiento con agua y un inhibidor de corrosión, lo cual ayuda a evitar derrames o daños al ambiente.

Actualmente, City Petén transporta en camiones su producción de condensado hasta la terminal de Piedras Negras, desde donde se exporta. Esta es una operación similar a la que realizaba Perenco.

Las exportaciones de condensado se dirigen a Estados Unidos, y se prevé enviar los primeros 60 mil barriles en esta modalidad. Consideran que pueden exportar hasta 200 mil barriles al año, aunque el volumen es relativamente bajo.

En cuanto a gas natural, actualmente producen 7.5 millones de pies cúbicos diarios, y prevén elevar esa cifra a 13 millones en un plazo de dos o tres meses. También tienen previsto perforar más pozos de desarrollo, con lo cual podrían duplicar la producción a 25 millones o 26 millones de pies cúbicos diarios. Este se usa para generación de electricidad.

