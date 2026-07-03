MEM reforzará inspecciones por aumento en precios de combustibles tras el fin del subsidio

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MEM reforzará inspecciones por aumento en precios de combustibles tras el fin del subsidio

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) reforzará las inspecciones en las gasolineras para verificar que el subsidio a los combustibles se aplique hasta agotar los inventarios adquiridos con ese beneficio y evitar aumentos de precios antes de tiempo.

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Personal del Ministerio de Energía y Minas realizará verificaciones en estaciones de servicio para comprobar la correcta aplicación del subsidio a los combustibles y el cumplimiento de la normativa vigente. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que intensificará las verificaciones en las gasolineras luego de concluir el subsidio temporal a los combustibles. La medida busca garantizar que las estaciones continúen trasladando el beneficio al consumidor final mientras aún dispongan de inventarios comprados con subsidio.

Según el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, la atención se centrará especialmente en las estaciones que comenzaron a incrementar sus precios desde este viernes. El funcionario explicó que la mayoría de expendios suele mantener reservas de combustible para varios días e incluso semanas, por lo que cada caso será revisado para establecer si el aumento de precios corresponde al agotamiento del inventario subsidiado.

¿Qué revisarán las inspecciones?

Durante las fiscalizaciones, el MEM verificará distintos aspectos para determinar si el incremento de precios está justificado, entre ellos:

  • Facturas de compra del combustible.
  • Inventario disponible en los tanques.
  • Volumen adquirido con subsidio.
  • Fecha en que ingresó el combustible a la estación.

Si una gasolinera aumenta sus precios antes de terminar de vender el combustible adquirido con el apoyo estatal, deberá justificar esa decisión durante la inspección.

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¿Por qué terminó antes el subsidio?

El subsidio concluyó el 2 de julio porque los recursos autorizados estaban prácticamente agotados. De acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas y del MEM, la mayor parte del presupuesto ya había sido ejecutado y los fondos restantes solo alcanzaban para cubrir aproximadamente dos semanas más.

Las autoridades explicaron que la decisión buscó evitar que el Estado generara obligaciones de pago adicionales con las empresas importadoras.

El subdirector de Comercialización de Hidrocarburos del MEM, Guillermo Xoy, explicó por aparte que el subsidio temporal a los combustibles concluyó el 2 de julio porque el presupuesto autorizado estaba prácticamente agotado.

Según datos del Ministerio de Finanzas (Minfin) y del MEM, al 21 de junio ya se había ejecutado alrededor del 79% por Q1 mil 580 millones. Los fondos restantes (que representarían el 21%, unos Q420 millones), solo alcanzaban para cubrir dos semanas después de esa fecha, ya que se utilizaba un promedio de Q200 millones semanales, explicó Xoy.

“Por esa razón, el Gobierno decidió finalizar el apoyo antes de completar los tres meses establecidos, para evitar generar deuda con las empresas importadoras”, agregó el subdirector.

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¿Cuándo subirán los precios?

El MEM estima que el cambio de precios no ocurrirá al mismo tiempo en todo el país.

  • En la ciudad capital, el combustible subsidiado podría agotarse entre uno y tres días.
  • En el interior del país, las reservas podrían durar entre cinco y diez días.

Por ello, las autoridades prevén que el incremento en los precios se refleje de forma gradual conforme cada estación termine de vender el inventario adquirido bajo el programa de subsidio.

Xoy explicó que, en promedio, las gasolineras de la ciudad capital agotarán el combustible adquirido bajo el subsidio entre uno y tres días, mientras que en el interior del país ese inventario puede durar entre cinco y diez días.

Por ello, estimó que entre lunes y martes de la próxima semana la mayoría de estaciones de la capital ya habrán vendido el combustible subsidiado y comenzarán a reflejar el incremento aproximado de Q5 por galón en las gasolinas y Q8 por galón en el diésel.

Finalmente, Xoy aclaró que, aunque el subsidio terminó y las estaciones ya no están sujetas al reglamento temporal ni a los precios de referencia establecidos durante ese programa, el MEM continuará monitoreando el mercado. Recordó que Guatemala mantiene un régimen de libre mercado, pero señaló que esto no significa un “libre albedrío” para fijar precios.

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¿Qué pueden hacer los consumidores?

El Ministerio recordó que los usuarios pueden presentar denuncias ante el MEM o la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) si consideran que una estación incrementó sus precios sin haber agotado el combustible subsidiado.

Aunque Guatemala mantiene un régimen de libre mercado para los combustibles, el MEM indicó que continuará monitoreando los precios de referencia y podrá iniciar procesos de verificación cuando detecte aumentos que no correspondan al comportamiento del mercado internacional.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

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Paula Carranza

Periodista de Prensa Libre especializada en temas sociales, ejecutivo y análisis de datos con 3 años de experiencia. Primer lugar en el concurso de Periodismo Regional de Sostenibilidad por Progreso en 2024.

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