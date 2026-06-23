La guerra de Irán pone en riesgo los millones de dólares que representan una fuente vital de remesas en los países del Golfo

Steve Geoffrey, uno de los aproximadamente 30 millones de extranjeros que viven en Oriente Medio, se considera afortunado de poder seguir manteniendo a su familia en Kenia.

Este hombre de 38 años, que trabaja para una empresa hotelera en Doha, la capital de Catar, envía unos 150 mil chelines (US$1,159) mensuales a su esposa y sus dos hijos. Esto representa casi el doble del salario promedio en Kenia, lo que permite a la familia cubrir la matrícula escolar de su hermano menor y otros gastos imprevistos. “Seguimos rezando y esperando lo mejor”, dijo Geoffrey refiriéndose a la guerra de más de tres meses, durante la cual ciudades de todo el Golfo fueron atacadas con misiles y drones iraníes. “Volver a casa ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. No sabría por dónde empezar”.

El conflicto ha puesto de relieve uno de los mayores corredores migratorios del mundo, poniendo en riesgo miles de millones de dólares en remesas y poniendo a prueba un modelo económico que depende de los trabajadores extranjeros para mantener en funcionamiento las economías del Golfo. Si bien casi todos los ataques iraníes fueron interceptados, la guerra interrumpió los viajes y el turismo, obstaculizó las exportaciones a través del estrecho de Ormuz, elevó los costos de importación y puso a prueba las cadenas de suministro. Algunos países implementaron medidas para ayudar a sus residentes a sobrellevar la crisis, como el aplazamiento de préstamos, pero la inseguridad laboral aumentó en todos los sectores, desde la hostelería hasta la construcción.

Aunque Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de paz permanente en un plazo de 60 días, los economistas prevén que el crecimiento de las principales economías de la región se ralentice este año. Los trabajadores migrantes de los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo enviaron a sus hogares unos US$124 mil millones en el 2024, lo que permitió el sustento de familias de Asia y Oriente Medio en África. Sus inquietudes ya se reflejan en los datos: Western Union Co. informó de un aumento en las remesas enviadas desde Oriente Medio durante la fase inicial del conflicto.

En India, donde los Emiratos Árabes Unidos representan al menos una quinta parte de las remesas recibidas, el dinero enviado a casa por los trabajadores en el extranjero aumentó más del 28% en los tres meses hasta marzo. Bangladesh y Sri Lanka también registraron incrementos. La creciente incertidumbre derivada del conflicto "podría haber provocado un aumento repentino de las remesas, ya que los expatriados se apresuraron a repatriar fondos a la India por motivos de seguridad y liquidez", afirmó Madhavi Arora, economista de Emkay Global Services Ltd. Esa avalancha inicial no fue uniforme en todos los países. En Filipinas, las remesas crecieron a su ritmo más lento en casi cuatro años en abril, una señal preocupante para un país donde dichas remesas representan alrededor del 10% del PIB y donde cerca de 2.4 millones de ciudadanos trabajan en Oriente Medio.

Los datos del Banco Central de Kenia muestran que las transferencias privadas desde los estados del Golfo aumentaron en marzo, cuando unos 500 mil trabajadores se apresuraron a enviar dinero a sus familias al comienzo de la guerra, antes de caer un 18% en abril. “Hay claros indicios de dificultades financieras”, afirmó Daré Okoudjou, director ejecutivo de la plataforma de pagos transfronterizos Onafriq. Si bien el volumen de transacciones ha aumentado, su valor promedio ha disminuido alrededor de un 12%, explicó, y los retrasos en el pago de salarios están obligando a algunos trabajadores a recurrir a sus ahorros. “Por primera vez desde la pandemia del 2020, se estima que el 40% de los remitentes están recurriendo a sus reservas de emergencia para mantener los niveles de remesas”, afirmó.

“Esta capacidad de respuesta es frágil, ya que una vez que se agoten esos ahorros —lo que se estima para el tercer trimestre del 2026, si el conflicto persiste— prevemos un fuerte desplome del volumen total”. Hace más de 50 años, el golfo Pérsico se convirtió en un polo de atracción para los trabajadores migrantes, cuando el auge de las ventas de petróleo impulsó los ingresos gubernamentales y desencadenó una inversión a gran escala en infraestructuras. Sumado a la relativa escasez de mano de obra nacional, esto generó una demanda constante de trabajadores extranjeros que se ha mantenido a medida que las economías regionales se expandían y los sectores privados maduraban.

Más recientemente, las naciones con abundantes recursos económicos han emprendido ambiciosos planes de diversificación, buscando construir ecosistemas nacionales en finanzas, tecnología, atención médica y, cada vez más, inteligencia artificial. Esto se ha visto impulsado en gran medida por la inmigración. Los trabajadores extranjeros construyeron gran parte de la infraestructura moderna del Golfo y aún representan la mayoría del empleo en el sector privado en varios estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). El conflicto está poniendo al descubierto vulnerabilidades que existían mucho antes de la guerra. La mayoría de los estados del Golfo ofrecen vías limitadas para obtener la residencia permanente o la ciudadanía, mientras que muchos trabajadores con salarios bajos tienen poco acceso a subsidios por desempleo o prestaciones sociales si pierden sus empleos.

Apenas un mes después del inicio del conflicto, Human Rights Watch informó que algunos trabajadores tenían dificultades para cubrir sus gastos cotidianos debido a la pérdida de ingresos, el aumento de los costos y el acceso limitado a los servicios sociales y programas de asistencia. La organización instó a los gobiernos del Golfo a proteger a los trabajadores migrantes de la pérdida de ingresos, indemnizar a los trabajadores afectados y garantizar que los empleadores cumplan con sus obligaciones contractuales a pesar del conflicto. “La disminución de las remesas o cualquier tipo de riesgo asociado a ellas se traduciría inmediatamente en dificultades económicas y sociales”, afirmó Dilip Ratha, director ejecutivo de la consultora Ratha Global.

Históricamente, los precios más altos del petróleo han impulsado la contratación y el crecimiento salarial en la región del Golfo. Sin embargo, en esta ocasión, el aumento vinculado a la guerra se debe a la interrupción de la producción, los daños a la infraestructura y el bloqueo de las rutas comerciales, lo que limita los beneficios para los trabajadores, según un informe del Banco Mundial. Se espera que los gobiernos del Golfo aumenten la inversión en reconstrucción, redes logísticas y proyectos de infraestructura diseñados para ampliar la capacidad de exportación de petróleo y gas que eviten el estrecho de Ormuz. Esto podría ayudar a estabilizar los mercados laborales.

Sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los migrantes suelen sufrir de forma desproporcionada las consecuencias del ajuste del mercado laboral, como despidos, reducción de jornada, pérdida de ingresos o restricciones a la movilidad. Basándose en los patrones históricos de crisis en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la OIT señala que el empleo de los migrantes disminuye un 4% por cada 1% de descenso del empleo entre los nacionales. A nivel mundial, los migrantes han enviado más de US$5 billones a países de ingresos bajos y medios durante la última década, según el FIDA, organismo de las Naciones Unidas. Para muchas economías en desarrollo, las remesas impulsan el consumo, estabilizan los tipos de cambio, financian las importaciones y alivian las presiones financieras externas.

Cualquier perturbación tendría repercusiones mucho más allá de las finanzas públicas, especialmente a medida que los principales países donantes se repliegan sobre sí mismos y aumentan las presiones inflacionarias. Las remesas a los países de ingresos bajos y medios ya superan la inversión extranjera directa y la ayuda oficial al desarrollo. A diferencia de otras formas de capital, las remesas llegan directamente a los hogares, ayudando a cubrir necesidades básicas y, en muchos casos, transformando vidas. Un estudio de una década de duración reveló que las familias que recibían remesas en las zonas rurales de Tailandia y Vietnam tenían más probabilidades de adquirir inodoros con cisterna, lo que mejoraba el saneamiento y reducía el riesgo de retraso en el crecimiento, emaciación y bajo peso en los niños.

Cuanto más pequeño, pobre y frágil es un país, más vitales se vuelven las remesas para su economía.

Las remesas son cada vez más importantes para los países en desarrollo de África, Asia y América Latina, afirmó Ratha, quien dedicó más de 30 años al estudio de las remesas, la migración y el financiamiento de la diáspora en el Banco Mundial. "Cuanto más pequeño, pobre y frágil es un país, más vitales se vuelven las remesas para su economía".

No todos los riesgos son inmediatos.

“Históricamente, hemos visto patrones similares que luego se revierten si el conflicto se prolonga durante algún tiempo: cuando hay menos migración hacia la región, hay menos oportunidades económicas para la gente y, por lo tanto, el volumen total de remesas salientes comienza a disminuir”, dijo Devin McGranahan, director ejecutivo de Western Union, en una conferencia telefónica sobre resultados a finales de abril. El sur de Asia ilustra la magnitud de la vulnerabilidad. La región concentra a unos 9 millones de trabajadores del Golfo, de los cuales aproximadamente el 90% son trabajadores poco cualificados y, por lo general, ganan menos que los migrantes de otras regiones, según Patrick Kirby, economista sénior del Banco Mundial.

"Esto significa que tienen la menor capacidad financiera para absorber una pérdida de ingresos, y sus familias en sus países de origen cuentan con los ahorros más escasos". Satheesh Rajan, un entrenador de natación indio en Qatar, personifica tanto las oportunidades que puede crear el trabajo migrante como la incertidumbre que podría acarrear un nuevo brote de conflicto. “Mi gran sueño siempre fue construir una casa que estuviera totalmente pagada y, después de años de duro trabajo, lo conseguí”, dijo Rajan, añadiendo que envía a casa unos 30 mil rupias (US$318) cada mes.

Aunque acogió con satisfacción las conversaciones de paz, Rajan dijo: "Nunca esperamos que esta terrible experiencia durara tanto, y debajo del alivio, persiste un nerviosismo constante". --