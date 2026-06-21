Investigación revela que las muertes de migrantes custodiados por el ICE se han duplicado

Una investigación periodística de la agencia Reuters expone cómo han aumentado durante la administración del presidente Donald Trump, la muerte de migrantes detenidos y bajo custodia del ICE.

La publicación señala que entre los años 2009 y 2024 se reportaba una muerte de migrante por cada 3 mil 848 detenidos, pero esas cifran se han duplicado durante el periodo de Trump, apuntan.

Ahora, la tasa de mortalidad entre los migrantes detenidos y bajo custodia del ICE pasó a ser de uno por cada 1 mil 630 personas, eso según las cifras que se encuentran reflejadas en el reporte hasta los primeros días de junio de este año.

La cantidad de migrantes fallecidos y sus datos son compartidos en la página web del ICE, junto a un reporte que explica el historial del fallecido y las causas del descenso.

Pero a la fecha la web no tiene un reporte íntegro ya que su última actualización detallada fue a finales de abril, cita la nota, señalando que durante los primeros cuatro meses del año se reportaban 18 fallecidos.

Los últimos dos son migrantes de origen cubano, que los reportes oficiales del ICE apuntan como causa de muerte un aparente suicidio, por la forma en que los cuerpos fueron localizados.

El año pasado el ICE reportó 32 migrantes fallecidos durante su paso por los centros carcelarios, que han ido recibiendo a los indocumentados que optan por cruzar la frontera de Estados Unidos en busca de oportunidades o escapando de la violencia.

Las dudas sobre las cifras de mortalidad podrían ser más complejas de comprender, debido a que el ICE informó que ya no documentará los decesos si se dan 30 días después de la liberación de los migrantes.

Rechazan investigación

En respuesta a la publicación, el ICE refutó las cifras explicando que los datos sugieren un extremo “falso”, según los mensajes publicados en su red social X.

"Estas afirmaciones son completamente falsas. Estos son los hechos: No ha habido un aumento repentino de muertes. De acuerdo con los datos de la última década, al 29 de mayo, la tasa de mortalidad bajo custodia durante la administración Trump es del 0,008 % de la población detenida”, indica.

La publicación también trata de exponer que brindar la atención necesaria a los migrantes detenidos. “Se brinda atención médica integral desde el momento en que las personas llegan y durante toda su estadía. Para muchos inmigrantes indocumentados, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida", concluyó.