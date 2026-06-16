¿Qué ocurre en Delaney Hall? Las denuncias de abuso que involucran a migrantes y salpican a familias guatemaltecas

La Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey expresó este martes su respaldo a las inmigrantes detenidas en el centro Delaney Hall, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), donde mujeres retenidas han denunciado abuso sexual, racismo, gritos, falta de atención médica y condiciones inadecuadas.

La manifestación se realizó frente al centro de detención, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores Domésticos. Las participantes acudieron con delantales como símbolo de una labor desempeñada en gran parte por mujeres inmigrantes en Estados Unidos.

“¿Qué hacemos cuando nuestros derechos están bajo ataque? Tenemos que estar juntas hoy más que nunca”, expresaron las trabajadoras durante el acto.

También afirmaron: “Estamos aquí en solidaridad con ustedes y no las vamos a dejar solas”.

Caso de hermanos que sostenían a sus familias en Guatemala

Durante la actividad también se compartió la historia de Marta, una inmigrante que no pudo asistir a la manifestación, pero cuyo testimonio fue leído ante los asistentes. En la carta relató que sus hermanos, Gilberto y Carlos, fueron detenidos por agentes migratorios en distintos operativos realizados en Estados Unidos.

Según el relato, Gilberto fue arrestado en enero cuando regresaba de su trabajo en Nueva Jersey y posteriormente fue deportado. Carlos fue detenido en mayo mientras trabajaba en Pensilvania y continúa enfrentando procesos migratorios.

“A Carlos se le negó la fianza y fueron muchas las audiencias. A Gilberto ya lo deportaron. A mis hermanos solo les importaba trabajar para mantener a sus familias en Guatemala”, expresó Marta en la carta leída durante el acto de solidaridad.

El caso fue presentado por las trabajadoras domésticas como ejemplo del impacto que las detenciones migratorias tienen en familias que dependen de los ingresos enviados desde Estados Unidos, incluidas aquellas que residen en Guatemala.

Mujeres detenidas denuncian miedo, ansiedad y separación familiar

Las trabajadoras también retomaron fragmentos de una carta firmada en mayo por 52 mujeres detenidas en Delaney Hall, en la que denunciaron los efectos físicos y emocionales de su encierro.

“El dolor y el miedo nos están afectando físicamente; se nos cae el pelo, algunos sufrimos ataques de ansiedad, no podemos dormir y no tenemos energía para nada. Estamos deprimidos por la separación de nuestros seres queridos”, señalaron las internas.

De acuerdo con activistas, las condiciones denunciadas no han cambiado. Actualmente, cerca de 40 mujeres mantienen una huelga de hambre, mientras exigen la liberación de madres de familia, mujeres con problemas de salud y jóvenes menores de 21 años.

También piden el reemplazo del personal médico, acceso constante a agua potable y la destitución de una guardia de seguridad señalada por presunta agresión sexual contra al menos 10 mujeres.

“Somos madres, somos hijas, somos hermanas. Todas somos mujeres que estamos siendo encarceladas injustamente. Todas pagamos impuestos, estamos haciendo las cosas bien, nos presentamos a nuestros procesos y ahí fue que nos apresaron. Necesitamos justicia”, denunciaron las detenidas.

Huelga comenzó en mayo

En Delaney Hall, unos 300 inmigrantes, hombres y mujeres, iniciaron el 22 de mayo una huelga de hambre y labores para exigir mejores condiciones y el respeto a sus derechos.

Varios hombres que participaban en la protesta fueron trasladados a otros centros de detención. Durante esos traslados se han registrado enfrentamientos entre manifestantes que mantienen una vigilia frente a la prisión y agentes de ICE.

Según datos de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey, el 44% de quienes realizan trabajo doméstico en Estados Unidos nació fuera del país.

Las mujeres representan el 82% de los auxiliares de cuidado personal, el 95% del personal de limpieza y servicio doméstico y el 97% de quienes cuidan niños. La organización también indicó que los trabajadores hispanos tienen una alta presencia en estas labores.