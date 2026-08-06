CPA cruzará padrón para evitar voto doble en elección de la postuladora para contralor

El Tribunal Electoral del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA) espera la participación de más de 13 mil agremiados para la elección de los 11 últimos integrantes de la comisión de postulación para Contralor General de Cuentas (CGC).

Con esta elección se completa la integración de la postuladora que conforma una lista de seis candidatos a jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la cual se envía al Congreso para que designe al titular de la institución para el periodo 2026-2030.

Miquel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar (URL), preside la comisión, integrada además por 13 decanos de facultades de Ciencias Económicas, dos representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas de Guatemala (CCEE) y los 11 integrantes que serán electos este jueves.

Con la totalidad de los integrantes electos, el pleno del Congreso debe juramentar a los profesionales para que puedan comenzar sus sesiones de trabajo para preseleccionar al futuro jefe de la CGC.

Los puestos en la comisión asignados para el CPA se disputarán entre 11 planillas inscritas que reúnen a 121 candidatos. Para el desarrollo de la elección se instalarán 26 mesas de votación a nivel nacional.

“Creemos que será un éxito cívico y democrático. Será un éxito porque habrá transparencia en los resultados, habrá puertas abiertas”, explicó Gustavo Sánchez, presidente del Tribunal Electoral del CPA.

🇬🇹𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲



Con la elección de los 2 representantes del CCEE, se actualiza la integración de la comisión de postulación de Contralor General de Cuentas, período 2026-2030.



👤 Conoce a los 16 integrantes electos.



📌 Recuerda informarte… pic.twitter.com/MOINZ7PFzM — Guatemala Visible (@guatevisible) July 18, 2026

Las autoridades del colegio detallaron que implementarán medidas para evitar el doble voto, ya que hay agremiados que están inscritos tanto en el CPA como en el CCEE, que ya eligió a sus dos comisionados.

“Quienes ya emitieron su voto en el otro colegio y quienes estar agremiados en el CPA no pueden votar, vamos a evitar el doble voto. Ya tenemos la nómina de quienes votaron y con eso depuramos nuestro padrón”, dijo Sánchez.

Sin propuestas claras

Para los grupos de observación que han monitoreado la campaña de las 11 planillas en contienda queda claro que fue una propaganda menos costosa en comparación con las votaciones que celebra el gremio de abogados.

Pero existen gastos que fue posible identificar por medio de las redes sociales, entre ellas la publicidad, según los reportes que maneja Pablo Muñoz, integrante de Alianza por las Reformas.

“Vemos como riesgo por quienes son las personas que patrocinan a las planillas, sabemos que esta es una elección donde hay intereses de diputados distritales y diputados, junto a redes de proveedores del Estado”, señaló.

Pero además de no ser aparentemente una campaña tan ostentosa, el discurso y las comunicaciones de los candidatos no permitió conocer las propuestas de trabajo a favor de la siguiente comisión de postulación.

“Vemos una campaña moderada y sin profundizar en el debate de altura que permita conocer propuestas concretas para mejorar el trabajo en la comisión de postulación”, dijo Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

El jefe de la CGC tendrá a su cargo la emisión de finiquitos para las próximas elecciones generales, que a criterio de observadores aumenta la disputa política entre grupos de poder para controlar la dependencia.

“Tenemos también el riesgo que el CPA tenga la capacidad de controlar la votación, mañana se va a definir, lo que sabe es que hay un grupo cercano a Walter Mazariegos y otro que podría apoyar al presidente de la comisión”, dijo Muñoz.

Posibles apoyos

Según distintas fuentes que han monitoreado el proceso de renovación de la CGC, el rector de la USAC estaría respaldando a planillas 1, Crecimiento Profesional de Auditores (CPA); planilla 3, Nosotros; y planilla 4, Confianza Profesional.

En contraste el grupo de oposición a Mazariegos, USAC, Dignidad y Resistencia (USAC-DIRE), expresó apoyo público a los profesionales que integran la planilla 10, Dignidad Gremial (DG).

A la CGC se le atribuye el impulso de la planilla 2, inscrita bajo el nombre Grupo Profesionales Unidos, que reúne o con la que simpatizan trabajadores de la institución.

El excontralor Carlos Mencos, líder gremial en la rama económica y exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), apoya la planilla 9, Integridad y Desarrollo (ID).

El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) respalda a planilla 8, Unidad x la Transparencia.

Mientras, instituciones de gobierno como el Ministerio de Economía y la SAT estarían detrás de las planillas 5, Unidad Profesional; 7, Liderazgo Profesional; y 11, Acción y Probidad Profesional.

Llamado a la ética

El presidente del Tribunal Electoral del CPA explicó que han tenido reuniones con representantes de las distintas planillas, para recordarles que no pueden ingresar propaganda a ningún centro de votación.

La elección del CCEE dejó en evidencia cómo las planillas en contienda entregaron obsequios, alimentos y bebidas a inmediaciones de los centros de votación.

“Ese tema es complejo, nuestra reglamentación no lo prohíbe, lo prohíbe solo adentro del recinto de votación. Nosotros nos reunimos con los representantes de cada planilla donde les hicimos ver esas situaciones de limitantes, no pueden entrar con publicidad, volantes o distintivos; fuera del recinto, no lo podemos evitar”, indicó Sánchez.

En caso que algún grupo gremial promueva actividades distintas a las electorales fuera de los centros de votación, el colegio asegura que deberán ser las autoridades en materia de seguridad las que entren a actuar.

“Si habrá licor o actos fuera del orden ya le corresponde a la autoridad nacional, pero nosotros ya tuvimos reunión con los ponentes para que no den nada dentro de los recintos de votación”, concluyó.

Las planillas

Acción y Probidad Profesional

Crecimiento Profesional de Auditores (CPA)

Grupo Profesionales Unidos

Nosotros

Confianza Profesional

Unidad Profesional (UP)

G5/Creer y Ser el cambio (Creser)

Liderazgo Profesional

Unidad x la Transparencia

Integridad y Desarrollo (ID)

Dignidad Gremial (DG)

🇬🇹𝗘𝗟𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲



Los contadores públicos colegiados activos del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (@Colegio_CPA), elegirán 11 representantes para la comisión de postulación de contralor.



👤 Te presentamos a los candidatos… pic.twitter.com/Af0WKjY4Sn — Guatemala Visible (@guatevisible) August 4, 2026

Amparos pendientes

En la comisión de postulación para contralor General de Cuentas participarán por primera vez, los decanos de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y Universidad Americana, en medio de suspicacias por parte de observadores y sociedad civil.

La primera, incorpora en puestos clave a personal de confianza del rector de la Usac, Walter Mazariegos, como su apoderada legal, Adelupe Reyes García, decana de la Facultad de Derecho.

La segunda, fue creada cuando Mazariegos presidió el Consejo de Enseñanza Privada Superior (CEPS). La Universidad Americana asegura que su finalidad es la academiay que no responde a intereses.

La información que se conoce hasta este momento da cuenta de dos acciones de amparo que buscan dejar fuera de la comisión de postulación a Universidad Juan José Arévalo Bermejo y a Universidad Americana, por considerar que no llenan los requisitos mínimos para la enseñanza, y en consecuencia, no podrían ocupar un puesto en la postuladora.

Un amparo fue presentado por el diputado José Chic, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), este buscaba evitar que las dos casas de estudio participaran en la sesión del Foro de Rectores donde Cortés fue electo presidente de la comisión.

El segundo ingresó el 23 de julio por Marco Tulio Bautista, pidiendo que el Congreso no juramente a los decanos de las universidades porque las facultades no están en funcionamiento.

Los dos amparos están en la Corte de Constitucionalidad (CC) pendientes de resolución.