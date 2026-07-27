La elección de 11 comisionados del CPA definirá el equilibrio en la postuladora para contralor

El control que algunas fuerzas políticas buscan tener en la comisión de postulación para contralor General de Cuentas se definirá próximo 6 de agosto, con la elección de sus últimos 11 integrantes.

Así lo advierten organizaciones que observan el proceso a la vez que identifican retos para la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para el periodo 2026-2030.

La comisión ya tiene presidente y se conoce a los 13 decanos de las universidades. Uno de los dos colegios profesionales con espacio en la comisión ya eligió a sus dos representantes pero esa integración aún no refleja un grupo dominante.

La tarea de la postuladora consiste en convocar a los profesionales interesados en dirigir la CGC, revisar sus expedientes y calificarlos. Finalmente, elaborarán una lista con los mejores seis candidatos que será enviada al Congreso.

El CPA tiene 121 candidatos agrupados en 11 planillas, de las que algunas tienen un respaldo político directo desde líderes gremiales o movimientos sociales.

Otros mantienen vínculos poco claros y aunque no han sido confirmados por los involucradas, algunas fuentes los relacionan con las máximas autoridades de la USAC, políticos y operadores.

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Con la elección de los 2 representantes del CCEE, se actualiza la integración de la comisión de postulación de Contralor General de Cuentas, período 2026-2030.



👤 Conoce a los 16 integrantes electos.



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El control en la postuladora se alcanzaría mediante la participación de personas de confianza o afines para incidir en la toma de decisiones y lograr el avance de los aspirantes favoritos hacia la nómina de seis candidatos.

El presidente de la comisión es el rector Miquel Cortés, de Universidad Rafael Landívar (URL) electo por el Foro de Rectores tras una serie de cabildeos en los que se promovió a Walter Mazariegos, rector de la USAC, para ocupar ese cargo.

USAC y universidades

En la comisión de postulación participará el decano en funciones de la facultad de Ciencias Económicas de la Usac, Byron Mejía, quien de acuerdo con fuentes cercanas al grupo USAC, Dignidad y Resistencia (USAC-DIRE), vinculan como uno de los aliados de Mazariegos.

Los posibles vínculos del rector de la USAC con la Universidad Juan José Arévalo Bermejo, que participa por primera vez en comisiones de postulación, le asegurarían un segundo voto mediante su decana, Silvia Duarte.

Esta nueva universidad tiene como decana de Derecho a Adelupe Reyes, quien en su época de estudiante respaldó la primera elección de Mazariegos.

La postuladora del TSE durante su juramentación, entre ellos la ahora decana Adelupe Reyes, quien fue la única mujer de la comisión. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Esa cercanía le permitió a Reyes un puesto de trabajo en el departamento jurídico de la USAC y luego fue nombrada como la suplente de Mazariegos en la postuladora del Tribunal Supremo Electoral.

La Universidad Juan José Arévalo Bermejo no tiene teléfono de contacto en su página web y quien era su rector, renunció, por lo que no existe un canal directo de comunicación.

Otra universidad que también participa por primera vez en las postuladoras es Universidad Americana, casa de estudios que algunos observadores todavía dan el beneficio de la duda.

Sin embargo, les causa inquietud que este centro de educación superior fue autorizado cuando Mazariegos presidió el Consejo de Enseñanza Privada Superior (Ceps).

Autoridades de la Universidad Americana han declarado que su objetivo no es ocupar una silla para las elecciones de segundo grado y aseguran que mantienen una visión estrictamente académica.

Elección del CCEE

El Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas (CCEE) eligió a sus dos comisionados, uno de ellos con posible relación a la USAC, según un informe elaborado por Movimiento Projusticia.

La organización atribuye al comisionado electo, Juan Alexander Sac Oroxom, de la planilla 1 de Crecimiento Profesional de Auditores (CPA), una alianza con varios actores políticos, incluido Mazariegos.

“A esta planilla se le vincula con la alianza que han forjado Walter Mazariegos, el financista Gustavo Alejos y el diputado Duay Martínez”, indica el informe.

📋𝗥𝗘𝗦𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢



Más de 900 contadores públicos y auditores colegiados activos del CCEE, votaron en la elección de 2 representantes para la comisión de postulación de contralor.



📌 Conoce más información en nuestro resumen final.#ElecciónContralor2026… pic.twitter.com/QTHNvInAvw — Guatemala Visible (@guatevisible) July 20, 2026

Según los registros de Movimiento Projusticia el comisionado electo prestó asesorías en ministerios de 2017 a 2019 y trabajó en el Congreso en el 2020, durante el primer año de gobierno de Alejandro Giammattei.

Entre el apoyo identificado a favor de esta planilla la organización destaca a Luis Suarez, ex decano de la facultad de economía de la USAC y excandidato vicepresidencial de Vamos en las elecciones 2023.

El diputado Martínez ha negado el apoyo hacia alguna planilla y expuso que a los diputados solo les corresponde participar en el proceso cuando reciben la nómina de seis candidatos a Contralor.

Del lado de la USAC no existe un comunicador que sirva de enlace con la prensa, o al menos no con todos los medios de comunicación, lo que hace complejo tener la versión del rector sobre este tipo de procesos.

El cuestionamiento sobre su interés por incidir en la postuladora era una de las preguntas que se esperaba plantear a Mazariegos durante la elección del presidente de la comisión pero no asistió, a pesar de que había anunciado su participación.

CPA será clave

La falta de un grupo dominante en la postuladora a CGC, a criterio de los observadores, puede permitir una mesa balanceada, sin que un sector controle la toma de decisiones, lo que ven positivo para el proceso.

Si predomina alguna fuerza política, visualizan un escenario poco alentador para el proceso, ya que a diferencia de otros procesos, la renovación del contralor no suele ser tan “llamativa” para la ciudadanía.

“Ahora toca que hagan una buena campaña, que los honestos se acerquen a los votantes, es importante que se conforme un buen bloque que pueda servir de apoyo y respaldo al presidente, al padre Miquel”, dijo Juan Pablo Muñoz, de Alianza por las Reformas.

Debido a la cantidad de planillas grupos que están buscando incidir en ella, Muñoz cree que ninguna planilla logrará tener más de tres votos, algo que estima puede mantener el equilibrio toda vez exista participación en las urnas.

Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN), llama a evaluar cada planilla y cada candidato, para emitir alertas y evitar sorpresas al momento de la elección.

“Toda esta disputa de las candidaturas es por los últimos 11 lugares, yo creo que ahora deberíamos de prestarle atención es a quienes son esos profesionales, porque a diferencia de otras comisiones este colegio no está conocido como el colegio de abogados”, indicó.

Después del 6 de agosto, toda vez concluya la elección de comisionados, el pleno del Congreso podrá convocar a los profesionales a su juramentación para que comiencen con sus sesiones de trabajo.